അതിർത്തിയിലേക്ക് ‘ബുള്ളറ്റ് കുതിപ്പിൽ’ ചൈന; നടപടി ഊർജിതമാക്കി ഇന്ത്യയും

കൊൽക്കത്ത ∙ ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിലേക്കുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസ് ചൈന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതോടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിലേക്കുള്ള റയിൽവേ ലൈനിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി ഇന്ത്യ. തവാങ്ങ് റയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ഈ മാസം നടക്കും.

ടിബറ്റിലെ നൈൻഗ്ചി വരെയുള്ള അതിവേഗ പാതയിൽ സമ്പൂർണമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചൈന ഓടിച്ചത്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഇന്ത്യാ അതിർത്തിയിൽ നിന്നു 17 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഹിമാലയൻ ഗ്രാമമായ നൈൻഗ്ചി. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇവിടെയാണ് ചൈനയുടെ 52,53 മൗണ്ടൻ ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ടിബറ്റിലെ നൈൻഗ്ചി വരെയുള്ള അതിവേഗ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ യാത്ര പുറപ്പെടും മുൻപ് സ്റ്റേഷനിൽ. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് – സിൻഹുവനെറ്റ് ഡോട്ട് കോം

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ചൈന ഈ റയിൽവേ ലൈൻ തുറന്നത്. 5.7 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ ചെലവിട്ടുള്ള അതിവേഗ റയിൽപ്പാത അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനരംഗത്ത് ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ്. ഈ പാതയുടെ 75 ശതമാനം തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയും പാലങ്ങളിലൂടെയുമാണ്. 121 പാലങ്ങളും 47 തുരങ്കങ്ങളുമാണ് ടിബറ്റ് തലസ്ഥാനമായ ലാസ മുതൽ ഇവിടേക്കുള്ള 435.5 കിലോമീറ്റർ പാതയിലുള്ളത്.

ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിലേക്കുള്ള ചൈനയുടെ അതിവേഗ റയിൽപ്പാത ഇന്ത്യയ്ക്കും ആശങ്കകളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശിനു മേലുള്ള ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ മുൻപും തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്തായി അരുണാചൽപ്രദേശ് അതിർത്തിയിൽ ചൈന വൻതോതിലുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ചൈന നൂറിലധികം വീടുകളുള്ള ഒരു ഗ്രാമം നിർമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ടിബറ്റിലെ നൈൻഗ്ചി വരെയുള്ള അതിവേഗ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഒരു പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് – സിൻഹുവനെറ്റ് ഡോട്ട് കോം

ചൈന അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രമായതിനാൽ തവാങ്ങിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള റോഡ് ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തവാങ്ങിനടുത്തുള്ള സെലാ പാസിൽ ഇന്ത്യ നിർമിക്കുന്ന തുരങ്കത്തിന്റെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 13,700 അടി ഉയരത്തിലുള്ള സെലാ പാസ് തുരങ്കം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയ തുരങ്കംകൂടിയായിരിക്കും.

സെലാ പാസിൽ ഇന്ത്യ നിർമിക്കുന്ന തുരങ്കം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 13,700 അടി ഉയരത്തിലുള്ള സെലാ പാസ് തുരങ്കം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയ തുരങ്കംകൂടിയായിരിക്കും. ചിത്രം കടപ്പാട് – വിഗ്യാൻ പ്രസാർ

2019 ൽ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമാണമാരംഭിച്ച തുരങ്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മൂന്നു കിലോമീറ്ററാണ്. അടുത്ത വർഷം ജൂൺ മാസത്തോടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. തവാങ്ങിലേക്കുള്ള ദൂരം 10 കിലോമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഗതാഗതം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ ശൈത്യകാലത്ത് കനത്ത മഞ്ഞുമൂലം സെലാ പാസിലെയും ദേശീയപാത 13 ലേയും യാത്ര മുടങ്ങാറുണ്ട്.

റോഡ് ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സൈനിക നീക്കം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് തവാങ്ങിലേക്ക് റയിൽവേ ലൈനിന് നേരത്തേ കേന്ദ്രം അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. വൻ മുതൽമുടക്കുള്ള പദ്ധതി ഊർജിതമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനം. റയിൽവേ ലൈനിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരുണാചൽപ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും നോർത്തീസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ റയിൽവേ ജനറൽ മാനേജറും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് തവാങ്ങിലെ റയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്കായി സൈറ്റ് വിസിറ്റ് നടത്തുന്നത്.

ടിബറ്റിലെ നൈൻഗ്ചി വരെയുള്ള അതിവേഗ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഒരു പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് – സിൻഹുവനെറ്റ് ഡോട്ട് കോം

ഒരു വിഭാഗം ജനം എതിർപ്പ് അറിയിച്ചതിനാൽ പ്രദേശവാസികളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സൈറ്റ് വിസിറ്റ് നടത്തുക. അസമിനോട് ചേർന്നുള്ള അരുണാചലിലെ ബാലുക്ക് പോങ്ങിൽ നിന്നാണ് 200 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ തവാങ്ങിലേക്കുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട റയിൽപ്പാത. അനവധി തുരങ്കങ്ങളും മറ്റും ഇതിനുണ്ടാകും. റയിൽപാതയുടെ അലൈൻമെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശ ധാരണയായെങ്കിലും തവാങ്ങിലെ റയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധമതവിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധമായി കരുതുന്ന സോഹ് -മഞ്ജാ-ചെൻമോ തടാകത്തെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം.

English Summary: China launches bullet train in Tibet, close to the Indian border and its implications