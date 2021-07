കടകൾ അടയ്ക്കണമെന്നു പൊലീസ്, നടക്കില്ലെന്നു വ്യാപാരികൾ; സംഘർഷം

മലപ്പുറം∙ എടക്കര ടൗണില്‍ സംസ്ഥാന പാതയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടപ്പിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി വ്യാപാരികളും പൊലീസും തമ്മില്‍ തർക്കം. ഇരുഭാഗങ്ങളിലേയും കടകള്‍ തുറക്കുമെന്ന നിലപാടിലേക്കു വ്യാപാരികള്‍ കടന്നതോടെ ശക്തമായ നിയമനടപടി എടുക്കുമെന്ന് പൊലീസും അറിയിച്ചു.



രാവിലെ കടകള്‍ തുറക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ തുടങ്ങിയ തര്‍ക്കവും സംഘര്‍ഷവും മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു. ടൗണിന്‍റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒന്‍പതാം വാര്‍ഡിലെ കടകള്‍ എല്ലാം തുറക്കുമ്പോള്‍ എതിര്‍വശത്തെ പത്താംവാര്‍ഡ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണായതുകൊണ്ട് കടകൾ തുറക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

ടൗണിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമുള്ള കടകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിലെ വ്യത്യസ്ത നിലപാട് അശാസ്ത്രീയമാണന്നും യുക്തിസഹമല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വ്യാപാരികള്‍ മുഴുവന്‍ കടകളും തുറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണില്‍ കടകള്‍ തുറക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് പൊലീസ് കടുപ്പിച്ചതോടെ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല. ബലമായി കടകൾ തുറന്നാൽ പൊലീസിന്‍റെ കൃത്യനിര്‍വഹണം തടസപ്പെടുത്തൽ, സംഘം ചേര്‍ന്നു പ്രകടനം നടത്തി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി കേസെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Conflict between police and shopkeepers at Malappuram