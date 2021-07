സ്കൂൾ ബബിൾ 19ന് ‘പൊട്ടിക്കാൻ’ ബ്രിട്ടൻ; 2 ഡോസ് എടുത്താൽ ഐസലേഷൻ വേണ്ട

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് രോഗികളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയാലും രണ്ടുഡോസ് വാക്സീനെടുത്തവർ അടുത്തമാസം 16 മുതൽ ഐസലേഷനിൽ പോകേണ്ടതില്ല. സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ഐസലേഷനിൽ ആക്കുന്ന ‘സ്കൂൾ ബബിൾ’ സംവിധാനവും ഈ മാസം 19ന് അവസാനിക്കും. ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി സാജിദ് ജാവേദും വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഗാവിൻ വില്യംസണും പാർലമെന്റിലാണ് പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരാൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരുമായി സമ്പർത്തക്കിലായാൽ 10 ദിവസം ഐസലേഷനിൽ ആവുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ പിസിആർ പരിശോധന നടത്തുകയും വേണം. ഇതിൽനിന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ രണ്ടുഡോസ് വാക്സീനെടുത്തവർക്ക് ഒഴിവു നൽകുന്നത്.



ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തിരുന്നവരെയും കുട്ടി അടുത്തിടപഴകിയ മറ്റുകുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും സ്കൂളിൽനിന്നും ഐസലേഷനായി തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. സഹപാഠികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാർച്ചുമാസം മുതൽ ഇതുവരെ 6,40,000 കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി അധ്യയനദിവസങ്ങൾ നഷ്ടമായത്. ജൂലൈ 19 മുതൽ ഈ ബബിൾ സംവിധാനം നിർത്തലാക്കും. രോഗമോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കു മാത്രമാകും ഇനിമുതൽ ഐസലേഷൻ വേണ്ടിവരിക.

ജൂലൈ 19 മുതൽ അകലം പാലിക്കലും മുഖാവരണവും നിർബന്ധമല്ലാതാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ അറിയിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർദേശത്തിന്മേൽ ഈമാസം 12ന് പാർലമെന്റ് തീരുമാനമെടുക്കും. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതും അകലം പാലിക്കുന്നതും നിയമപരമായ ബാധ്യത അല്ലാതാക്കി പിഴ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴും ഈ ശീലങ്ങൾ തുടരുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. തുടർന്നും താൻ മാസ്ക് ധരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇളവുകളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്.



കായിക വേദികളിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഈ മാസം 19 മുതൽ കാണികളെ കയറ്റാൻ അനുമതി നൽകും. അകലവും മാസ്കും ഒഴിവാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കായികവേദികളിൽ ആളുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണവും നീക്കുന്നത്. ഇതോടെ വിമ്പിൾഡൻ ടെന്നിസ് മത്സരങ്ങൾക്കും ഓഗസ്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണും ഇന്ത്യ- ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുമെല്ലാം കാണികളെക്കൊണ്ട് ഗാലറികൾ നിറയും.



ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ ഇളവുകളുമായി സർക്കാർ രംഗത്തുവരുമ്പോഴും കേസുകളുടെ എണ്ണം അനുദിനം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ്. മരണനിരക്ക് വർധിക്കുന്നില്ല എന്നതു മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഇളവുകൾ സ്കോട്ട്ലൻഡ്, വെയിൽസ്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ അതേപടി തുടരുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.



28,773 പേർക്കാണ് ബ്രിട്ടനിൽ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡിൽ മരിച്ചത് 37 പേരും. ജൂലൈ 19ന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാകുന്നതോടെ ദിവസേന രോഗികളാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷത്തിനു മുകളിലായേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വാക്സീൻ നൽകുന്ന സംരംക്ഷണം അപ്പോഴും മരണനിരക്കിനെ പിടിച്ചുനിർത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്.



ഇതിനിടെ ഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടൻ, റഷ്യ, പോർച്ചുഗൽ, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും രണ്ടുഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തുവരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ജർമനി ക്വാറന്റീൻ ഒഴിവാക്കി. ബ്രിട്ടനും കൂടുതൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അടുത്തദിവസങ്ങളിൽ യാത്രാ നിബന്ധനകളിൽ വലിയ ഇളവു പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



