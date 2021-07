കോഴിക്കോട് അഞ്ചുവയസുകാരി മരിച്ചനിലയില്‍; അമ്മ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കോഴിക്കോട്∙ പയ്യാനക്കല്‍ ചക്കുംകടവില്‍ അഞ്ചുവയസുകാരിയെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ആയിഷ റെനയാണു മരിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മ സമീറയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സമീറ കുറച്ച് ദിവസമായി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴു മണിയോടെയാണ് ആയിഷ റെനയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെ‍ഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാതാവ് കഴുത്തിൽ ഷാൾ മുറുക്കി പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നെന്നാണു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സമയത്തും സമീറ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Five year old girl found dead at Kozhikode