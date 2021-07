ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവി‍ഡ് രണ്ടാം തരംഗം വീശിയടിച്ചപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വൻ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ കാലിടറി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർധനും സഹമന്ത്രി അശ്വിനി കുമാർ ചൗബെയും. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ വീഴ്ചയാണ് ഇരുവരുടെയും രാജിക്കു പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന.

രണ്ടാം തരംഗം പ്രതിരോധിക്കാനാകാത്തതിൽ കേന്ദ്രത്തിനുമേൽ വൻ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. ആദ്യതരംഗത്തെ അതിജീവിച്ച് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിനുപേരാണ് മരിച്ചുവീണത്. ഓക്സിജൻ ലഭ്യതക്കുറവും ആശുപത്രി കിടക്കകൾ കിട്ടാനില്ലാതാകുകയും ആവശ്യത്തിന് വാക്സീൻ ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്ത അവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ തകർത്തുകളഞ്ഞിരുന്നു.

സമാന സാഹചര്യമാണ് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രി സന്തോഷ് ഗാങ്‌വാറിനും സ്ഥാനനഷ്ടത്തിനു കാരണമായിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് വൻതോതിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും മേഖലയിൽ വൻ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വിഷയം കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഗാങ്‌വറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെയാണ് മുഖംമിനുക്കുന്ന നടപടിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുമാനമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: COVID take jobs of many so as Health Minister Harsh Vardhan and Labour Minister Santosh Gangwar