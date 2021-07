തിരുവനന്തപുരം∙ വര്‍ക്കല ശിവഗിരി മുന്‍ മഠാധിപതി സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടെ സമാധിയിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രമുഖർ. ശ്രീനാരായണ പൈതൃകത്തിന്‍റെ വര്‍ത്തമാനകാല ചൈതന്യ ദീപ്തിയായിരുന്നു സന്യാസിശ്രേഷ്ഠനായ സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.

ജാതിഭേദവും മതദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യരാകെ സോദരരെപോലെ കഴിയുന്ന മഹനീയ കാലമുണ്ടാകണമെന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്‍റെ സങ്കൽപ്പത്തെ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടേത്. മനുഷ്യത്വത്തിന്‍റെ മഹനീയതയെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷ ആത്മീയതയുടെ വക്താവായിരുന്നു സ്വാമി. പുരോഗമന കേരളത്തിനു നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ നഷ്ടം മാനവികതയുടെ പൊതുവായ നഷ്ടമാണ്.

ശ്രീനാരായണ ധര്‍മസംഘം ട്രസ്റ്റിന്‍റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹം നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. സന്യാസ രംഗത്തെ മാതൃകാവ്യക്തിത്വമെന്നും നിസ്സംശയം വിശേഷിപ്പിക്കാനാവും. ശ്രീനാരായണ ദര്‍ശനങ്ങളുടെ പ്രചാരത്തിനും ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി സമര്‍പ്പിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റേത്. നിസ്വാര്‍ത്ഥവും സമര്‍പ്പിതവുമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ ശ്രീനാരായണ സംസ്കാരത്തെ പുതിയമാനങ്ങളിലേക്കുയര്‍ത്താന്‍ സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയ്ക്ക് സാധിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

വര്‍ക്കല ശിവഗിരി മുൻ മഠാധിപതി സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അനുശോചിച്ചു. 'സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടെ നിര്യാണം അതീവ ദുഖകരമാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുധർമത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച നിസ്വാർത്ഥനായ ആത്മീയ ഗുരു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വാമിജിയുടെ ആത്മാവിനു നിത്യശാന്തി നേരുന്നു"- ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷ്

ദീർഘകാലം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ആത്മീയ നേതാവിനെയാണ് സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടെ വിയോഗത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് നിയമസഭ സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍

വര്‍ക്കല ശിവഗിരി മഠം മുന്‍ മഠാധിപതി സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടെ വിയോഗം ഈ സമൂഹത്തിലെ ആത്മീയരംഗത്തു വലിയ വിടവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍. ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനങ്ങളുടെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസിയും പ്രചാരകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മതങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തേക്കു ആത്മീയതയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും ഈ സമൂഹത്തിലെ പല അനാചാരങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ ഉറച്ച ശബ്ദവും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജീവിത ശൈലി കൊണ്ടും ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ. ആത്മീയതയില്‍ അടിയുറച്ചു നിന്ന് ശ്രീനാരായണീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കരുത്തു പകര്‍ന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി വലിയ ഒരു ശൂന്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും വി.ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

ശ്രീനാരായണ ധര്‍മസംഘത്തിന് ഏറെനാള്‍ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് പ്രകാശഗോപുരമായിരുന്നുവെന്ന് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. ഗുരുദേവന്റെ ആശയങ്ങളും ആദര്‍ശങ്ങളും സമൂഹത്തില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വീക്ഷിക്കാനും അതില്‍ പങ്കാളിയാകാനും എനിക്കു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. സനാതന ധര്‍മത്തെക്കുറിച്ച് അഗാധമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം രാജ്യത്തിനു വലിയ നഷ്മാണെന്നും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി അനുസ്മരിച്ചു.

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ

ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ആചാര്യനായിരുന്നു സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലും പരപ്പിലും അറിവുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനിയുടെ വിടവാങ്ങൽ ഭാരതത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണ്. ശിവഗിരിയെ ഗുരുധർമ്മത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ കൈപിടിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ.



ദീര്‍ഘകാലം ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണ ധര്‍മസംഘം ട്രസ്റ്റ് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അദ്ദേഹം എന്നും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത മുറുകെ പിടിച്ച ആത്മീയാചാര്യൻ കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശ്രീനാരായണ പാദങ്ങളിൽ എത്തട്ടെയെന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നു. സ്വാമിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ശിവഗിരി ആശ്രമത്തിന്റെയും മുഴുവൻ ശ്രീനാരായണീയരുടേയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമവുമായും നവജ്യോതി ശ്രീകരുണാകര ഗുരുവുമായിട്ടും വലിയ ആത്മബന്ധം പുലര്‍ത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമദ് പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമികളെന്ന് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി പറഞ്ഞു. ശാന്തിഗിരി നിരന്തരമായി സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നും പെരുമാറിയിട്ടുളളത്. തികഞ്ഞ സന്യാസിവര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃക അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിന് സമഗ്രമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തില്‍ പ്രാർഥനകളും ആദരാജ്ഞലികളും അര്‍പ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല

'ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ' എന്നുൽഘോഷിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ കാലാതിവർത്തിയായ ആദർശങ്ങൾ ആധുനിക കാലസാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇണക്കിച്ചേർക്കുന്നതിന് സ്വജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച സന്യാസിശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ശ്രീനാരായണപ്രസ്ഥാനത്തിന് നടുനായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

എൻസിപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി.സി. ചാക്കോ

ശിവഗിരി മoത്തിന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യമായിരുന്നു സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ എന്ന് പി.സി. ചാക്കോ അനുസ്മരിച്ചു. താനുമായി ദീർഘകാല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടെ വിയോഗം ശ്രീനാരായണീയരുടെ മാത്രമല്ല കേരളീയ ജനതയുടെ മുഴുവൻ തീരാനഷ്ടമാണ്. ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടെ സാന്നിധ്യം ശിവഗിരി മoത്തിന്റെ പരിപാവനത നിലനിർത്താൻ സഹായകരമായി. സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടെ വിയോഗത്തിൽ താനും എൻസിപിയും അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി പി.സി. ചാക്കോ അറിയിച്ചു.

English Summary : Many express condolences on th edemise of Sivagiri Mutt former head Swami Prakshananda