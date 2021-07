മരംമുറിയില്‍ കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം; ക്രമവിരുദ്ധം എന്ന് എഴുതിയ അഡീ. സെക്രട്ടറിയും തെറിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ മരം മുറി വിവാദത്തില്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റം. മരം മുറിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്നു ഫയലില്‍ എഴുതിയ അഡീഷനല്‍ സെക്രട്ടറി ഗിരിജ കുമാരിയെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്കു മാറ്റി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ആക്‌ഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ കണ്‍വീനറും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റുമായ അഡീഷനല്‍ സെക്രട്ടറി ബെന്‍സിയെയും റവന്യൂവകുപ്പില്‍നിന്ന് മാറ്റി. വിരമിക്കാന്‍ 8 മാസം ശേഷിക്കെയാണ് കടാശ്വാസ കമ്മിഷനിലേക്കു സ്ഥലം മാറ്റിയത്.

റവന്യൂവകുപ്പിലെ അഡീഷനല്‍ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാറിനെ തദ്ദേശ വകുപ്പിലേക്കു മാറ്റി. മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറന്റ്, നോട്ട് ഫയലുകള്‍ വിവരാവകാശം വഴി നല്‍കിയ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ശാലിനിയോട് അവധിയില്‍പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാട്ടുകള്ളന്‍മാര്‍ക്ക് കഞ്ഞിവച്ച റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ജയതിലകിനു മൂക്കുകയറിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആക്‌ഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.



മരം മുറിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്നു ഗിരിജ കുമാരിയാണ് ഫയലില്‍ എഴുതിയത്. ഇതിനെ മറികടന്ന് ഉത്തരവിറക്കാന്‍ റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഗിരിജ കുമാരി ഫയലില്‍ എഴുതിയതിങ്ങനെ: 'പട്ടയ വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഭേദഗതിവരുത്തികൊണ്ടു പുറപ്പെടുവിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ അനുസരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ നട്ടു വളര്‍ത്തിയതും പട്ടയഭൂമിയില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയതുമായ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം പട്ടാദാര്‍ക്കാണ്. 2017 മുതല്‍ നിലവിലുള്ള പഴയ വ്യവസ്ഥകള്‍ കണക്കാക്കേണ്ടെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ റൂളുകളിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കു വിരുദ്ധമാണ്. ആയതിനാല്‍ ഇതില്‍ അഡീ.അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ അഭിപ്രായവും കോടതിയുടെ തീരുമാനവും കാക്കണം’.

ഇതിനു മറുപടിയായാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെയും അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും മരങ്ങള്‍ മുറിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുരുതര കൃത്യവിലോപമായി കണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി ഫയലില്‍ എഴുതിയത്. പിന്നാലെ, റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ഇതേ വാചകങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണ് വ്യാപകമായ മരം മുറിക്ക് ഇടയാക്കിയത്.



