നടപടിയെടുത്തത് നിയമലംഘനത്തിന്; സ്റ്റാൻ സ്വാമി വിഷയത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി∙ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനായ സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്തുനിന്ന് ഉള്‍പ്പെടെ ഉയര്‍ന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളോട് ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ‘അവകാശങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനെതിരെയല്ല, നിയമലംഘനത്തിനാണ്’ നടപടിയെടുത്തതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ജസ്യൂട്ട് വൈദികനും ഗോത്രവർഗക്കാർക്കുവേണ്ടി പോരാടുന്നയാളുമായ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജാമ്യ ഹർജി മുംബൈ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ തിങ്കളാഴ്ച മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ സ്റ്റാൻ സ്വാമി മരണമടയുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് യുഎന്നിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ, രാജ്യാന്തര സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ കാര്യത്തിൽ വൻ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയത്.

നിയമ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞു. ‘അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത മൂലമാണ് കോടതികൾ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവകാശങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനെതിരെയല്ല. എല്ലാ നടപടികളും നിയമാനുസൃതമായിരിക്കും’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ, ഭരണഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ സമ്പൂർണമാക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രമായ ജുഡീഷ്യറിയും ദേശീയ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനുകളും സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങളും പൊതുസമൂഹവും ചേർന്നാണ്. എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യ എപ്പോഴും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Stan Swamy Was Detained Under "Due Process Of Law": Centre Amid Criticism