കൊച്ചി∙ എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ അഴിമതിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈം ചീഫ് എഡിറ്റർ ടി.പി. നന്ദകുമാറിനോട് വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ ഇഡി. പിണറായി വിജയനെതിരെ നന്ദകുമാർ നൽകിയ പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് എറണാകുളം എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഓഫിസിൽ ഹാജരാവാൻ സമൻസ് അയച്ചത്. ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് നന്ദകുമാർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ പോകുന്നത്. നാളെ ഹാജരാവാനാണ് സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്വരലയ അഴിമതിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം.എ. ബേബിക്കെതിരെയും തോമസ് ഐസക് വഴി എഫ്സിആർഎ ലംഘനം നടത്തി ചാരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശത്തുനിന്നും ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന് വന്ന 18 കോടി രൂപയുടെയും എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ അഴിമതിക്കേസിൽ നടന്ന 375 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ക്രൈം ചീഫ് എഡിറ്ററുടെ പരാതി.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, എം.എ. ബേബി, തോമസ് ഐസക്ക് എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള 90 ശതമാനം പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറിയതായി അദ്ദേഹം മാർച്ച് 31ന് ഹാജരായതിനു പിന്നാലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യലിനും പിന്നീട് രേഖകൾ കൈമാറുന്നതിനുമായി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഹാജരായിരുന്നു. മുഖ്യന്ത്രി പിണറായി വിജയന് 1000 കോടിയിലേറെ വരുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെ ഉള്ളതുമായ രേഖകളാണ് കൈമാറിയത്. ഇനിയും 10 ശതമാനം രേഖകൾ കൂടി കൈമാറാനുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത്. 2006ൽ ഡിആർഐക്ക് നന്ദകുമാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ തുടർ നടപടി എന്ന നിലയിലാണ് ഇഡി രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നത്.

English Summary : TP Nandakumar got summons to appear before ED against on case against Pinarayi Vijayan