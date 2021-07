സിക്ക: കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി; എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം∙ ജില്ലയിൽ ഗര്‍ഭിണിക്ക് സിക്ക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 13 പേര്‍ക്കുകൂടി രോഗബാധയുള്ളതായി സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈറസിനെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ഗര്‍ഭിണികളിലെ രോഗബാധ കൂടുതല്‍ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നതിനാല്‍ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



എല്ലാ ജില്ലകള്‍ക്കും ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് സിക്ക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. പകൽ മനുഷ്യരെ കടിക്കുന്ന ഈഡിസ് വിഭാഗം പെൺകൊതുകുകൾ വഴിയാണു വൈറസ് പകരുന്നത്.

ഡെങ്കിപ്പനി, ജപ്പാൻജ്വരം, മഞ്ഞപ്പനി എന്നീ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രോഗാണുവാണിത്. പനി, തലവേദന, ശരീരവേദന, സന്ധിവേദന, തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പാടുകൾ, ശരീരത്തിൽ തിണർപ്പ്, കണ്ണു ചുവക്കൽ എന്നിവയാണു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ.

English Summary: Be alert against Zika virus, says minister Veena George