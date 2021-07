സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വനിതാ കമ്മിഷനിൽ ചാൻസുണ്ടോ? കേരളത്തിലില്ല, പക്ഷേ...

സുരേഷ് ഗോപിയെ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനാക്കാമോ? കമ്മിഷനിൽ വനിത തന്നെ അധ്യക്ഷയാവേണ്ടതുണ്ടോ? വനിതകൾ ഉള്ളതു കൊണ്ടു മാത്രം സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി കിട്ടുമോ? വനിതാ കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് എന്തു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വേണം? വനിതാ കമ്മിഷൻ വാ‍ർത്താതാരമാവുകയും പുതിയ അധ്യക്ഷ ആരാവണമെന്ന ചർച്ച സജീവമാവുകയും ചെയ്തതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ട്രോളുകളിലും നിറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിത്.

സ്ത്രീധന പീഡനം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വിസ്മയയുടെ മരണത്തോടെ സമൂഹം ഒന്നാകെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമായി മാറിയതാണ് വനിതാ കമ്മിഷന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തന രീതിയും. വിമർശനങ്ങൾ അധ്യക്ഷയുടെ രാജിയിലേക്കും അംഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിലേക്കും വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നു.

വനിതയാവണം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്തായാലും

മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ സമൂഹ മനഃസാക്ഷിയുടേതാണെങ്കിലും നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയാവാൻ വനിത തന്നെ വേണം. അംഗങ്ങളുടെ കാര്യവും അങ്ങനെത്തന്നെ. 1990ലെ കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ നിയമം വകുപ്പ് 5(2)ൽ ഇത് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പദവി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന നീതിരഹിതമായ നടപടികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുമാണ് വനിതാ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നുതെന്ന് വനിതാ കമ്മിഷൻ നിയമത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ അംഗങ്ങൾക്കോ അധ്യക്ഷയ്ക്കോ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒന്നും നിർബന്ധമല്ല.

എം.സി ജോസഫൈനെ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ സമരം. ചിത്രം: മനോരമ

‘സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായി അർപ്പണ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര അറിവും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠയായ ഒരു വനിത’ ആയിരിക്കണം അധ്യക്ഷയാവേണ്ടതെന്നാണ് വനിതാ കമ്മിഷൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. കമ്മിഷനിലെ അംഗങ്ങളാകേണ്ടത് ‘സ്ത്രീകളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മതിയായ അറിവോ പരിചയമോ ഉള്ളവരോ അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പാടവം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരോ ആയ പ്രാപ്തരും സത്യസന്ധരും ബുദ്ധിശാലികളും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയവരും’ ആകണമെന്നും നിയമം പറയുന്നു.

സർക്കാരിന് നീക്കം ചെയ്യാം

ഒരു അധ്യക്ഷയും ആറിൽ കൂടുതലല്ലാത്ത മറ്റ് അംഗങ്ങളും കമ്മിഷനിൽ ഉണ്ടാകാം. അവരിൽ ഒരാൾ പട്ടിക ജാതിയിലോ പട്ടിക വർഗത്തിലോ പെട്ട വനിത ആയിരിക്കണം. അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി 5 വർഷമാണ്. എന്നാൽ ഒരംഗം രാജിവച്ചതോ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതോ ആയ ഒഴിവിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അംഗത്തിന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അംഗത്തിന്റെ ബാക്കി കാലാവധി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അധ്യക്ഷയോ അംഗങ്ങളോ പൊതുതാൽപര്യത്തിന് ഹാനികരമാവും വിധം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ സർക്കാരിന് ഉത്തരവു മൂലം ഇവരെ നീക്കം ചെയ്യാം.

സുരേഷ് ഗോപി

സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ

വനിതാ കമ്മിഷൻ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഏത് അന്വേഷണത്തിന്റെയും ആവശ്യത്തിനായി സിവിൽ കോടതിയുടെ താഴെപ്പറയുന്ന അധികാരങ്ങൾ കമ്മിഷന് ഉണ്ടായിരിക്കും:

∙ ഏതു സാക്ഷിയും ഹാജരാകാൻ നിർബന്ധമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനും സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം.

∙ രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം.

∙ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്മേൽ തെളിവ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം.

∙ പബ്ലിക് ഓഫിസുകളിൽനിന്ന് റെക്കോര്‍ഡുകളോ പകർപ്പോ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള അധികാരം.

കമ്മിഷന്റെ നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 193, 228 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള നീതിന്യായ നടപടിയായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം 195ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കോടതിയായും കമ്മിഷൻ കണക്കാക്കപ്പെടും. അതായത് കള്ളസാക്ഷി പറയുകയോ കമ്മിഷൻ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ വ്യാജരേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ യഥാർഥ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാതിരിക്കുകയോ സമൻസ് ലഭിച്ചിട്ടും ഹാജരാകാതിരിക്കുകയോ സമൻസ് നൽകുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കുകയോ ഒളിവിൽ പോവുകയോ വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുകയോ കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ശിക്ഷാർഹരായിരിക്കും.

സുഗതകുമാരി

രാഷ്ട്രീയ നിയമനം ഒഴിവാക്കുമോ?

രജതജൂബിലി വർഷത്തിലാണ് കമ്മിഷൻ നടപടികൾ ഏറെ വിമർശന വിധേയമായിരിക്കുന്നത്. വനിതാ കമ്മിഷനിൽ രാഷ്ട്രീയ നിയമനം വേണോയെന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 1996 മാർച്ച് 14ൽ കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യ അധ്യക്ഷയായ സുഗതകുമാരിയുടേത് രാഷ്ട്രീയ നിയമനമായിരുന്നില്ല. അന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എ.കെ.ആന്റണിയാണ് പ്രത്യേക താൽപര്യമെടുത്ത് സുഗതകുമാരിയെ അധ്യക്ഷയായി നിയമിച്ചത്. സുഗതകുമാരിക്കു ശേഷം 2001ലും 2007ലും അധ്യക്ഷയായ ജസ്റ്റിസ് ഡി. ശ്രീദേവിയുടേതും രാഷ്ട്രീയ നിയമനമായിരുന്നില്ല. വനിതാ കമ്മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ ജനകീയമായത് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും കാലത്തായിരുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

ഇതുവരെയുള്ള അധ്യക്ഷമാർ

∙ സുഗതകുമാരി ( 1996 2001)

∙ ജസ്റ്റിസ് ഡി. ശ്രീദേവി ( 2001– 2002, 2007–2012)

∙ എം.കമലം (2002–2007)

∙ കെ.സി.റോസക്കുട്ടി (2012 – 2017)

∙ എം.സി.ജോസഫൈൻ (2017– 2021)

ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനിൽ പുരുഷനാകാം

കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ നിയമത്തിൽ അധ്യക്ഷയും അംഗങ്ങളും വനിതകൾ ആയിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുണ്ടെങ്കിലും ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, മുൻ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സിക്കിം കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അലോക് റാവത്തിനെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ അംഗമായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അലോക് റാവത്ത് ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ യോഗത്തിൽ.

1992ൽ നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏക പുരുഷ അംഗമാണ് അലോക് റാവത്ത്. ലളിത കുമാരമംഗലം അധ്യക്ഷയായിരുന്ന കമ്മിഷനിലാണ് റാവത്തിനെ അംഗമാക്കിയത്. 2015 മുതൽ മൂന്നു വർഷം റാവത്ത് അംഗമായിരുന്നു. കേരള വനിതാ കമ്മിഷനിലാകട്ടെ, പുരുഷനെ അധ്യക്ഷനോ അംഗമോ ആക്കണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമം ഭേദഗദി ചെയ്യേണ്ടി വരും. സുരേഷ്ഗോപി വരണം വനിതാ കമ്മിഷനിൽ എന്ന സമൂഹ മാധ്യമ മുറവിളിക്ക് അതിനാൽതന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു മറുപടി ആവാം– ഇവിടെ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനിൽ അവസരമുണ്ട് (രാഷ്ട്രീയമല്ല കാരണം, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ).

English Summary: Can Men be a part of Women's Commission in Kerala and Centre?