‘കേരളത്തിൽ രാജാവും 20 മന്ത്രിമാരും; നാളെ കൊടി സുനിയും ജയിൽമന്ത്രിയാകുമെന്ന് പേടി’

രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്രിമിനൽബന്ധം വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്. സമീപകാലത്തെ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും സിപിഎം പ്രവർത്തകരോ അനുഭാവികളായിരുന്നവരോ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഭരണത്തുടർച്ചയെന്ന എൽഡിഎഫ് ആഹ്ലാദത്തെ ഇതു പിന്നാക്കം വലിക്കുകയാണോ ? 1957നു ശേഷം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? വിമോചന സമരം കേരളത്തെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ത്? രാഷ്ട്രീയ നിരൂപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ സിവിക് ചന്ദ്രൻ മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു പ്രതികരിക്കുന്നു.



രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരും വിവാദങ്ങളും



കേരളം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടിവരാനിടയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തവണ നടന്നത്. ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു ഭരണത്തുടർച്ചയെന്നു നാം വൈകാതെ തിരിച്ചറിയും. ആധുനിക കേരള ചരിത്രത്തിൽ പാഴാക്കേണ്ടിവരുന്ന അഞ്ചു വർഷമാണ് ഇനി മലയാളി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് അതേ സർക്കാരിനെത്തന്നെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തതു പോലെയുള്ള തെറ്റാണിത്. ഒരു രാജാവും 20 മന്ത്രിമാരുമെന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കേരളം ഏതാണ്ട് രാജഭരണ രീതിയിലേക്കോ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഭരണക്രമത്തിലേക്കോ നീങ്ങുകയാണ്. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വികസന സമീപനവും വിയോജിപ്പുകളോടുള്ള പ്രതികരണവുമെല്ലാം വിവാദമായിരുന്നു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് കഴിഞ്ഞില്ല.



സിവിക് ചന്ദ്രൻ.

ഇത്രയും അരാഷ്ട്രീയമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അരാഷ്ട്രീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽനിന്ന് അരാഷ്ട്രീയ മന്ത്രിസഭയേ അധികാരത്തിൽ വരൂ. ഇത്തവണ എൽഡിഎഫ് രാഷ്ടീയമായി വോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പിണറായിയുടെ വിജയം ‘കിറ്റെക്സ് മാതൃക’യിലുള്ള റിലീഫ് പാക്കേജിന്റെ വിജയമാണ്. തമിഴ്നാട് സർക്കാരും അതാണു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, ജനങ്ങൾ അതു തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിഎംകെ സഖ്യത്തെ അധികാരത്തിലേറ്റി. ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉയരുന്നത്. ഇതുപോലൊരു വൈക്കോൽ ജനത മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ?

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ക്രിമിനലുകളുടെ ഇടപെടൽ



രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗുണ്ടകൾ വരുന്നത് അത്ര പുതിയ കാര്യമല്ല, നേരത്തേ നാടുവാഴി ഭരണത്തിൽ നികുതി പിരിക്കാൻ ,അധികാരം നിലനിർത്താൻ ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൽ അവരെ ഒഴിവാക്കി സർക്കാരിനേയും സിവിൽ സമൂഹത്തേയും വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ രാഷ്ട്രീയവും ക്രിമിനൽ ബന്ധങ്ങളും പരസ്പരം ഇടപഴകിത്തുടങ്ങി. ഉദാഹരണത്തിന് കെപിഎസിയുടെ സെക്രട്ടറി പോലും ഒരു കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു. കെപിഎസിയുടെ വാഹനമാണ് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. ആദ്യത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഇളവു ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ കൂറുമാറുന്ന ഗുണ്ടകളെ എവിടെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന അജൻഡ എല്ലാ കാലവും രാഷ്ടീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ ബന്ധമുള്ളവർ മുൻപ് പിൻസീറ്റിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുൻസീറ്റിലാണവർ. പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ തുടർപ്രക്രിയയാണത്. വിജയിക്കുന്ന പക്ഷത്തേക്കു മറ്റുള്ളവരും വരിക സ്വാഭാവികം. അതിൽ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. വ്യക്തി നയിക്കുന്ന സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക?

ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.ചിത്രം: മനോരമ

ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർക്കോ എസ്എഫ്ഐക്കാർക്കോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവർക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളാവുക മാത്രം,സൈബർ ഗുണ്ടാപ്പണി മാത്രം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തിന് അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ള പ്രതിഭാശാലികളായ വിമർശകർ? രണ്ടുതരം ഗുണ്ടകളുണ്ട് നമുക്ക് – ഓൺലൈനിലും ഓഫ്‌ലൈനിലും.

വിമോചന സമരം: തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തണം

കേരളം തിരുത്തേണ്ട ഒരു ധാരണകൂടി പങ്കുവയ്ക്കാം. അതു വിമോചന സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് 1957ൽ രൂപംകൊണ്ട വിശുദ്ധമായ എന്തിനെയോ അട്ടിമറിച്ചതാണ് വിമോചന സമരമെന്നാണ്. എന്നാൽ, എല്ലാ അവിശുദ്ധ ശക്തികളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് 57ലെ ഇഎംഎസ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നത്.

പഴയ പിന്തുണക്കാരിൽനിന്നു ചിലർ പിന്നീട് പിൻമാറുകയാണുണ്ടായത്. മന്നത്തു പത്മനാഭൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പിൻവാങ്ങിയവരിൽ ഉൾപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് വിമോചനസമരം സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സ്വയം തിരുത്താനും ശുദ്ധീകരിക്കാനുമുള്ള അവസരമായിരുന്നു. അതു പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവർക്കു കഴിയാതെ പോയി.

ഒരു രാജാവും 20 മന്ത്രിമാരും

ഒരു രാജാവും 20 മന്ത്രിമാരുമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പ്രധാന വകുപ്പുകളെല്ലാം പിണറായി സ്വന്തമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി മന്ത്രിയാകുന്നയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊതുമരാമത്തും ടൂറിസവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ നൽകാനാകുന്നത്? കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ തോമസ് ഐസക്കിനെയും ജി.സുധാകരനെയും പോലെ വ്യക്തിത്വമുള്ള ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ജി സുധാകരൻ. ചിത്രം: മനോരമ

ഇപ്പോൾ 20 പേരും മാസ്കിട്ട വിനീത വിധേയരാണ്. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് വികസന സമീപനങ്ങളെപ്പറ്റി ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. അതിനെ അൽപമെങ്കിലും ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ കെ റെയിൽ പോലത്തെ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല. വികസനകാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനു താൽപര്യം ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളേക്കാൾ അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന മറ്റ് വിഹിതങ്ങളുംആനുകൂല്യങ്ങളുമാണോ എന്ന സംശയം ഉയർന്നുവരിക സ്വാഭാവികം.

ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭരണം ആപത്ത്

കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി ഭരണത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് ഹിന്ദു സംഘപരിവാർ സംഘടനകളെല്ലാംകൂടി ചേർന്നാണ് നയം നടപ്പാക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞാണ്. കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആവർത്തനമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ സിപിഎമ്മിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ എല്ലാ ബഹുജന സംഘനകളും തളർച്ചയിലാണ്. എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ, കർഷകത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ, ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ, പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘം എന്നിവയുടെ എല്ലാം സ്ഥിതി ഇതാണ്. എകെജി സെന്റർപോലും ഒരു വൃദ്ധസദനമായി മാറി.

1957ൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇഎംഎസും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എം.എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരും തുല്യ ശക്തികളായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടു കേന്ദ്രങ്ങളെപ്പറ്റി വിമർശനവും ഉയർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ, രണ്ടു കേന്ദ്രങ്ങളും പരസ്പരം വിമർശിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവയായിരുന്നു. അതു കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒറ്റ കേന്ദ്രമേയുള്ളൂ.

എകെജി സെന്റററിന് മുൻപിൽ എ. വിജയരാഘവൻ.

നേരത്തെ എകെജി സെന്ററിന്റെ കയ്യൊപ്പു വേണമായിരുന്നു ഓരോ സർക്കാർ നടപടികൾക്കും. പാർട്ടിക്കു മുന്നിൽ സർക്കാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പാർട്ടിയോ ബഹുജന സംഘടനകളോ ഇല്ലാത്തിടത്ത് സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക? ആരുടെ മുന്നിലാണ് അവർ ഉത്തരം പറയേണ്ടിവരുന്നത്? പിണറായി വിജയൻ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് സർക്കാരിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എകെജി സെന്റർ വൃദ്ധസദനമാണ്.

അങ്ങനെ പാർട്ടി തളർന്നുപോയതുകൊണ്ടാണ് ബഹുജന സംഘനടകൾക്ക് അവരുടെ ധർമം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതാവുന്നത്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്നേ ഇല്ല. പാർട്ടിക്കു പുറത്തുള്ള ബഹുജന സംഘടനകളെ മാവോയിസ്റ്റുകളോ ഇസ്‌ലാമിക തീവ്രവാദികളോ ആയി മുദ്രകുത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ നല്ലൊരു തീവ്രവാദ സംഘടന പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതികേടിലാണ്. അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ കൊടുംകാടുകളിൽ പ്രാണരക്ഷാർഥം ഓടിയൊളിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് പാവം മാവോയിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ജനകീയ പ്രതിപക്ഷമാവും?

പാർട്ടിക്ക് ചായ കുടിക്കണം



1950കളിൽ ഒളിവിലിരിക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഖാവുണ്ടായിരുന്നു. ‘ടെക്കി’ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷണം. പേര് തമ്പാൻ. സഖാവിന് ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കു ചായ കുടിക്കണമെന്നാണു തമ്പാൻ പറയുക. അതുപോലെയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ പെരുമാറ്റം. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ‘ഞാൻ’ എന്നു പറയില്ല. ‘പാർട്ടി’ എന്നേ പറയൂ. അതിന് ഞാൻ എന്നുതന്നെയാണ് അർഥം.

മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.

പത്രസമ്മേളനത്തിലും ഒപ്പമിരുത്തുന്നത് മാസ്ക് ധരിച്ച ഡമ്മികളെയാണ്. കമാന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്തവർ. ഇങ്ങനെയാണ് പിണറായി തന്നെത്തന്നെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ‘ക്യാപ്റ്റൻ പിണറായിയും’ മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി മാറി. ജനങ്ങൾക്ക് പിണറായിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോൾ എൽഡിഎഫിൽ വെറും പിണറായിപൂജയാണു നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്ത് പേരിനു പോലും പാർട്ടിയോ രാഷ്ട്രീയമോ ഇല്ല.



ജയിലുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്



നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ സീനിയർ കുറ്റവാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭരണം നടന്നിരുന്നത് . ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിമാറി. അവിടത്തെ നിയന്ത്രണം കൊടും കുറ്റവാളികളായ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരുടെ കയ്യിലായി. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് കെ.വേണുവും കെ.ജി.മാരാരും അനുഭവിച്ച പോലത്തെ ഏകാന്ത തടവിലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർ. ജയിൽ ഭരിക്കുന്നത് അവരാണ്.

അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തു തന്നെ സിപിഎം തടവുകാർക്ക് മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിരുന്നു. കാരണം, അവർ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ജയിൽ മന്ത്രിയോ ആയേക്കുമെന്ന യാഥാർഥ്യബോധമുണ്ട് ജയിലധികൃതർക്ക്. ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പല പ്രതികളും അവിടെ കിടന്നും പരോളിലിറങ്ങിയും ഭരിക്കുകയാണ്. നാളെ കൊടി സുനിയും ജയിൽ മന്ത്രി ആയേക്കാമെന്ന പേടി ജയിൽ അധികൃതർക്കുണ്ട്.

സുരക്ഷിത താവളം തേടുന്നവർ



1970കളിൽ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കവികൾ കലാകാരന്മാർ, ചിത്രകാരന്മാർ എന്നിവർ ചേർന്നുള്ള ശക്തമായ സാംസ്കാരിക സമ്മർദ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഭരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും വിമർശിക്കാനുമുള്ള ആർജവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായകർ എവിടെയാണ്? മിക്കവരും സേഫ് സോണിലേക്കു വരിനിൽക്കുകയാണ്. പെൻഷൻ പറ്റിയവരും പറ്റാൻ പോകുന്നവരുമൊക്കെ ക്യൂവിലുണ്ട്. അവരിൽ ആരൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നേടുകയെന്നു വൈകാതെ മനസ്സിലാകും.

ഇത്രയും നിരാശ ബാധിച്ച സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ കാലം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്ക് സിവിൽ സമൂഹം പോലുമില്ല. സിവിൽ സമൂഹ ഇടങ്ങളെ സൈബർ ഗുണ്ടകൾ കൂവിത്തോൽപിക്കുകയാണ്. പൊലീസിലും പട്ടാളത്തിലും മാത്രമല്ല, റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകളിൽപോലും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ രഹസ്യ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അവർ ‘പിണറായി സേവാസംഘമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ്. അരാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന പഴയ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കവിത, രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരുടെ കുഴലൂത്തുകാരുമായ ബുദ്ധിജീവികളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നു തിരുത്തി എഴുതേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു.



കോൺഗ്രസ് ബി ടീം ആകരുത്



കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരിച്ച ശേഷമുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതു തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയം. സിപിഎമ്മിന്റെ ബി ടീം ആകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺ‌ഗ്രസ്. വീണ്ടും അരിയിട്ടു വാഴുന്ന പിണറായിയെന്ന സാമൂതിരിയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാനായി കോൺഗ്രസ് കെ.സുധാകരനെന്ന ചാവേർ തലവനെ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സിപിഎം ഒരു സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയും. അതു മറന്നുപോകരുത്. വി.ഡി.സതീശനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കിയപ്പോഴുണ്ടായ വിവേകം സുധാകരന്റെ നിയമനത്തോടെ മായ്ക്കപ്പെടുകയാണ് സംഭവിച്ചത്



വേണ്ടത് സംവാദങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം



കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് അഭിമുഖീകരണങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യമെന്നത് സംവാദത്തിന്റെയും സമന്വയത്തിന്റെയുമാണ്. വിമോചന സമരം നല്ല രാഷ്ടീയ അവസരമാണ് കേരളത്തിന് നൽകിയത്. കോൺഗ്രസുകാർ പോലും തള്ളിപ്പറയുകയായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ ആ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനു ശേഷം കേരളത്തെ നാം ജനാധിപത്യ സാക്ഷരത അഭ്യസിപ്പിച്ചില്ല. ഇഎംഎസിന്റെ കാലത്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളുണ്ടാകും, ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തലുകൾ... മലയാളിയെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിച്ചത് സർവകലാശാലകൾ ആയിരുന്നില്ല, തിരഞ്ഞെടുപ്പകളും രാഷ്ട്രീയ സംവാദവുമാണെന്നു മറക്കരുത്. അരാഷ്ടീയമായി അടഞ്ഞു പോകുന്ന സമൂഹത്തിന് പിണറായിയല്ലാതെ മറ്റേത് ക്യാപ്റ്റൻ ?



ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ചിത്രം: മനോരമ

ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറം



കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാത്ത കോർപ്പറേറ്റ് വികസനവും പ്രായശ്ചിത്തമായി ക്ഷേമപ്രവർത്തനവും ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം. കോർപറേറ്റുകളാണ് അജൻഡ നിർണയിക്കുന്നത്. വികസന പദ്ധതികൾക്കൊപ്പമുള്ള വിഹിതവും ആനുകൂല്യങ്ങളും രാഷ്ടീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കിടുന്നു.വൻ പദ്ധതികളിൽ ഇതു കള്ളപ്പണമായിട്ടാണു പോവുക. ഇതു വ്യക്തി എടുക്കണോ പാർട്ടിക്കു കൊടുക്കണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. രണ്ടായാലും അത് ജനങ്ങൾക്കെതിരാണ്.

കേരളത്തിനെ കേരളമാക്കിയ അവകാശി ഇടതുപക്ഷമാണ്. അത് ഇല്ലാതാക്കിയതും ഇടതുപക്ഷമാണ്. കൊണ്ടു നടന്നതും നീയേ ചാപ്പ ,കൊണ്ടു പോയ് കൊന്നതും നീയേ ചാപ്പാ... കിറ്റുകൾ മാത്രമായി ഏറെക്കാലം ഒരു സമൂഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർ പിടിയരി മാറ്റിവച്ചിട്ടാണ് കുടുംബം നടത്തുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ കാലങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും മക്കളെ കെട്ടിക്കാനുമായി സംഭരിച്ചിരുന്ന ചെറു ചെറു സമ്പാദ്യങ്ങൾ പൂർണമായി കൊള്ളയടിച്ചു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ അടുത്ത 5 വർഷം കേരളം എങ്ങോട്ടു പോകുമെന്നു പറയാനാകില്ല. പിടിച്ചുപറിക്കാരുടെ കേരളീയ തെരുവുകൾ ഏറെ ദൂരെയല്ല .ഗതിമുട്ടിയാൽ ഒരു ജനത മറ്റെന്ത് ചെയ്യാൻ? ഏതായാലും ഞാനൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു.

English Summary: Civic Chandran Says People in Kerala will Regret for Re-electing LDF Government into Power