ആദ്യം പുറത്തുവന്നത് തലയോട്ടി, അസം വരെ നീണ്ട അന്വേഷണം; ആ കൊലയ്ക്കു പിന്നിൽ?

കണ്ണൂർ∙ ജലാശയത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഒരു തലയോട്ടിയിൽനിന്ന് മരിച്ച ആളെ കണ്ടെത്തുന്നു, അതിനു പിന്നിലെ കൊലയാളിയിലേക്ക് വൈകാതെ അന്വേഷണം എത്തിച്ചേരുന്നു...അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ‘കോൾഡ് കേസിന്റെ’ കഥയുമായി ഇതിനു സാമ്യം തോന്നാം. എന്നാൽ ഇരിക്കൂർ പൊലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതു കഥയല്ല, അഭിമാനകരമായ യാഥാർഥ്യമാണ്. കാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ തലയോട്ടിയിൽനിന്നും ശരീര ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും അവർ ആദ്യം മരിച്ചയാളെ കണ്ടെത്തി. പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കൊലയാളിയെയും.

ആ കഥ ഇങ്ങനെ: മൂന്നു വർഷം മുൻപ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂർ കല്യാടിനടുത്ത് ഊരത്തൂർ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു തലയോട്ടിയും ശരീര ഭാഗങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2018ൽ ആയിരുന്നു അത്. ചെങ്കൽ പണയുടെ പരിസരത്തെ കാട്ടിൽനിന്നാണ് തലയോട്ടി കണ്ടത്. ഇതിൽ വലിയ ദുരൂഹതയൊന്നും അന്ന് പൊലീസിന് കണ്ടെത്താനായില്ല. മരിച്ചത് ആരെന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസിനു തുമ്പൊന്നും കിട്ടിയതുമില്ല. മരിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യ നിഗമനം. പ്രദേശവാസികളിൽ ആരെയെങ്കിലും കാണാതായിട്ടുണ്ടോ എന്നായി പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണം. എന്നാൽ പ്രദേശവാസികളിൽ ആരെയും കാണാതായിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യമായി.

പ്രതി സാദിഖുമൊത്ത് ഇരിക്കൂർ പൊലീസ് അസമിൽ.

ധാരാളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ചെങ്കൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് ഊരത്തൂർ. അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും കാണാതായിട്ടുണ്ടോ എന്നായി അടുത്ത അന്വേഷണം. അസം സ്വദേശിയായ സയ്യിദ് അലി (22) സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം നാട്ടിൽ പോയതായി അറിഞ്ഞു. പൊലീസ് അസമിലെത്തി അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അലി അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നു മനസ്സിലായി. തുടർന്ന് തലയോട്ടിയും ശരീര ഭാഗങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. മരിച്ചത് സയ്യിദ് അലിയാണെന്ന് പരിശോധനാ ഫലത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞു.

കൊലയാളി ആര്? ലക്ഷ്യമെന്ത്?



ആരാണ് കൊലയാളി, എന്താണു കൊലയ്ക്കു പിന്നിലെ കാരണം എന്നിവയായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് മനസ്സിലാക്കി. അതിന്റെ പിന്നാലെയായി പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണം. ആ അന്വേഷണം ചെന്നു നിന്നത് അസം സ്വദേശി തന്നെയായ സാദിഖ് അലി(20)യിലാണ്. സയ്യിദ് അലിയുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സാദിഖ് അലിയായിരുന്നു. അസമിലെ ബേർപട്ടയിലെത്തി സാദിഖ് അലിയെ പൊലീസ് കയ്യോടെ പൊക്കി.

മൊബൈൽ ഫോൺ സയ്യിദ് അലിയിൽനിന്നു വാങ്ങിയതാണെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സാദിഖ് അലി. സാദിഖ് അലിയെയും കൂട്ടി പൊലീസ് കണ്ണൂരിലെത്തി. അറസ്റ്റിൽ നടപട്രി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ മോഷണക്കുറ്റത്തിന് സാദിഖ് അലിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സയ്യിദ് അലിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ സാദിഖ് അലിക്ക് പങ്കുണ്ടാകാമെന്ന സംശയം പൊലീസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. റിമാൻഡിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സാദിഖ് അലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സയ്യിദ് അലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് താനാണെന്ന് സാദിഖ് അലി സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

സാദിഖ് അലി (ഇടത്),കൊല്ലപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി (വലത്)

കൊലയുടെ കഥ

ആലുവയിൽ സ്വർണപ്പണി ചെയ്തിരുന്ന സാദിഖ് അലി മറ്റൊരു തൊഴിൽ തേടിയാണ് ഊരത്തൂരിൽ എത്തിയത്. ഇവിടെ ചെങ്കൽ പണയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബന്ധു ഇയാൾക്ക് സയ്യിദ് അലിയോടൊപ്പം താമസം ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തു. സയ്യിദ് അലിയും സാദിഖ് അലിയും ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു താമസിച്ചത്. സയ്യിദ് അലി തനിക്കു കൂലിയായി കിട്ടുന്ന പണം ഒരു പാത്രത്തിലായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ആ പണം ഒരു ദിവസം പുലർച്ചെ സാദിഖ് അലി മോഷ്ടിക്കുന്നത് സയ്യിദ് അലി കാണാനിടയായി. അതു തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സാദിഖ് അലിയെ വായും മൂക്കും പൊത്തിപ്പിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണു കേസ്.

മൃതദേഹം കുഴിച്ചുമൂടി

കൊലയ്ക്കു ശേഷം, നേരം പുലരും മുൻപുതന്നെ മൃതദേഹം വലിച്ചിഴച്ച് മുറിയിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് 150 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ചെങ്കൽ പണയിൽ എത്തിച്ചു. അവിടെ കുഴിയെടുത്ത് മൃതദേഹം മറവു ചെയ്തു. സയ്യിദ് അലിയോടൊപ്പം നാട്ടിലേക്കു പോവുകയാണെന്നു പരിസരത്തുള്ളവരോടു പറഞ്ഞ് സാദിഖ് അലി പോയി. സയ്യിദ് അലിയുടെ 3000 രൂപയും മൊബൈൽ ഫോണുമായിരുന്നു സാദിഖ് അലി കൊണ്ടുപോയത്. മൃതദേഹം വളരെ ആഴത്തിലായിരുന്നില്ല മറവു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിനാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലയോട്ടി പുറത്തു വരികയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിലാണ് മറ്റു ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതും അത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതും.

അറസ്റ്റിലായ സാദിഖ് അലിയുമായി മൃതദേഹം മറവു ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ മറവു ചെയ്ത സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ പൊലീസിനു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. 2018ൽ നടന്ന സംഭവത്തിന് 3 വർഷത്തിനു ശേഷം തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പൊലീസിന് അഭിമാനമായി. ഇരിട്ടി ഡിവൈഎസ്പി പ്രിൻസ് ഏബ്രഹാം, ഇരിക്കൂർ സിഐ പി.അബ്ദുൽ മുനീർ, പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്ഐ നിധീഷ്, എസ്ഐ സുരേഷ്,എഎസ്ഐ പ്രശാന്ത്, സിപിഒമാരായ സുജിത്, ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡ് ആണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്.

English Summary: How Irikkur Police Solved a Murder Mystery After Three Years?