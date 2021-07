സൂചി വേണ്ട, താപനില അനുയോജ്യം; ഇന്ത്യൻ അദ്ഭുതമാകുമോ ‘ആദ്യ’ ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ?

കൊച്ചി∙ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇന്നുവരെ മനുഷ്യരിൽ ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ, സൈഡസ് കാഡില വികസിപ്പിച്ച സൈകോവ് ഡിയ്ക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിസിജിഐ) അനുമതി നൽകിയാൽ അത് ചരിത്രമാകും. മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ എന്ന ചരിത്രം. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പ്ലാസ്മിഡ് ഡിഎൻഎ വാക്സീന് അടിയന്തര അനുമതി തേടി സൈഡസ് കാഡില ഡിസിജിഐക്കു അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ 28,000 പേരിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലവും കമ്പനി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 12–18 വയസ്സ് പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷണം നടത്തിയ വാക്സീൻ കൂടിയാണ് സൈകോവ് ഡി.

എന്താണ് ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ?

വാക്സീനുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി പല രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ. കോശങ്ങളിൽ രോഗ പ്രതിരോധ പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആന്റിജനുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഡിഎൻഎ അടങ്ങിയ ‘പ്ലാസ്മിഡു’കളെ ശരീരത്തിലേക്കു കുത്തിവയ്ക്കുന്നതാണു ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ.

ഹരിയാനയിലെ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽനിന്ന്. ഫയൽ ചിത്രം: Money SHARMA / AFP

പ്ലാസ്മിഡ് എന്നാൽ– ചിലയിനം ബാക്ടീരിയകളിലെ കോശദ്രവത്തിൽ കാണുന്ന ചെറുതും വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതുമായ ഡിഎൻഎ തന്മാത്രയാണ്. ക്രോമസോമിനകത്തുള്ള ഡിഎൻഎയിൽനിന്നു വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന പ്ലാസ്‌മിഡ് ഡിഎൻഎയ്ക്കു സ്വയം വിഭജന ശേഷിയുണ്ട്.

കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ പകർപ്പുകൾ പുതുതായി രൂപപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളിലുമുണ്ടാകും. ജീനുകളെ ഒരു കോശത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു കോശത്തിലേക്കു കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പ്ലാസ്മിഡുകളെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജനിതക എൻജിനീയറിങ്ങിൽ വെക്ടർ എന്ന ജീൻ വാഹകരായി പ്ലാസ്മിഡ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കു വേണ്ട ജീനിനെ പ്ലാസ്മിഡിലേക്കു കടത്തിയ ശേഷം അതിനെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുകയാണു ചെയ്യുക. ഡിഎൻഎ ക്ലോണിങ്ങിലും (ഒരു ഡിഎൻഎയുടെ സമാനമായ പല പതിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്) പ്ലാസ്മിഡുകൾ വ്യാപകമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ, കോവിഡിനെതിരെ

ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന വൈറസിന്റെ ഭാഗത്തെ കണ്ടെത്തി അതിലെ ഡിഎൻഎയെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണു ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ ഉൽപാദനത്തിലെ ആദ്യ ഘട്ടം. പിന്നീട് ഇതിനെ പ്ലാസ്മിഡിൽ നിക്ഷേപിക്കും. അതിവേഗം വിഭജിക്കുന്ന പ്ലാസ്മിഡിന്റെ പല പകർപ്പുകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകും. ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്താണു വാക്സീനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്.

കോവി‍ഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്പൈക് പ്രോട്ടീന്റെ ഡിഎൻഎ ശ്രേണിയാണ് പ്ലാസ്മിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുത്തിവയ്ക്കുന്ന ശരീര കോശത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് ഡിഎൻഎ സമാനമായ മെസഞ്ചർആർഎൻഎ (എംആർഎൻഎ) ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. കൊറോണ വൈറസിന്റെ സ്പൈക് പ്രോട്ടീനു സമാനമായ പ്രോട്ടീൻ ഉൽപാദനത്തിലേക്കും ഇതു നയിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ സ്പൈക് പ്രോട്ടീൻ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണരും. പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ സ്പൈക് പ്രോട്ടീനെതിരെയുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്പൈക് പ്രോട്ടീനുള്ള കൊറോണ വൈറസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ ശരീരം സജ്ജമായിരിക്കുമെന്നു ചുരുക്കം.

ജനിതകമാറ്റത്തിലും ഫലപ്രദം

വൈറസുകൾക്കു ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ വാക്സീനിലും മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതാണു ഡിഎൻഎ വാക്സീന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വൈറസിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്ലാസ്മിഡ് ഡിഎൻഎയിൽ മാറ്റം വരുത്തി വാക്സീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാകും. വാക്സീൻ സൂക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ ശീതീകൃത സംഭരണികളുടെ ശൃംഖല ആവശ്യമില്ലെന്നതു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. 2–8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണു വാക്സീൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും 3 മാസം വരെ വാക്സീൻ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. ഇതു മൂലം വാക്സീൻ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക എളുപ്പമാണ്.

‌ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് താഴെപ്പറ്റയുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ്:

1) മറ്റു കോവി‍ഡ് വാക്സീനുകളെല്ലാം 2 ഡോസ് എടുത്താൽ മതിയെങ്കിൽ സൈകോവ് ഡി വാക്സീൻ 3 ഡോസ് എടുക്കണം.

2) മറ്റു കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ പേശികളിലാണു കുത്തിവയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ (ഇൻട്രാമസ്കുലാർ ഇൻജക്‌ഷൻ) ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇൻട്ര‍ാഡെർമൽ ഇൻജക്‌ഷനാണു സൈകോവ് ഡി. അതായത്, ത്വക്കിനു പ്രധാനമായും മൂന്നു പാളികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ മധ്യത്തിലുള്ള പാളിയാണു ഡെർമിസ്. ഏറ്റവും പുറത്തെ പാളിയായ എപ്പി‍ഡെർമിസിനും ഉള്ളിലെ പാളിയായ ഹൈപ്പോ‍ഡെർമിസിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം. ഇവിടെ ഇൻജക്‌ഷൻ‌ എടുക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രാഡെർമൽ ഇൻജക്‌ഷൻ‌. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡെർമിസിൽ ഇൻജക്‌ഷൻ എടുക്കുന്ന ഈ രീതി അപൂർവമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുട്ടികളിലെ ബിസിജി വാക്സീനാണ് ഇൻട്രാഡെർമൽ ഇൻജക്‌ഷൻ രീതിയിൽ നൽകുന്ന വാക്സീനുകളിലൊന്ന്.

3) സൂചിയില്ലാ ഇൻജക്‌ഷൻ: ഫാർമാജെറ്റ് സൂചി രഹിത ഇൻജക്‌ഷൻ സംവിധാനമാണ് സൈകോവ് ഡി കുത്തിവയ്ക്കാനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഇൻജക്‌ഷൻ രീതിയും ഗുണകരമാണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം

രാജ്യത്ത് 50 കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണു സൈകോവ് ഡിയുടെ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നത്. 12–18 പ്രായ വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ കുത്തിവയ്പു നടത്തിയുള്ള ആദ്യത്തെ വാക്സീൻ പരീക്ഷണവും നടന്നുവെന്ന് സൈഡസ് കാഡില വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പ്രായ വിഭാഗത്തിലുള്ള 1000 പേരാണു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ ഭാഗമായത്.

∙ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വാക്സീൻ എടുത്ത 66.6 ശതമാനം പേരിൽ ആന്റിബോഡി ഉൽപാദനം നടക്കുന്നതായാണു കണ്ടെത്തിയത്. 3 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്താൻ 100 ശതമാനം പേരിലും ആന്റിബോ‍ഡികളുണ്ടാകുമെന്നു കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവരിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായാലും രോഗം ഗുരുതരമാകുകയോ, മരണം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.

∙ സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയായ ഡേറ്റ സേഫ്റ്റി മോണിറ്ററിങ് ബോർഡിന്റെ (ഡിഎസ്എംബി) നിരീക്ഷണത്തിലാണു മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളും നടത്തിയത്.

12– 18 പ്രായ വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുത്തിവച്ച വാക്സീൻ എന്ന നിലയിൽ സൈകോവ് ഡി വാക്സീൻ ഏറെ പ്രസക്തമാണന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോ. പത്മനാഭ ഷെണോയ് പറഞ്ഞു. സാധാരണ താപനിലയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതും നേട്ടമാണ്. എങ്കിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വാക്സീന്റെ കഴിവുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡോ. ഷെണോയ് പറഞ്ഞു.

English Summary: India's ZyCoV-D set to Become World's First DNA Vaccine Against Covid19: Video Explainer