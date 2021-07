‘കേരളത്തിന്റെ മരുമകനെ’ ‌മന്ത്രിയാക്കാതെ തടഞ്ഞത് മോദി? പാരസിന് കിട്ടി പ്രതിഫലം

കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽനിന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ മാറുമെങ്കിൽ പകരം ആ സ്ഥാനത്തു വരുമെന്നു കേട്ടിരുന്ന പേരായിരുന്നു സുശീൽ കുമാർ മോദിയുടേത്. എന്നാൽ പുനഃസംഘടന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിൽ സുശീൽ മോദിയില്ല! ബിഹാറിൽനിന്നുള്ള ഈ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നതിന്റെ കാരണം തിരയുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ.

ബിഹാറിൽനിന്ന് നാല് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും രണ്ട് സഹമന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പടെ ആറുപേർ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടംപിടിച്ചതോടെ സുശീൽ മോദി പുറത്താവുകയായിരുന്നു എന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യസഭാ എംപി കൂടിയായ സുശീൽ കുമാറിന്, ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറുമായുള്ള അടുപ്പമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമാകുന്നതിലേക്കു നയിച്ചതെന്നു കരുതുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും.

സുശീൽ കുമാർ മോദിയും നിതീഷ് കുമാറും. Image: PTI

നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ 11 വർഷത്തോളം ബിഹാറിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു സുശീൽ കുമാർ. രണ്ടു ടേമുകളിലായിട്ടായിരുന്നു ഇത്. ആദ്യം 2005 മുതൽ 2013 വരെ, രണ്ടാം ടേമിൽ 2017 മുതൽ 2020 വരെയും. പാർട്ടിക്ക് അതീതമായ അടുപ്പത്തിലൂടെ ബിഹാറിലെ രാമ–ലക്ഷ്മണന്മാർ എന്നൊരു പേരും ഇക്കാലയളവിൽ ഇരുവരും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അത്രയേറെ ഗാഢമായിരുന്നു നിതീഷ്–സുശീൽ ബന്ധം. രണ്ടു ടേമുകളിലായി 11 വർഷത്തോളം ബിഹാറിന്റെ ധനമന്ത്രിയുമായിരുന്നു സുശീൽ കുമാർ. എന്നാൽ 2020ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തിനു ശേഷം നിതീഷ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ അതിൽ സുശീലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനോടകം അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് സുശീലിനെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനാണിതെന്നാണ് അന്ന് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പറഞ്ഞിരുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ സുശീൽ മോദിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും കേട്ടിരുന്നു. ധനമന്ത്രിയായുള്ള 11 വർഷത്തെ പരിചയവും അതിനു ബലം പകർന്നു. എന്നാൽ നിതീഷുമായുള്ള സുശീലിന്റെ സൗഹൃദത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുള്ള അസംതൃപ്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു തിരിച്ചടിയായതെന്നു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഘടക കക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ തന്ത്രപരമായ യോജിപ്പിലാണെങ്കിലും കടുത്ത വാക്ശരങ്ങൾകൊണ്ടു പരസ്പരം നോവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ജെഡിയു നേതാവായ നിതീഷ് കുമാറും.

നിതീഷ് കുമാറിനൊപ്പം സുശീൽ കുമാർ മോദി. Image: PTI

2010ൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി ബിഹാറിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനു വരുന്നതിനെ നിതീഷ് കുമാർ എതിർത്തിരുന്നു. ‘ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബിഹാറിൽ ഒരു മോദിയുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണു മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് വേറൊരു മോദി വരുന്നത്’ എന്ന് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോട് നിതീഷ് കുമാർ ചോദിച്ചെന്നായിരുന്നു അന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബിജെപിയും ജെഡിയുവും തമ്മിലുള്ള ബിഹാറിലെ സഖ്യം തകരും വിധം മോദിയും നിതീഷും തമ്മിൽ വളർന്ന തർക്കം വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് അന്നു പരിഹരിച്ചതും.

കേരളത്തിന്റെ മരുമകൻ

കേരളത്തിന്റെ മരുമകൻകൂടിയാണ് സുശീൽ കുമാർ മോദി. ഭാര്യ ജെസി ജോർജ് പൊൻകുന്നം അഴീക്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്. രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത , റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര വ്യാപാരികളുടെ കുടുബത്തിലായിരുന്നു സുശീൽ കുമാർ മോദിയുടെ ജനനം. പട്നയിലെ മൗണ്ട് കാർമൽ, മിഷനറിമാർ നടത്തുന്ന സെന്റ് മൈക്കിൾസ് , സെന്റ് സേവറിൻ സ്കൂളുകളിൽ ആറാം ക്ലാസ്‍വരെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഹൈസ്കൂൾ പഠനം രാജാറാം മോഹൻ റോയി സെമിനാരിയിലും.

കോളജ് കാലത്ത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി. ബിഹാറിനെ ഇളക്കിമറിച്ച എഴുപതുകളിലെ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നേതൃത്വനിരയിൽ സുശീൽ കുമാറുണ്ടായിരുന്നു. ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് പട്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായും സുശീൽ കുമാർ മോദി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും തിളങ്ങിയ നാളുകൾ. സംഘടനയുടെ അന്നത്തെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽനിന്ന് പുറത്തായവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്– നിയമ, ഐടി മന്ത്രിയായിരുന്ന രവിശങ്കർ പ്രസാദ്.

രവി ശങ്കർ പ്രസാദ്

അടിയന്തരാവസ്ഥാക്കാലത്ത് സുശീൽ കുമാർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ പിൽക്കാലത്ത് മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമൊക്കെ ആയെങ്കിലും സുശീൽ കുമാർ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നടന്നു. മാതൃസംഘടനയായ ആർഎസ്എസിന്റെയും എബിവിപിയുടെയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി.

ഇക്കാലത്താണ് ഒരു തീവണ്ടിയാത്രയിൽ മലയാളിയായ ജെസി ജോർജിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്ന ജെസി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രയിലായിരുന്നു. പരിചയം കത്തുകളിലൂടെ അടുപ്പമായി വളരുകയും പ്രണയമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും അനുമതിയോടെ 1986 ഏപ്രിൽ 13ന് പട്നയിലായിരുന്നു വിവാഹം. ലളിതമായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ ശീതപാനീയം മാത്രം, സദ്യപോയിട്ട് ലഘു ഭക്ഷണം പോലുമില്ലായിരുന്നു!

സുശീൽകുമാറിനോട് സവിശേഷ വാൽസല്യമുണ്ടായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ചടങ്ങിന് എത്തിയിരുന്നു. അവിവാഹിതൻ ആയതിനാൽ വധൂവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽനിന്ന് വിട്ടുന്നിന്ന വാജ്പേയി, പകരം കവിതാമയമായ ഒരു അനുഗ്രഹ ഭാഷണം നടത്തി–‘തെക്കും വടക്കും തമ്മിൽ കൈകോർക്കുന്ന വിശേഷ മുഹൂർത്തമാണിത്. ദേശം ഭാഷ വിശ്വാസം എന്നിവയിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തരായ രണ്ടുപേർ ഇവിടെ ഒരുമിക്കുന്നു. കുമാരികന്യ കാലങ്ങളായി തപം ചെയ്ത കേരള നാട്ടിൽനിന്നാണ് വധു. വടക്ക് ഹിമാലയത്തിന് അരികെയാണ് പാടലീപുത്രം എന്ന പട്ന. കന്യാകുമാരിയുടെ നോട്ടം ഇങ്ങ് വടക്ക് ഹിമാലയ ശിരസ്സിൽ പതിഞ്ഞു. ആദ്യം അനുരാഗം ജനിച്ചു. ഇപ്പോൾ വിവാഹവും...’

വാജ്പേയി സുശീൽ കുമാർ മോദിയെയും ജെസി ജോർജിനെയും വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ ആശിർവദിക്കുന്നു.

നിരവധി മതിലുകളാൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും ആശിർവാദത്തോടെ ഇവർക്ക് ഒരുമിക്കാനായത് തന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതായും പ്രണയികൾക്ക് ഇവർ ഒരു പ്രചോദനം ആകട്ടെയെന്നും വാജ്പേയ് ആശംസിച്ചു. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള സുശീൽ കുമാർ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു വരണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചാണ് വാജ്പേയ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വിവാഹശേഷം ദമ്പതികൾ ഉപജീവനത്തിന് ഒരു കംപ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും സുശീൽ കുമാർ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽപ്പെട്ടതോടെ അതു പൂട്ടിപ്പോയി.

ജെസി ജോർജിന്റെ സ്കൂൾ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം മുബൈയിലായിരുന്നു, വിവാഹശേഷം പട്ന സർവകലാശാലയിൻനിന്ന് അവർ ഡോക്ടറേറ്റും നേടി. അവിടെ വനിതാ ട്രെയിനിങ് കോളജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്നു 2011 വരെ. രണ്ടു മക്കൾ ഉത്കർഷ് തഥാഗത്, അക്ഷയ് അമൃതാംശു. ആദർശവും ലാളിത്യവും സ്വന്തം വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മകൻ ഉത്കർഷിന്റെ വിവാഹക്കാര്യത്തിലും നിഷ്കർഷയോടെ നടപ്പിലാക്കി സുശീൽ മോദി.

കല്യാണച്ചടങ്ങ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കില്ല എന്ന പ്രതി‍ജ്ഞ എടുപ്പിക്കാനും, അവയവദാനം നടത്താനുള്ള സമ്മതപത്രം നൽകാനുമായി ഒരു കൗണ്ടർ പ്രവർത്തിച്ചു. അവിടെ എഴുനൂറിലധികം പേർ തങ്ങൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ അവയവദാന സമ്മതം രേഖാമൂലം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കല്യാണക്കുറി ഒഴിവാക്കി വാട്സാപ്പിലും ഇ–മെയിലിലുമാണ് അതിഥികളെ ക്ഷണിച്ചത്. ഈ വിവാഹം സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയുള്ളതല്ല എന്ന് അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അതിഥികൾ സമ്മാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഡിജിറ്റൽ ക്ഷണക്കത്ത് വിനയപൂർവം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നരേന്ദ്ര മോദി

നിതീഷ് കുമാറുമായുള്ള സൗഹൃദമാണ് സുശീൽ കുമാറിനെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു പറയുമ്പോഴും നിതീഷിനു വേണ്ടി ഒരു പുതുമുഖത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മോദി ഇത്തവണ തടസ്സം നിന്നില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. ബിഹാറിൽനിന്നുതന്നെയുള്ള പശുപതി പാരസായിരുന്നു അത്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ എതിരാളിയായിരുന്ന റാം വിലാസ് പസ്വാന്റെ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടിയെ (എൽജെപി) പിളർത്താൻ നിതീഷിനെ സഹായിച്ചത് പശുപതിയായിരുന്നുവെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. അതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആ വാദത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നു പറയാനുമാകില്ല.

പാരസിന്റെ വരവ്

2019ൽ നടന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എൽജെപി ബിഹാറിലെ ഹാജിപുർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയായി പശുപതി പാരസിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിധി നിയോഗമായിരുന്നോ? ആണെന്നാണ്, കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവിയിലേക്കു വരെ അദ്ദേഹത്തെയെത്തിച്ച സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു ബിഹാറിൽനിന്നു ലോക്സഭയിലേക്കു പോകാൻ പാരസിനു തീരെ താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥിരം മണ്ഡലമായ ഹാജിപുരിൽ മൽസരിക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു 2019ൽ റാം വിലാസ് പസ്വാന്റെ തീരുമാനം. കാരണമായതാകട്ടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും. റാം വിലാസ് പസ്വാന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മകൾ ആഷ അച്ഛനെതിരെ മൽസരിക്കുമെന്നു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ സമയമായിരുന്നു അത്. രണ്ടാം ഭാര്യയിലെ മകൻ ചിരാഗ് പസ്വാനെ രാഷ്്ട്രീയ പിൻഗാമിയാക്കുന്നതിലുള്ള എതിർപ്പിലായിരുന്നു വെല്ലുവിളി.

പശുപതി പാരസ്, ചിരാഗ് പസ്വാൻ

മകൾക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നതിലെ അനൗചിത്യം കാരണം റാം വിലാസ് പസ്വാൻ ലോക്സഭയിലേക്കു മൽസരിച്ചില്ല. പിന്നീടു രാജ്യസഭാംഗമായി. ഹാജിപുരിൽ ഇളയ സഹോദരൻ രാമചന്ദ്ര പസ്വാനെയോ മകൻ ചിരാഗ് പസ്വാനെയോ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനാണ് ആദ്യമാലോചിച്ചത്. ഇരുവരും സ്വന്തം മണ്ഡലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ഹാജിപുരിൽ സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ വിമുഖത കാട്ടിയതോടെ അവസാനം മറ്റൊരു സഹോദരനായ പശുപതി പാരസിനു നറുക്കു വീണു. ഉന്തിത്തള്ളി സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതിന്റെ അനിഷ്ടം പശുപതി പാരസ് പ്രചാരണത്തിൽ കാണിച്ചെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ടായി. മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെയാണെങ്കിലും പാരസ് മത്സരിച്ചു, ജയിക്കുകയും ചെയ്തു.

പസ്വാന്റെ വിശ്വസ്തൻ

ജ്യേഷ്ഠൻ റാം വിലാസ് പസ്വാന്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു പശുപതി പാരസ്. ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു റാം വിലാസ് പസ്വാൻ ലോക്സഭാംഗമായി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു കളം മാറിയപ്പോഴാണ് പശുപതി നിയമസഭയിലേക്കു ജയിച്ചു കയറിയത്. റാം വിലാസ് പസ്വാന്റെ ബിഹാർ തട്ടകം കാക്കാനും പാർട്ടി ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം അന്നു മുതൽ ഒപ്പം നിന്നു. ജനതാദളിൽ ലാലുവിനെതിരെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കാലത്തു ലാലു മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു പശുപതി രാജി വച്ചതും ജ്യേഷ്ഠന്റെ നിർദേശമനുസരിച്ചായിരുന്നു. റാം വിലാസ് പസ്വാൻ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ പശുപതി പാരസിനെ ബിഹാർ ഘടകത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനാക്കി. 2005ൽ ബിഹാറിൽ ത്രിശങ്കുസഭയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് എൽജെപി പിളർക്കാൻ ശ്രമം നടന്നപ്പോൾ എംഎൽഎമാരെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ പട്നയി നിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കു കടത്തിയതും പശുപതിയായിരുന്നു.

റാം വിലാസ് പസ്വാൻ

കുടുംബ പാർട്ടിയുടെ രക്ഷകൻ

റാം വിലാസ് പസ്വാൻ ജീവിച്ചിരിക്കെത്തന്നെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ മറികടന്ന് മകൻ ചിരാഗ് പസ്വാനെ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം ഏൽപിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ രാമചന്ദ്ര പസ്വാന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് മകൻ പ്രിൻസ് രാജ് പകരക്കാരനായി ലോക്സഭയിലെത്തി. രാമചന്ദ്രയുടെ മണ്ഡലമായ സമസ്തിപുരിൽനിന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിന്റെയും വിജയം. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ റാം വിലാസ് പസ്വാന്റെ മരണത്തോടെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ഭാവിയെന്തെന്ന ആശങ്ക പടർന്നത്. എൻഡിഎ ഉപേക്ഷിച്ച് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിച്ചു മത്സരിക്കാനായിരുന്നു ചിരാഗ് പസ്വാന്റെ തീരുമാനം. അതാകട്ടെ പാർട്ടിയിലെ മറ്റു നേതാക്കൾക്കു സ്വീകാര്യവുമായിരുന്നില്ല.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ എൽജെപിക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് ഒരു സീറ്റ്. അതോടെ ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയുടെ സംരക്ഷണമില്ലാതെ എൽജിപിക്കു നിലനിൽക്കാനാകില്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വത്തിനും ഏകദേശം ഉറപ്പായി. ചിരാഗ് പസ്വാനാകട്ടെ നിയമസഭാ തോൽവിയിൽനിന്നും പഠിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റു നേതാക്കൾ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാനും തയാറായില്ല. ചിരാഗിന്റെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ സൗരഭ് പാണ്ഡെയാണു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന അവസ്ഥ. ചിരാഗിന്റെ കപ്പൽ മുങ്ങുമെന്ന ഭീതി അണികളിലും നേതാക്കളിലും പടരുമ്പോഴായിരുന്നു രക്ഷകനായി പശുപതി പാരസിന്റെ വരവ്. വൈകാതെതന്നെ പാർട്ടി പിളർത്തിയ അദ്ദേഹം എൽജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണയോടെ ചിരാഗിനെ പുറത്താക്കി നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴിതാ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനത്തും.

ലയനമോ പരിഹാരം?

പശുപതി പാരസ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായെങ്കിലും എൽജെപിയുടെ ഭാവി ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. പാർട്ടി അണികളിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ചിരാഗ് പസ്വാനൊപ്പമാണ്. എൽജെപിയിലെ പിളർപ്പിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറാണെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യവും. പശുപതി പാരസിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കാനായി ശുപാർശ ചെയ്തതും നിതീഷായിരുന്നു.

ജെഡിയുവിനു ലഭിക്കാമായിരുന്ന രണ്ടാം കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം പോലും ത്യജിച്ചാണ് പശുപതിയുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നിതീഷ് ഉറപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്കു ശേഷം ജനതാദൾ (യു) വികസിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് നിതീഷ്. ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹയുടെ രാഷ്്ട്രീയ ലോക് സമതാ പാർട്ടി (ആർഎൽഎസ്പി) അടുത്തിടെ ജനതാദളിൽ(യു) ലയിച്ചിരുന്നു. സമാനമായി എൽജെപി പശുപതി പാരസ് വിഭാഗവും അധികം വൈകാതെ ജെഡിയുവിൽ ലയിക്കാനാണു സാധ്യതയെന്നും നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Is Sushil Kumar Modi Paying the Price for Being Close to Nitish Kumar? What About Pashupati Paras?