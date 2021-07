കിറ്റെക്സിന് തെലങ്കാനയിലേക്ക് ക്ഷണം; സർക്കാരിന്റെ സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ ആറംഗ സംഘം ഹൈദരാബാദിലേക്ക്

കൊച്ചി∙ 3500 കോടിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തെലങ്കാന സർക്കാരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ക്ഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിറ്റെക്സ് സംഘം ഹൈദരാബാദിലേക്ക്. എംഡി സാബു എം.ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗ സംഘമാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലെത്തുന്നത്. തെലങ്കാന സർക്കാർ സ്വകാര്യ ജെറ്റു വിമാനം ഇതിനായി അയയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിലാണ് യാത്രയെന്നും സാബു ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന വാർത്തകൾക്കു പിന്നാലെയാണ് വ്യവസായ മന്ത്രി കെ.ടി.രാമറാവു കിറ്റെക്സിനെ നേരിട്ടു ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി തെലങ്കാന സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി കൊച്ചിയിലെത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സാബു എം. ജേക്കബിനൊപ്പം ഡയറക്ടർമാരായ ബെന്നി ജോസഫ്, കെ.എൽ.വി.നാരായണൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹർകിഷൻ സിംങ് സോധി, സിഎഫ്ഒ ബോബി മൈക്കിൾ, ജനറൽ മാനേജർ സജി കുര്യൻ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടാകും. നിക്ഷേപം നടത്താൻ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് തെലങ്കാന സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വ്യവസായ മന്ത്രി കെ.ടി. രാമ റാവുവുമായും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സാബു ജേക്കബ് ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ മകനാണ് വ്യവസായ മന്ത്രിയായ കെ.ടി. രാമറാവു.

English Summary: Kitex Group to Telangana with Project of 3500 Crore