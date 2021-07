കെഎസ്ആർടിസി ബെംഗളുരു സർവീസുകൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ: മന്ത്രി ആന്റണി രാജു

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽനിന്ന് ബെംഗളുരുവിലേക്കുള്ള കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ​ഗതാ​ഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽനിന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുക. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള സർവീസുകൾ ഞായർ (ജൂലൈ 11) വൈകുന്നേരം മുതലും കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ തിങ്കളാഴ്ച (ജൂലൈ 12) മുതലും ആരംഭിക്കും.

അന്തർ സംസ്ഥാന ​ഗതാ​ഗതത്തിനു തമിഴ്നാട് അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ വഴിയുള്ള സർവീസുകളാണ് കെഎസ്ആർടിസി നടത്തുക. യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള 72 മണിക്കൂർ മുൻപുള്ള ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ നെ​ഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ, ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ യാത്രയിൽ കരുതണം.

യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് അധിക സർവീസുകൾ വേണ്ടി വന്നാൽ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തും. ഈ സർവീസുകൾക്കുള്ള സമയ വിവരവും ടിക്കറ്റുകളും www.online.keralartc.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും "Ente KSRTC" എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും മുൻകൂട്ടി റിസർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

"Ente KSRTC App" Google Play Store ലിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.



English Summary: KSRTC to start Bengaluru services from Sunday evening, says Minister Antony Raju