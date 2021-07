കോവിഡ് പോരാട്ടം നയിക്കാന്‍ ഗുജറാത്തില്‍ നിന്ന് മാണ്ഡവ്യ; മോദിയുടെ തുറുപ്പ് ചീട്ട്‌

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ പുതിയ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായി ഗുജറാത്തില്‍നിന്ന് മന്‍സുഖ് മാണ്ഡ്യവയെ കളത്തിലിറക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം നേരിടുന്നതില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തുന്നത്. ഡൽഹിക്കാരനായ ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹർഷ് വർധനെ മാറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഏൽപിച്ചത് ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയായ മാണ്ഡവ്യയെയാണ്. രാജ്യം കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണു നിർണായകമായ സ്ഥാനമാറ്റം.

ആരോഗ്യ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ആറു ദിവസമായി മാണ്ഡവ്യ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വാക്സീൻ നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു. വളം, കെമിക്കൽ വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയായ മാണ്ഡവ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലേക്കെത്തും മുൻപുള്ള ഒരുക്കമായാണ് ഈ സന്ദർശനത്തെ വിദഗ്ധർ കാണുന്നത്. സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (പുണെ), സൈഡസ് (അഹമ്മദാബാദ്), കോവാക്സീൻ (അഹമ്മദാബാദ്) എന്നീ കമ്പനികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മാണ്ഡവ്യ എത്തിയത്.

നരേന്ദ്ര മോദിയെ തൊപ്പി അണിയിക്കുന്ന മാണ്ഡവ്യ

പാർലമെന്റിലേക്കു സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയെത്തുന്നതിനെതുടർന്ന് പ്രശസ്തനായ മാണ്ഡവ്യ കെമിക്കൽസ്, വളം വകുപ്പുകൾ നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് വെറ്ററിനറി സയൻസിൽ ബിരുദം നേടിയ ആളാണ് മാണ്ഡവ്യ. പിന്നീട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ‌ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും സ്വന്തമാക്കി. എബിവിപിയിലൂടെ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തിളങ്ങിയ മാണ്ഡവ്യ ബിജെപിയിലൂടെ നേതൃനിരയിലെത്തി.

2002 ൽ 28–ാം വയസ്സിൽ നിയമസഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2012ൽ ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് രാജ്യസഭയിലെത്തി. 2016ൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. മോദി സർക്കാരിൽ‌ ഗതാഗതം, തുറമുഖം, കെമിക്കൽ, വളം വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിയായിട്ടായിരുന്നു മാണ്ഡവ്യയുടെ വരവ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടും അമിത് ഷായോടുമുള്ള വിശ്വസ്തത മാണ്ഡവ്യയ്ക്ക് കാബിനറ്റ് മന്ത്രി പദവി നേടിക്കൊടുത്തു. നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത്ഷായും ഒരിക്കൽ‌ കൂടി എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരോട് നന്ദിയുണ്ട്– മാണ്ഡവ്യ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകളുടെ പേരിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി ഹർഷ്‍വർധന് ഏറെ പഴി കേൾക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഹർഷ്‍വർധനൊപ്പം സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന അശ്വനി ചൗബെയ്ക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമായി. രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണു കടന്നുപോയത്. രാജ്യത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾക്കും ആശുപത്രി കിടക്കകൾ‌ക്കും ക്ഷാമം നേരിട്ടു. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ സംഭവം കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിശ്വസ്തനായ മാണ്ഡവ്യയെ മോദി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഏൽപിക്കുന്നത്.

English Summary: New Health Minister Mansukh Mandaviya To Lead India's Fight Against Covid