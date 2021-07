മുറിയിൽ പൂജ, മന്ത്രിക്കസേരയിൽ ചരട് ജപിച്ചുകെട്ടി; ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ തുടക്കം– വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓഫിസിൽ പ്രത്യേക പൂജ നടത്തി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ. മന്ത്രി കസേരയിൽ ചരട് ജപിച്ച് െകട്ടുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി വലിയ തോതിൽ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോ. ഹര്‍ഷ് വര്‍ധനെ മാറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദൗത്യം മാണ്ഡവ്യയെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ ആരോഗ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ മന്ത്രച്ചരട് കെട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

അതേസമയം, വകുപ്പിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിച്ചു തന്നെയാണ് മാണ്ഡവ്യ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാണ് സംസാരം. കഴിഞ്ഞ ആറു ദിവസമായി മാണ്ഡവ്യ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വാക്സീൻ നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു. വളം, കെമിക്കൽ വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയായ മാണ്ഡവ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലേക്കെത്തും മുൻപുള്ള ഒരുക്കമായാണ് ഈ സന്ദർശനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്. സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (പുണെ), സൈഡസ് (അഹമ്മദാബാദ്), കോവാക്സീൻ (അഹമ്മദാബാദ്) എന്നീ കമ്പനികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മാണ്ഡവ്യ എത്തിയത്.

ഗുജറാത്ത് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് വെറ്ററിനറി സയൻസിൽ ബിരുദം നേടിയ ആളാണ് മാണ്ഡവ്യ. പിന്നീട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ‌ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും സ്വന്തമാക്കി. എബിവിപിയിലൂടെ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തിളങ്ങിയ മാണ്ഡവ്യ ബിജെപിയിലൂടെ നേതൃനിരയിലെത്തി. 2002ൽ 28–ാം വയസ്സിൽ നിയമസഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2012ൽ ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് രാജ്യസഭയിലെത്തി. 2016ൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.

മോദി സർക്കാരിൽ‌ ഗതാഗതം, തുറമുഖം, കെമിക്കൽ, വളം വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിയായിട്ടായിരുന്നു മാണ്ഡവ്യയുടെ വരവ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടും അമിത് ഷായോടുമുള്ള വിശ്വസ്തത മാണ്ഡവ്യയ്ക്ക് കാബിനറ്റ് മന്ത്രി പദവി നേടിക്കൊടുത്തു. ‘നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത്ഷായും ഒരിക്കൽ‌ കൂടി എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരോട് നന്ദിയുണ്ട്.’– മാണ്ഡവ്യ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: Mansukh Mandaviya Took Charge a the Minister of Health