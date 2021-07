കോഴിക്കോട്∙ ചേവായൂര്‍ പീഡനക്കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി ഇന്ത്യേഷ് കുമാറിനായുള്ള തിരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ പ്രതിയുടെ പേര് ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്. ഇതുവരെ കേള്‍ക്കാത്ത പേരാണ് ഇന്ത്യേഷ് കുമാറിന്. ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് ഇന്ത്യേഷ് ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കള്‍ ഈ പേരിട്ട് വിളിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു.



അല്‍പം രാജ്യസ്നേഹമൊക്കെ ഉള്ള ആളായി വളരണമെന്നും മാതാപിതാക്കള്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവത്രേ. ആ ആഗ്രഹത്തിന്‍റെ നേരെ വിപരീത ദിശയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യേഷിന്‍റെ പോക്ക്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ ജനിച്ച മകനു രാജ്യത്തിന്റെ പേരുചേർത്ത മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് തീരാവേദനയാവുകയാണ് മകന്റെ ചെയ്തികൾ‍.

കൗമാരപ്രായം മുതൽതന്നെ ക്രിമിനല്‍ വാസന തുടങ്ങി. അടിപിടി കേസുകളില്‍ തുടങ്ങി കൊലക്കുറ്റം വരെ ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തം പേരിലുണ്ട്. 2003ല്‍ കാരന്തൂരില്‍ മൂന്ന് പേരെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഇന്ത്യേഷാണ്. ഈ കേസില്‍ ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അധികനാളായിട്ടില്ല.

അതിനിടയിലാണ് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. ഒളിവില്‍ കഴിയുന്ന പ്രതിയെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് ഇതുവരെ സൂചനകളൊന്നുമില്ല. പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാനായി കൊണ്ടുപോയ അതേ സ്കൂട്ടറിലാണ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് നിഗമനം.

English Summary: Mystry within the name of Indiesh, accused in Kozhikkode rape case