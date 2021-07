ബുക്കിങ് ചാർജ് 18 രൂപ; സീസൺ ടിക്കറ്റ് യാത്ര അനുവദിക്കണമെന്നു യാത്രക്കാർ

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്തു മുൻപു സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നവയിൽ മിക്ക ട്രെയിനുകളും പുനസ്ഥാപിച്ചിട്ടും സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്തതു സാധാരണ യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു. ഒാരോ തവണയും 17.70 രൂപ സർവീസ് ചാർജ് നൽകിയാണു ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റും ആപ്പും വഴി യാത്രക്കാർ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അടിയന്തരമായി സീസൺ ടിക്കറ്റ് പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നു യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കറന്റ് ബുക്കിങ് ഇല്ലാത്ത ട്രെയിനുകളിൽ 350 രൂപ പിഴയടച്ചാണു അത്യാവശത്തിനു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്നു തൃശൂർ ജന.ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. അസിഫ പറയുന്നു. ഇത്തരം ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സീറ്റുകളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. വലിയ പ്രതിസന്ധയിലൂടെയാണു തങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ സാധാരണക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ഇന്ധന വില വർധിച്ചതോടെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു ജോലിക്കു പോകാൻ കഴിയാതെയായിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കൊല്ലം, തൃശൂർ, ഷൊർണൂർ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു നഗരത്തിലേക്കു ജോലിക്കായി എത്തുന്ന നൂറുകണക്കിനാളുകളാണു ദിവസവും ട്രെയിനുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

ഏതാനും മെമു ട്രെയിനുകളിൽ അൺ റിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സമയത്തോ റൂട്ടുകളിലോ മെമു സർവീസുകളില്ല. തിരുവനന്തപുരം–കൊല്ലം റൂട്ടിലും നിലമ്പൂർ–ഷൊർണൂർ റൂട്ടിലും അൺറിസർവ്ഡ് ട്രെയിനുകൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല. കോവിഡ് കാലത്തു യാത്രക്കാരെ റെയിൽവേ ദിവസവും പിഴിയുകയാണെന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഒാൺ വീൽസ് പ്രതിനിധി ശാന്ത്‌ലാൽ പറഞ്ഞു. ഒാഫിസുകളിൽ ഹാജർ 100 ശതമാനമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും സീസൺ ടിക്കറ്റ് പുനസ്ഥാപിക്കാൻ റെയിൽവേ തയാറാകണമെന്നു യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു.

ടിക്കറ്റിനു തന്നെ വലിയൊരു തുക ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നതു പലരുടെയും വീട്ടു ബജറ്റിന്റെയും താളം തെറ്റിക്കുന്നു. പകൽ സമയത്തെ പ്രധാന ട്രെയിനുകളായ വഞ്ചിനാട്, ഗുരുവായൂർ ഇന്റർസിറ്റി, പാലരുവി, വേണാട്, പരശുറാം, എറണാകുളം കണ്ണൂർ–ഇന്റർസിറ്റി, ഏറനാട് എന്നിവയിലെങ്കിലും അടിയന്തരമായി ഏതാനും കോച്ചുകൾ ഡീ റിസർവ് ചെയ്യണമെന്നാണു യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും സീസൺ ടിക്കറ്റ് യാത്ര അനുവദിക്കണം.

English Summary: Passengers in crisis as journey using season tickets not allowed