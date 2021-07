നഗരസഭയിൽ ടിപിആർ 12.58 %; ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണം

ഗുരുവായൂർ ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം അനിയന്ത്രിതമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം. ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ ടിപിആർ 12.58% ആയതോടെയാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.



ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. ദിവസവും ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും. മുൻപ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കും. ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് നിർത്തിവച്ചു.



ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ, നാട്ടുകാർ എന്നിവർക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് അനുമതിയില്ല. വിവാഹ നടത്തിപ്പിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. പുതിയ വിവാഹ ബുക്കിങ് അനുവദിക്കില്ല. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് വിവാഹം നടത്താം. ഗുരുവായൂരിൽ ലോക്ഡൗൺ 16 വരെ തുടരും.



