കോവിഡിനെ നേരിടാൻ 23,123 കോടിയുടെ കേന്ദ്ര പാക്കേജ്; കർഷകർക്കും സഹായം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ നേരിടുന്നതിനു കേന്ദ്ര സർക്കാർ 23,123 കോടി രൂപയുടെ അടിയന്തര പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുനഃസംഘടനയ്ക്കു ശേഷമുള്ള നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം.



736 ജില്ലകളിൽ ശിശുരോഗ വിഭാഗങ്ങൾ, 20,000 ഐസിയു കിടക്കകൾ, പുതിയ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു. 23,000 കോടിയിൽ 15,000 കോടി കേന്ദ്രം മുടക്കുമെന്നും 8000 കോടി സംസ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്ധതി അടുത്ത 9 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കും.

കർഷകർക്ക് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സഹായം നൽകുമെന്നു മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ പറഞ്ഞു. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നീക്കിവച്ച ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ കാർഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് വ്യാപനം, സാമ്പത്തികം തുടങ്ങി വിവധ വകുപ്പുകളിലെ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രകടനത്തിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യം, ഐടി, എണ്ണ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ മോദി പുതിയ മന്ത്രിമാരെ നിയമിച്ചിരുന്നു.

