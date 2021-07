പരാതിപരിഹാര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 8 ആഴ്ചയ്ക്കകം; ട്വിറ്റർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ പരാതി പരിഹാര ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കുന്നതിന് 8 ആഴ്ച സമയം വേണമെന്ന് ട്വിറ്റർ. ജൂലൈ 11ന് അകം ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ ട്വിറ്റർ അറിയിച്ചു. ട്വിറ്ററിന് തോന്നുംപോലെ സമയം എടുക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതിനെത്തുടർന്നാണ് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച് ട്വിറ്റർ മറുപടി നൽകിയത്.

പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച ഐടി ചട്ടം അനുസരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ പരാതി പരിഹാരത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നയാളെ നിയമിക്കണം. കേന്ദ്രവുമായി കൊമ്പുകോർത്തെങ്കിലും പിന്നീട് ധർമേന്ദ്ര ചതുറിനെ പരാതി പരിഹാര ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ നിയമിച്ചു. എന്നാൽ ജൂൺ 27ന് അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. ഇതോടെ യുഎസ് പൗരനായ ജെറമി കെസ്സെലിനെ നിയമിച്ചെങ്കിലും ഇതു നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

English Summary: Need 8 Weeks To Appoint Grievance Officer: Twitter To Court After Warning