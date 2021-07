ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾക്കു വിധേയരാകണം: ട്വിറ്ററിനോടു മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുകയും തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്കു വിധേയരാകണമെന്നു പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ ഐടി വകുപ്പു മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങളെച്ചൊല്ലി കേന്ദ്ര സർക്കാരും ട്വിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.



ഒഡിഷയിൽനിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗമായ അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനു ഐടിക്കു പുറമേ റെയിൽവേ വകുപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം എൽപിച്ചതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുള്ള നന്ദിയും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി കേന്ദ്ര സർക്കാരും ട്വിറ്ററും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ഭിന്നിപ്പു നിലനിൽക്കുകയാണ്. ചീഫ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫിസർ, നോഡൽ ഓഫിസർ, ഗ്രിവൻസ് ഓഫിസർ എന്നീ 3 പ്രധാന തസ്തികകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരെ നിയമിക്കണം എന്നു കഴിഞ്ഞ മേയ് 26നു നിലവിൽവന്ന ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പല തവണ ഓർമപ്പെടുത്തിയിട്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കാൻ ട്വിറ്റർ തയാറായിട്ടില്ല.

English Summary: Those who live and work in India will have to abide by rules: Vaishnav on Twitter-govt standoff