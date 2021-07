ഇടുപ്പെല്ലു പൊട്ടി കിടപ്പിലായ 99കാരിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തി അസാധാരണ ശസ്ത്രക്രിയ

കോഴിക്കോട്∙ ഇടുപ്പെല്ലു പൊട്ടി കിടപ്പിലായ 99കാരിയെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തി വൈദ്യലോകം. പേരാമ്പ്ര ചാലിക്കര പുളിയോട്ടു മുക്കിലെ പടിഞ്ഞാറയിൽ മാതു (99) ആണ് വിജയകരമായ അസാധാരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായത്. കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓർത്തോ സർജൻ ഡോ. ജെ.എസ്. പ്രശാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ഇടുപ്പെല്ല് പൊട്ടിയാൽ മാറ്റിവയ്ക്കുക മാത്രമാണ് പരിഹാരം. എന്നാൽ 99 വയസ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കടുത്ത രക്തസമ്മർദവും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്ന രക്ത സമ്മർദവും രക്തത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. കൂടുതൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ ക്രമീകരിച്ചത്. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്തുകയും ഐസിയുവിൽ ചിട്ടയായ ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് കരുതിയ 99കാരിയായ മാതു രണ്ടാം ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്തു.



99കാരിയായ അമ്മ നടന്നു കാണുക എന്ന മക്കളുടെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് അവരെ ഫാത്തിമ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. പത്ത് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മാതുവിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എട്ട് മക്കളും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം. ജനറൽ മെഡിസിനിലെ ഡോ. ഉജ്വൽ നാരായണൻ, കാർഡിയോളജിയിലെ ഡോ. പി.കെ. അശോകൻ, ഡോ. രാം പ്രസാദ്, ഡോ. ബഷീർ കാവിൽ, സിസ്റ്റർ മിനി ബോബി എന്നിവരും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സർജറി. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഡോക്ടർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും ആശുപത്രി എംഡി അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അനുമോദിച്ചു.

English Summary: Unusual surgery for old women in Calicut Fathima hospital