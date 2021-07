ന്യൂഡൽഹി∙ പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാത്തതിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചാല്‍ സംരക്ഷണം നല്‍കില്ലെന്ന് ട്വിറ്ററിനോട് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി. രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിയമം അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് രേഖ വ്യക്തമാക്കി. ഐടി ചട്ടങ്ങള്‍പ്രകാരം സ്ഥിരം പരാതി പരിഹാര ഓഫിസറെ നിയമിക്കാന്‍ എട്ടാഴ്ചത്തെ സമയം വേണമെന്ന ട്വിറ്ററിന്‍റെ ആവശ്യത്തില്‍ കോടതി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

താല്‍ക്കാലിക പരാതി പരിഹാര ഓഫിസറെ ഈ മാസം 11നുള്ളിലും താല്‍ക്കാലിക നോഡല്‍ ഓഫിസറെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലും നിയമിക്കുമെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇടക്കാല കംപ്ലയന്‍സ് ഓഫിസറെ രണ്ടു ദിവസം മുൻപു നിയമിച്ചതായും ട്വിറ്റർ അറിയിച്ചു.

ഇത്തരത്തില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നുവര്‍ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം കോടതി അനുവദിച്ചു. ഈമാസം 28ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: Centre free to act against Twitter if it breaches IT rules: Delhi HC