ബംഗ്ലദേശിലെ ജ്യൂസ് ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തം; 52 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി

ധാക്ക∙ ബംഗ്ലദേശിലെ രൂപ്ഗഞ്ചിലെ ഭക്ഷ്യവസ്തു നിർമാണ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 52 പേർ മരിച്ചു. അൻപതോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി ചിലർ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽനിന്ന് ചാടിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

എട്ടു നിലയുള്ള ജ്യൂസ് ഫാക്ടറിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. താഴത്തെ നിലയിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധ രാസവസ്തുക്കളുടെയും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വേഗം പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. പതിനെട്ടോളം അഗ്നിശമന സേന യൂണിറ്റുകളാണ് ഫാക്ടറിയിലെ തീയണയ്ക്കാനായി എത്തിയത്. നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ബന്ധുക്കളും മറ്റുള്ളവരും അവർക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. കാണാതായവരിൽ 44 പേർ ആരൊക്കെയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നിലെ ഗേറ്റും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ ആകെയുള്ള ‘എക്സിറ്റും’ അപകട സമയത്ത് അട‍ഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഫാക്ടറി ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധുക്കളും രക്ഷപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളും ആരോപിച്ചു. കെട്ടിടം കൃത്യമായ അഗ്നിസുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട്.

