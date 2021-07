‘കേന്ദ്രത്തിലെ മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷിക്ക് ഞങ്ങളോട് നന്ദി പറയണം’; ബിജെപിയോട് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്

മുംബൈ∙ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള നാലു പുതുമുഖങ്ങളിൽ മൂന്നുപേരും ഇതരപാർട്ടികളിൽ നിന്നു ബിജെപിയിൽ എത്തിയവരാണെന്നും ശിവസേനയ്ക്കും എൻസിപിക്കും ബിജെപി നന്ദി പറയുകയാണു വേണ്ടതെന്നും ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്തിന്റെ പരിഹാസം.



പഞ്ചാത്തീരാജ് സഹമന്ത്രി കപിൽ പാട്ടീൽ, ആരോഗ്യസഹമന്ത്രി ഭാരതി പവാർ എന്നിവർ നേരത്തെ എൻസിപിക്ക് ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെ ചുമതലയുളള കേന്ദ്രമന്ത്രി നാരായൺ റാണെ ശിവസേനയിൽ നിന്നാണു രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയും ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം സ്വന്തം പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി ബിജെപിയിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവാണ്.

ഈ മൂന്നുപേരിലും പ്രധാനമന്ത്രി ചില നല്ല ഗുണങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാമെന്നും ‘മനുഷ്യ വിഭവശേഷിക്ക്’ ശിവസേനയോടും എൻസിപിയോടും നന്ദി പറയാൻ ബിജെപി തയാറാകണമെന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. ശിവസേനയെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ് റാണെയ്ക്കു മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ ജോലി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നേരിടുക എന്നതാണോയെന്ന മറുചോദ്യമായിരുന്നു റാവുത്തിന്റെ മറുപടി.

English Summary: BJP must thank Sena, NCP for ‘human resource’ to fill Union cabinet berths: Sanjay Raut