ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രായപൂർ‌ത്തിയായ എല്ലാവർക്കും ഡിസംബറിനുള്ളിൽ വാക്സീൻ ലഭിക്കുമെന്ന് ദേശീയ വാക്സീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിദഗ്ധ സമിതി തലവൻ ഡോ. എൻ.കെ. അറോറ. ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സർക്കാരിനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകാനാകും. വാക്സീൻ ലഭ്യത വർധിക്കുന്നുണ്ട്. ജൂണിലും ജൂലൈയിലും വർധനവുണ്ടായി. മേയ് വരെ പ്രതിമാസം 5.6 കോടി ഡോസുകളാണ് ലഭ്യമായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 10–12 കോടി ഡോസുകൾ ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത മാസം 18 കോടി ഡോസ് ലഭിക്കും. സെപ്റ്റംബറിൽ 30 കോടിയിലധികം ഡോസുകൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ വാക്സീൻ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷം വാക്സീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. 56 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കോവിഡ് വീണ്ടും വർധിക്കുന്നത്. 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Entire adult population will be vaccinated by December: Dr NK Arora