സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് സർക്കാരിനോടു ചോദിച്ചു. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ഡോ. ഇന്ദിര രാജൻ നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണു വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇടപെട്ടത്.

ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫിസേഴ്സ് നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്താത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിലപാട് എന്താണ്? വിസ്മയ കേസിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കിരൺകുമാർ പ്രതിസ്ഥാനത്തു വന്ന സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണു കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാട് അറിയിക്കണം എന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു.



സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണം, ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫിസർമാരുടെ നിയമനം നടത്തണം, ഇരകളാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ ആശ്രിതർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം, വിവാഹ സമയത്തോ അനുബന്ധമായോ നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിച്ചു മാത്രമെ വിവാഹ റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താവൂ എന്നു റജിസ്ട്രാർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണു ഹർജിയിൽ മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുള്ളത്.



English Summary: Kerala High Court intervenes against non-implementation of Dowry Prohibition Act in the state