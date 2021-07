കൊച്ചി∙ തെലങ്കാനയില്‍ നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചതോടെ കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് കിറ്റെക്സ് ഓഹരിവില. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 13 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് ഓഹരിയിലുണ്ടായത്. ഇന്ന് 113 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ഓഹരിവില 135 രൂപയിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍ പിന്‍വലിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കിറ്റെക്സ് ഓഹരി വില 110 രൂപയ്ക്ക് താഴെയെത്തിയിരുന്നു.

3500 കോടിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തെലങ്കാന സർക്കാരിൽനിന്നു ക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് എംഡി സാബു എം.ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗ സംഘമാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയത്. തെലങ്കാന സർക്കാർ അയച്ച സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വിമാനത്തിലാണ് സാബുവും സംഘവും യാത്ര തിരിച്ചത്.



English Summary : Kitex share hikes after announcing its shift to Telengana