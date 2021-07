രണ്ടാംതരംഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല; 53 ശതമാനം കേസുകൾ കേരളത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളിൽ പകുതിയിലേറെയും കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്നും ഇതു ആശങ്കാജനകമാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ. ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോവിഡ് കേസുകളിൽ 32 ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൽനിന്നുള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലേത് 21 ശതമാനമാണ്.

രാജ്യത്തു പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ പൊതുവിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം മേയ് ആദ്യവാരം ശരാശരി 3,89,803 കോവിഡ് കേസുകളായിരുന്നത് ജൂലൈ 3–9 കാലയളവിൽ 42,100 കേസായി കുറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ 90 ജില്ലകളിലാണു 80% പുതിയ കേസുകളുമുള്ളത്. ഇവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 97.2 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.



ഇതുവരെ 36.9 കോടി വാക്സീൻ ഡോസ് വിതരണം ചെയ്തു. യുകെ, റഷ്യ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോവിഡ് വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ജാഗ്രത തുടരണം. രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും നേരിടുകയാണ്. 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 66 ജില്ലകളിൽ രോഗ സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 10 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണെന്ന് ലവ് അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി.



അതേസമയം, അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദമായ കപ്പ ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ടുപേർക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം 107 പേരിലും കണ്ടെത്തി.



English Summary: More than 50% of total Covid cases reported from Kerala, Maharashtra, says govt