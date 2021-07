കേന്ദ്രം സഹകരണ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് സംഘപരിവാര്‍ ഗൂഢാലോചന: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സഹകരണ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരളത്തിലെയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സഹകരണ മേഖലയെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ ഗൂഢാലോചനയാണിത്.

അമിത് ഷായെ ചുമതലയേല്‍പ്പിച്ചത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വര്‍ഗീയവല്‍ക്കരിക്കാനാണെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിയമപരമായി നേരിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സഹകരണ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചതിനെതിരെ സര്‍വകക്ഷിയോഗം വിളിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളം. കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളിലുള്ള കടന്നാക്രമണമെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി വി.എന്‍.വാസവന്‍ പ്രതികരിച്ചു. സഹകരണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിലെ വിഷയമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



രമേശ് ചെന്നിത്തല, അമിത് ഷാ

