തേജ് പ്രതാപിന്റെ പരിഹാസം, ജഗദാനന്ദ സിങ് രാജിവച്ചു; പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമവുമായി ലാലു

പട്ന ∙ ആർജെഡി ബിഹാർ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജഗദാനന്ദ സിങ് രാജിവച്ചു. അതേസമയം, പാർട്ടി വക്താക്കളായ ചിത്തരഞ്ജൻ ഗഗനും മൃത്യുഞ്ജയ് തിവാരിയും രാജി വാർത്ത നിഷേധിച്ചു. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനാണ് ജഗദാനന്ദ സിങ് രാജിക്കത്ത് അയച്ചത്. ജഗദാനന്ദ സിങിനെ അനുനയിപ്പിച്ചു രാജി പിൻവലിപ്പിക്കാൻ ലാലു പ്രസാദ് തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് സൂചന.

ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മൂത്ത മകൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത കാരണമാണു രാജിയെന്നാണു സൂചന. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചിനു ആർജെഡി രജത ജൂബിലി ആഘോഷ വേദിയിൽ ജഗദാനന്ദിനെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ തേജ് പ്രതാപ് ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് രാജിക്ക് കാരണമായത്.



എൺപതുകാരനായ ജഗദാനന്ദ് സിങ് അനാരോഗ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. രാജിക്കത്ത് ലാലു അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡിക്ക് സീറ്റൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നു ബിഹാർ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാമചന്ദ്ര പുർവെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞപ്പോഴാണു പകരം ജഗദാനന്ദ് സിങിനെ നിയോഗിച്ചത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡി നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായതിൽ ജഗദാനന്ദ് സിങ്ങിനു നിർണായക പങ്കുണ്ടായിരുന്നു.



