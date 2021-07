രണ്ട് ദശാബ്ദത്തോളം നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം അഫ്ഗാന്‍ വിടുമ്പോള്‍ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണു ലോകസമൂഹം. താലിബാന്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ സ്ത്രീകളുടെയും പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും ജീവിതം വീണ്ടും ഇരുളിലാകുമെന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയ അഫ്ഗാന്‍ ജനത ഭയപ്പെടുന്നത്.

2021 ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് അഫ്ഗാനിലെ അമേരിക്കന്‍ സൈനികദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിലെത്തിയത് രാഷ്ട്രനിര്‍മിതിക്കു വേണ്ടിയല്ലെന്നും അഫ്ഗാന്റെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കേണ്ടതും ഏതു തരത്തില്‍ മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണെന്നും ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഡ്രൈവര്‍മാര്‍, ദ്വിഭാഷികള്‍, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അമേരിക്ക അഭയം നല്‍കുമെന്നും ബൈഡന്‍ വ്യക്തമാക്കി. അഫ്ഗാന്‍ നേതാക്കള്‍ കഴിവുള്ളവരാണെന്നും താലിബാന്‍ ഭരണത്തിലെത്തുമെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നും ബൈഡന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം പിന്‍വാങ്ങിയ ബഗ്രാം വ്യോമതാവളത്തിനുള്ളില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP)

രാത്രിയുടെ മറവില്‍ മടക്കം

2001 സെപ്റ്റംബര്‍ 11ന് അല്‍ ഖായിദ ഭീകരര്‍ വിമാനം ഇടിച്ചുകയറ്റി വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകര്‍ത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് അല്‍ ഖായിദ വേട്ടയ്ക്കായി യുഎസ് നേതൃത്വത്തില്‍ നാറ്റോ സഖ്യസേന അഫ്ഗാന്റെ മണ്ണിലെത്തുന്നത്. ഒടുവില്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആരെയുമറിയിക്കാതെ, ആരോടും പറയാതെ രാത്രിയുടെ മറവിലാണ് യുഎസ് സൈന്യം അഫ്ഗാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ താവളമായ ബഗ്രാം വ്യോമകേന്ദ്രം ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങിയത്. അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യം പോലും പിന്നീടാണു വിവരം അറിഞ്ഞത്. അയ്യായിരത്തോളം താലിബാന്‍ തടവുകാരെ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജയിലും താവളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

ആയിരക്കണക്കിനു ബോട്ടില്‍ വെള്ളം, എനര്‍ജി ഡ്രിങ്കുകള്‍, സൈനികര്‍ക്കായി തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണം, നിരവധി സൈനിക വാഹനങ്ങള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ മടക്കം. കുറച്ചു ചെറിയ ആയുധങ്ങളും സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും മാത്രം അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിനായി നീക്കിവച്ച് ബാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളെല്ലാം സൈന്യം കൊണ്ടുപോയി. യുഎസ് സൈന്യം പിന്‍വാങ്ങി 20 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ വ്യോമകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച് പൂര്‍ണമായും ഇരുട്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ നാട്ടുകാര്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി കണ്ണില്‍ കണ്ടതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഇനി അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിനുള്ള വ്യോമപിന്തുണയും ഓവര്‍ഹെഡ് നിരീക്ഷണവും രാജ്യത്തിനു പുറത്തുനിന്നോ ഖത്തറിലെയോ യുഎഇയിലേയോ താവളങ്ങളില്‍ നിന്നോ അറബിക്കടലിലുള്ള പടക്കപ്പലുകളില്‍നിന്നോ ആവും അമേരിക്ക നല്‍കുക. കാബൂളിലെ യുഎസ് എംബസി സംരക്ഷിക്കാന്‍ 650 സൈനികര്‍ മാത്രമാകും അഫ്ഗാനില്‍ തുടരുകയെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇരുപതു വര്‍ഷത്തെ പോരാട്ടത്തില്‍ 2,300 അമേരിക്കന്‍ സൈനികര്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. അരലക്ഷത്തിനടുത്തു സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിനായി രണ്ടു ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ ചെലവഴിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ വന്‍തുക ചെലവിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന, മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നിലപാടു തന്നെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് ഉപാധികളില്ലാത്ത സൈനികപിന്മാറ്റം ത്വരിതഗതിയിലായത്.

അമേരിക്ക പടിയിറങ്ങുന്ന ഓരോ ഇഞ്ചിലേക്കും താലിബാന്‍ സൈന്യം കടന്നുകയറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അഫ്ഗാന്റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. അഫ്ഗാന്‍ വീണ്ടും താലിബാന്‍ ഭരണത്തിന്‍ കീഴിലാകുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. നിലവില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയ അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജീവിതം വീണ്ടും ഇരുട്ടിലാകും. താലിബാന്‍ ഭരണത്തിലെത്തിയാല്‍ മുമ്പത്തെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യാനോ പഠിക്കാനോ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാവും സ്ത്രീകള്‍ക്ക്.

ഒസാമ ബിന്‍ ലാദന്‍

അമേരിക്കന്‍ കടന്നുവരവ്

2001 സെപ്റ്റംബര്‍ 11ന് അമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ ഏറ്റവും മാരകമായ ഭീകരാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്ത അല്‍ ഖായിദ നേതാവ് ഒസാമ ബിന്‍ ലാദനെ വേട്ടയാടാനാണ് യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സഖ്യസേന അഫ്ഗാനിലെത്തിയത്. 2001 ഒക്‌ടോബര്‍ ഏഴിന് കാബൂള്‍, കാണ്ഡഹാര്‍, ജലാലാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ താലിബാന്‍, അല്‍ ഖായിദ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കു നേരേ അതിശക്തമായ ബോംബാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം. ലാദനെ കൈമാറാന്‍ താലിബാന്‍ തയാറാകാതിരുന്നതോടെ താലിബാന്റെ ചെറുവിമാനങ്ങളും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനവും സഖ്യസേന തകര്‍ത്തു. 2001 നവംബര്‍ 13 ന് സഖ്യസേനയുടെ പിന്തുണയോടെ താലിബാന്‍ വിരുദ്ധ വിമത സഖ്യം കാബൂളില്‍ കടന്നു. ഇതോടെ താലിബാന്‍ സൈന്യം പലായനം ചെയ്തു. തുടര്‍ന്നു മറ്റു നഗരങ്ങളും വീണു.

2004 ജനുവരി 26 ന് പുതിയ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വർഷം ഒക്‌ടോബറില്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതും ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് ഹമിദ് കര്‍സായി പ്രസിഡന്റായതും. പോപ്പാല്‍സാലി ദുറാനി ഗോത്രവിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായ കര്‍സായി പത്തു വര്‍ഷത്തോളം പ്രസിഡന്റായി തുടര്‍ന്നു. 2006 മേയില്‍ താലിബാന്‍ ശക്തികേന്ദ്രമായ ഹെല്‍മന്ദ് പ്രവിശ്യയില്‍ ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു. പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കാനെത്തിയ സൈനികര്‍ക്കു ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടിവന്നു. 450 ബ്രിട്ടിഷ് സൈനികരാണ് അഫ്ഗാന്‍ മണ്ണില്‍ മരിച്ചുവീണത്. 2009 ഫെബ്രുവരിയോടെ ഒന്നരലക്ഷത്തോളം യുഎസ് സൈനികരാണ് അഫ്ഗാനിലേക്ക് എത്തിയത്. ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് ഭീകരരെ കൊന്നൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ദൗത്യം.

2011 മേയ് രണ്ടിന് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യം കണ്ടു. യുഎസ് നേവി സീല്‍ കമാന്‍ഡോകള്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലെ അബട്ടാബാദില്‍ അല്‍ ഖായിദ നേതാവ് ഒസാമ ബിന്‍ ലാദനെ വധിച്ചു. ലാദന്റെ ശരീരം കടലില്‍ സംസ്‌കരിക്കുകയായിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടന പത്തുവര്‍ഷത്തോളം നടത്തിയ വേട്ടയ്‌ക്കൊടുവിലായിരുന്നു ലാദനെ വകവരുത്തിയത്. 2013 ഏപ്രില്‍ 23 ന് താലിബാന്‍ സ്ഥാപകനായ മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമര്‍ മരിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലുള്ള ഒരാശുപത്രിയിലാണ് ഒമര്‍ മരിച്ചതെന്നാണ് അഫ്ഗാന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഖത്തറില്‍ സമാധാന കരാര്‍ ഒപ്പുവച്ച ശേഷം യുഎസ്, താലിബാന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നു. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

2014 ഡിസംബര്‍ 28 നാണ് നാറ്റോ സഖ്യം അഫ്ഗാനിലെ സൈനിക നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് യുഎസ് അടക്കം ആയിരക്കണക്കിനു സൈനികരെ പിന്‍വലിച്ചു. അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിനു പരിശീലനം നല്‍കാനായി കുറച്ചു സൈനികര്‍ മാത്രമാണ് അഫ്ഗാനില്‍ തുടര്‍ന്നത്. 2015 ആയതോടെ താലിബാന്‍ വീണ്ടും പത്തി പൊക്കിത്തുടങ്ങി. സഖ്യ സൈന്യത്തിനു നേരേ ചാവേര്‍, കാര്‍ ബോംബ് ആക്രമണ പരമ്പര തന്നെ അഴിച്ചുവിട്ടു. നിരവധി സൈനികര്‍ക്കു ജീവന്‍ വെടിയേണ്ടിവന്നു. കാബൂളിലെ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരവും കുന്ദുസ് നഗരവും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഐഎസ് ഭീകരരും അഫ്ഗാനില്‍ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു.

2014 ല്‍ താന്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഏതാണ്ട് 45,000 അഫ്ഗാന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അഷ്‌റഫ് ഗനി 2019 ല്‍ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് 2020 ഫെബ്രുവരി 29 ന് അമേരിക്കയും താലിബാനും ഖത്തറിലെ ദോഹയില്‍ വച്ച് അഫ്ഗാനില്‍ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള കരാറില്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കരാര്‍ പാലിക്കപ്പെട്ടാല്‍ 14 മാസത്തിനുള്ളില്‍ സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കുമെന്ന് യുഎസും നാറ്റോയും അറിയിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് 2021 മേയില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം പിന്മാറേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലോകവ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതിന്റെ ഇരുപതാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ 2021 സെപ്റ്റംബര്‍ 11 ന് സൈന്യത്തെ പൂര്‍ണമായി പിന്‍വലിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് അമേരിക്ക പിന്നീട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

കരുത്താര്‍ജിച്ച് താലിബാന്‍

അമേരിക്കന്‍ കടന്നുവരവില്‍ അടിപതറി കാബൂള്‍ വിടേണ്ടിവന്നെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചുവരവിനു കളമൊരുക്കുകയായിരുന്നു താലിബാന്‍. 2001 ല്‍ അധികാരത്തില്‍നിന്നു പുറത്താകുമ്പോള്‍ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഭൂപ്രദേശങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാജ്യത്തെ 325 ജില്ലകളില്‍ 76 എണ്ണം താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. 127 ഏണ്ണമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പക്കലുള്ളത്. താലിബാനുമായി കരാറുണ്ടാക്കി സഖ്യസേന പിന്മാറുന്നതോടെ കൂടുതല്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും. സമാധാന കരാറിലെ പല വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കാന്‍ താലിബാന്‍ തയാറായിട്ടില്ല. ഏതു വിധേനയും അഫ്ഗാന്‍ വിടാന്‍ അമേരിക്ക തയാറാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവില്‍ അല്‍ ഖായിദയുമായുള്ള സഹകരണം താലിബാന്‍ പൂര്‍ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല. മേയ് ഒന്നിനു പിന്മാറുമെന്ന വാക്ക് പാലിക്കാന്‍ അമേരിക്ക തയാറായില്ല എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് താലിബാന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടരുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ നിര്‍ണായകനീക്കം

സഖ്യസേനാ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അഫ്ഗാനിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ വിലയിരുത്തുന്നത്. മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കര്‍സായിയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനിയും ഇന്ത്യന്‍ അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പാക്കിസ്ഥാനുമായി അടുപ്പം പുലര്‍ത്തുന്ന താലിബാന്‍ അധികാരം പിടിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. താലിബാനുമായി അനൗദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിലെ വികസനവും പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കക്ഷികളുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുമായി നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളെക്കുറിച്ച് താലിബാനും മധ്യസ്ഥ റോളിലുള്ള ഖത്തര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വക്തമാക്കിയിരുന്നു. അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാകുമെന്ന ആശങ്ക മൂലം താലിബാനുമായി ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ തയാറായിരുന്നില്ല.

ഇരുട്ടിലാകും സ്ത്രീജിവിതം

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട പോരാട്ടം എങ്ങുമെത്തിക്കാതെ താലിബാനുമായി സന്ധി ചെയ്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ സൈന്യം അഫ്ഗാന്‍ മണ്ണിനോട് വിടപറയുമ്പോള്‍ നിസ്സഹായരാവുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീകളാണ്. താലിബാന്‍ അധികാരം പിടിച്ചാല്‍ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് യുഎസ് നാഷനല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കൗണ്‍സില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

20 വര്‍ഷത്തെ അമേരിക്കന്‍ ഇടപെടല്‍ അഫ്ഗാന്‍ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്‌കാരികവുമായ ഉന്നമനത്തിന് വഴി തെളിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനായി 78 കോടി ഡോളര്‍ അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ചെലവിട്ടുവെന്നാണു കണക്ക്. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു സ്‌കൂളില്‍ പോകാനും തൊഴില്‍ ചെയ്യാനുമുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി. രാജ്യത്ത് 40 ശതമാനത്തോളം വിദ്യാര്‍ഥികളും പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. പൊലീസിലും സൈന്യത്തിലും ചേരാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു കഴിഞ്ഞു. സിവില്‍ സര്‍വീസ് മേഖലയിലും സ്ത്രീസാന്നിധ്യം ഉയര്‍ന്നു. 2005 ല്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 20 ശതമാനമായിരുന്നെങ്കില്‍ 2017 ല്‍ അത് 39 ശതമാനമായി.

2018 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 70,000 വനിതകള്‍ അധ്യാപകവൃത്തിയിലേര്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ അധ്യാപകരില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് വനിതകളാണ്. മാതൃശിശു മരണനിരക്കില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി ഈ കാലയളവില്‍. തൊഴില്‍, സംരംഭകത്വ മേഖലകളില്‍ സ്ത്രീസാന്നിധ്യം ഉയര്‍ന്നു. സര്‍ക്കാരിലെ ഉന്നത ജോലികളില്‍ 15 ശതമാനത്തിലേറെ വനിതകളാണ്. അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായ സമ്മര്‍ദത്തെത്തുടര്‍ന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ 27 ശതമാനം സീറ്റ് സ്ത്രീകള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തു. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളില്‍ 25 ശതമാനമാണ് വനിതാസംവരണം.

സൈനിക പിന്‍മാറ്റം കഴിയുമ്പോള്‍ താലിബാന്‍ അധികാരത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിയേക്കാം. ഇല്ലെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീന ശക്തിയായേക്കാം. അഫ്ഗാൻ ഇതോടെ 1996 മുതല്‍ 2001 വരെയുള്ള താലിബാന്‍ ഭരണകാലത്തിലേക്കു മടങ്ങുമോ എന്നതാണ് സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആശങ്ക. എന്നാല്‍ ഭരണത്തില്‍ പങ്കാളിത്തമോ സ്വാധീനമോ വേണമെന്ന് താലിബാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ സ്ത്രീകളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം മാറ്റിയേ മതിയാകൂ എന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനിയുടെ നിലപാട്.

സ്ത്രീകളോട് 1990 കളിലുണ്ടായിരുന്ന സമീപനമല്ല ഇപ്പോഴത്തേത് എന്ന് താലിബാന്‍ നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എതിര്‍ക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണു താലിബാന്‍ തുടരുന്നത്. ആര്‍ത്തവമെത്തുന്നതുവരെ മാത്രം സ്‌കൂളില്‍ വിട്ടാല്‍ മതിയെന്നതാണ് അവരുടെ ‘ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ’ നിലപാട്. താലിബാന്‍ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മതപഠനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക മടങ്ങുമ്പോള്‍ പെണ്ണവകാശങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ആഭ്യന്തര പോരാട്ടത്തിനായി ആയുധങ്ങള്‍ ആര്‍ജിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അഫ്ഗാനിലെ വനിതകള്‍ക്ക്.

English Summary: U.S. military mission in Afghanistan to end August 31; fears of taliban comeback