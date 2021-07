‘കോവാക്സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണ ഡേറ്റ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്; ഉപയോഗാനുമതി ഉടൻ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവിഡ് വാക്സീൻ കോവാക്സിനു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) അടിയന്തര ഉപയോഗാനുമതി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്നു സൂചന. കോവാക്സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണ ഡേറ്റ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്നും ഓഗസ്റ്റിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയേക്കുമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു.

‘കോവാക്സിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഡേറ്റ നല്ലതും പ്രോത്സാഹജനകവുമാണ്. മറ്റൊരു നല്ല കാര്യമെന്തെന്നാൽ, കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദങ്ങളിലും വാക്സീൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിനെതിരായ ഫലപ്രാപ്തി താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം ഉയർന്നതാണ്. അവ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാലും പരിശോധനകൾ ബാക്കിയുണ്ട്’– സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു.



ജൂൺ 23ന് വാക്സീന്റെ പ്രീസബ്മിഷൻ യോഗം നടന്നു. സുരക്ഷ, ഗുണനിലവാരം, മികച്ച ഉൽ‌പാദന രീതികൾ‌ തുടങ്ങിയവ വിദഗ്ധ സംഘം അവലോകനം ചെയ്യും. ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെയോ അവസാനമോ കോവാക്സിന് അടിയന്തര ഉപയോഗാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമാകുമെന്നും സൗമ്യ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച കോവാക്സിൻ ഗുരുതര രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള കോവിഡിനെതിരെ 93.4 ശതമാനവും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തതിനെതിരെ 63.6 ശതമാനവും ഫലപ്രാപ്തി പ്രകടമാക്കിയെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.



English Summary: Covaxin approval soon? WHO chief scientist says Phase-3 trial data looks good