മോദിയുടെ ‘ലക്ഷ്യം’ നിറവേറ്റാൻ പ്രഭുവിനും പിയൂഷിനുമായില്ല; ട്രാക്കിലാക്കാൻ അശ്വിനി

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ കാൻപുർ ഐഐടിയിൽനിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെനിസിൽവേനിയയിലെ വാർട്ടൺ സ്കൂളിൽനിന്ന് എംബിഎ. ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ റാങ്കോടെ വിജയം. ഒഡിഷ കേഡറിൽ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന രാജസ്ഥാൻകാരൻ അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനെ റെയിൽവേ മന്ത്രി ആക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നിരിക്കും?

ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്ന് ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്ന അശ്വിനി, ഇനി വളർച്ചയുടെ നാളുകളാണെന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഉപഭോഗം മാത്രമായാൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല, മുതൽമുടക്കും നിക്ഷേപവും കാര്യക്ഷമമാവണമെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ് അശ്വിനി. മുതൽമുടക്കുന്നവരുടെ നികുതിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതു സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകരുടെ മത്സരത്തിനു വഴിയൊരുക്കുമെന്നും അതുവഴി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉയരുമെന്നും പുതിയ മന്ത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു.



ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാൻ ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ബിബേക് ദിബ്രോയ് തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനും കൈമാറിയിട്ടു വർഷങ്ങളായി. എന്നാൽ ഇതു വേണ്ടവിധം നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന തോന്നൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുണ്ട്. പല നിർദേശങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ എതിർപ്പും പ്രാദേശിക താൽപര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തു നടപ്പായില്ല. മന്ത്രാലയം എത്ര തന്നെ നിഷേധിച്ചാലും കാര്യമായ സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്നതു തന്നയാണു ദിബ്രോയ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാതൽ.



നരേന്ദ്ര മോദി

റിപ്പോർട്ട് വന്നയുടൻ മുൻമന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭുവിനെയാണു മോദി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇതിനായി ശിവസേനയുമായി ഉടക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല. എന്നാൽ വേണ്ടവിധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ പ്രഭുവിനായില്ല, പിന്നാലെ വന്ന പിയൂഷ് ഗോയൽ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി തൃപ്തനായില്ലെന്നാണ് ഈ മന്ത്രിമാറ്റം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതോടെ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് എന്ന ടെക്നോക്രാറ്റിനു വഴി തുറന്നു.



ബിജെപിക്കാരനാണെങ്കിലും ബിജു ജനതാദളിന്റെ കൂടി പിന്തുണയോടെ എതിരില്ലാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഐഎഎസിലായിരുന്ന കാലത്തു ബാലാസോർ, കട്ടക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കലക്ടറായിരുന്നു. തുടർന്ന് 2003ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായി. ഇക്കാലത്താണ് പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യമേഖലയും ഒന്നിച്ചു നടപ്പാക്കേണ്ട സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശുപാർശകൾ നൽകിയത്.



തുടർന്ന് 2010ൽ അദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം സീമെൻസ് അടക്കമുള്ള വൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്ന അശ്വിനി പിന്നീട് ഗുജറാത്തിൽ ഓട്ടമോട്ടീവ് രംഗത്ത് സ്വന്തമായി ചില സംരംഭങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടയിലാണ് രാജ്യസഭാ അംഗത്വം. റെയിൽവേയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമിപ്പോൾ. സ്വാഭാവികമായും നടപ്പാക്കേണ്ടി വരിക ദിബ്രോയ് റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദേശങ്ങളും അതുവഴി ഒരു പരിധി വരെ റെയിൽവേയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമാണ്. ദിബ്രോയ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതു തന്നെ ഇങ്ങനെ: സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മത്സരിക്കണം, അശ്വിനി പറയുന്ന അതേ വാചകങ്ങൾ.



ബിബേക് ദിബ്രോയ് റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ



െറയിൽവേയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് സ്വകാര്യ സംരംഭകരുമായി മത്സരിച്ച് മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുകയാണ് എന്ന് ദിബ്രോയ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സർക്കാർ കുത്തക മാറ്റുന്ന ഇത്തരം നീക്കത്തിലൂടെ ടെലികോം, വ്യോമഗതാഗത, ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗങ്ങളിൽ ഏറെ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനായതു റിപ്പോർട്ടിൽ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്.



‌പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ

∙ ട്രാക്കിന്റെ ഉടമസ്‌ഥാവകാശം റെയിൽവേയ്ക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ ആകാശം വിവിധ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തതുപോലെ ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്കും നൽകണം. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ലാഭകരമായ സർവീസുകൾ നിലനിർത്താം. മത്സര ബുദ്ധിയോടെ സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകളുമായി മത്സരിക്കാം, സംസ്‌ഥാന ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനുകളും എയർ ഇന്ത്യയും ചെയ്യുന്നതു പോലെ. ചരക്കു തീവണ്ടിക്കും ഇതേ സംവിധാനം ബാധകമാണ്. ചില ട്രെയിനുകളെ ഇതിനകം ഐആർസിടിസിയെ ഏൽപിച്ച് റെയിൽവേ ഈ നീക്കത്തിന് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

∙ അതതു സമയത്തെ വരവും ചെലവും മറ്റു സാമ്പത്തിക സ്‌ഥിതിയും കണക്കിലെടുത്ത് ട്രെയിൻ യാത്രാക്കൂലി നിർണയിക്കാൻ സ്വതന്ത്ര താരിഫ് സംവിധാനം. പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില നിർണയം പോലെ എന്ന് ഉദാഹരണം

∙ നഷ്‌ടത്തിലോടുന്ന ലോക്കൽ, സബർബൻ ട്രെയിനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള ചെലവിന്റെ പകുതി അതതു സംസ്‌ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കണം. പാതി നഷ്‌ടം മാത്രം റെയിൽവേ ഏറ്റെടുക്കും. പുതിയ ഏത് സംരംഭത്തിന്റെയും പകുതി ചെലവ് സംസ്‌ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന വാദത്തോടെ മന്ത്രാലയം ഈ നിർദേശം ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

∙ സ്‌കൂൾ, ആശുപത്രി, ഹോട്ടൽ, കുപ്പിവെള്ളം, പൊലീസ് എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പിൽനിന്ന് റെയിൽവേ ഉടനെ പിന്മാറണം. കച്ചവടത്തിനും മറ്റു സേവനത്തിനുമല്ല, യാത്രാസൗകര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണു ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മറ്റെല്ലാം അതത് മന്ത്രാലങ്ങൾക്കു കീഴിലാക്കണം.

∙ സാമ്പത്തിക കൈകാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറിയ പങ്കും ഓരോരോ ഡിവിഷനും നൽകുക. അതത് ഡിവിഷനിൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ഡിവിഷനൽ മാനേജർ തലത്തിൽ തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഇതു വഴി ഓരോ ഡിവിഷനും പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. ടെൻഡർ തീരുമാനമെടുക്കാനള്ള അർഹത വരെ ഡിവിഷനാണ്.

∙റെയിൽവേയ്ക്കു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന സ്‌ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം ചേർത്ത് മറ്റൊരു കമ്പനിയുണ്ടാക്കുക. ഈ നിർമാണ കമ്പനിക്ക് സ്വതന്ത്ര പദവി നൽകണം.

എല്ലാ രംഗത്തും ചർച്ച ചെയ്‌ത് ഒരിടത്തും എത്താത്ത മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകളെപ്പോലെയാവരുത് ഈ റിപ്പോർട്ട്. തീരുമാനം റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മാത്രമായിരിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥന കൂടി ദിബ്രോയ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് അശ്വിനി നടപ്പാക്കുകയെന്നു വരുംദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടറിയാം.



