കോവിഡിനോടു തോറ്റോ ഹർഷ് വർധൻ? ഇനി മോദിയുടെ മാനം കാക്കാൻ അതിവിശ്വസ്തൻ

‘ആരോഗ്യവർധൻ’ അങ്ങനെയായിരുന്നു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്‍പേയി ഡോ. ഹർഷ് വർധനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മോദി സർക്കാരിൽ ആരാവണം ആരോഗ്യമന്ത്രിയെന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോഴൊക്കെ വാജ്പേയിയുടെ വാക്കുകൾ ഉയർന്നുവന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നല്ല, രണ്ടു തവണ ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായ ആളാണ് ഹർഷ് വർധൻ എന്ന ഇഎൻടി ഡോക്ടർ. അവസരം കിട്ടിയ രണ്ടു തവണയും ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കും മുൻപേ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നയാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. 2014ൽ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക–ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയങ്ങൾ നിലനിന്നെന്ന ആശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കുറി മന്ത്രി പദവി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും വരെ ഇനി ചാന്ദ്നി ചൗക്കിന്റെ എംപി മാത്രം–ഡൽഹിക്കാരുടെ ഡോക്ടർ സാബ്.

വിജയിച്ചാൽ മോദി, പരാജയപ്പെട്ടാൽ..

ഒന്നുകിൽ മോദി വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹർഷ് വർധൻ പരാജയപ്പെടും. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയ 2020ൽ രാഷ്ട്രീയവൃത്തങ്ങളിൽ കേട്ട ഈ നിരീക്ഷണം ഏറെക്കുറെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഹർഷ് വർധന്റെ പടിയിറക്കം. കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയാൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും നരേന്ദ്ര മോദിക്കു ലഭിക്കുമെന്നതായിരുന്നു സാരം. സംഭവിക്കുന്ന ഒരോ വീഴ്ചയ്ക്കും മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത ഹർഷ് വർധനു മാത്രവും. ആദ്യ തരംഗത്തിൽ പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും തയാറെടുപ്പുകൾ മറന്നതും കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം വിജയിച്ചുവെന്ന് ആത്മവിശ്വസം പ്രകടിപ്പിച്ചതും ഇന്ത്യയ്ക്കു മാത്രമല്ല, ഹർഷ് വർധനും വിനയായി. കോവിഡിന്റെ തുടക്കം മുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം മുതൽ നിയന്ത്രണ നടപടികളിലെ തീരുമാനം വരെ എല്ലാം നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ടായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഹർഷ് വർധന്റെ പേരു പോലും കേൾക്കാനില്ലായിരുന്നു.

2013ലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുവേളയിൽ ഹർഷ് വർധൻ. ചിത്രം: MANAN VATSYAYANA / AFP

വൻ അരങ്ങേറ്റം, വലിയ വീഴ്ച

വൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തിയ ആളാണ് ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ. ഡോക്ടറാണെന്നതു കൊണ്ടല്ല ഈ അംഗീകാരം ഹർഷ് വർധനു ലഭിച്ചത്. ഡൽഹി സർക്കാരിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനു കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങളുമെല്ലാം ആ പേരിന് തിളക്കം കൂട്ടിയിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളോട് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, കോവിഡ്‌കാലത്തും, ഹർഷ് വർധൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്ന തന്റെ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് ഡൽഹിയിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ പോളിയോ നിർമാർജന പദ്ധതിയായിരുന്നു.

3 വയസ്സുവരെയുള്ള 10 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിത തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാൻ ഹർഷ് വർധൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് 1998ൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പുരസ്കാരം പോലും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. പോളിയോയിലെ ഡൽഹി മാതൃക പിന്നീടു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പകർത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തുനിന്നു പോളിയോ നിർമാർജനം ചെയ്തതിനു പിന്നിൽ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ബിജെപി നേതാക്കൾ അഭിമാനത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പേരുകളിലൊന്നാണ് ഹർഷ് വർധന്റേത്. തീർന്നില്ല, 1997ൽ ഡൽഹിയിലെ പുകവലി നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന നിയമം അന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുതന്നെ പുതുമയായിരുന്നു.

ദില്ലി കി നേതാ

ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി തിളങ്ങി ഡൽഹിയിൽ ബിജെപിയുടെ ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രി പരിഗണനയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകേട്ട പേരായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് ഹർഷ് വർധന്റേത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മദൻലാൽ ഖുറാനയെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകൾ പിടികൂടിയ കാലത്ത് ആ പദവിയുടെ തൊട്ടടുത്തുവരെ ഹർഷ് വർധൻ എത്തിയിരുന്നു. മോഹമുക്തനായി പെരുമാറുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി മോഹം അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നുവെന്നതു രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലെ കഥ. 2013ലെ ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ചതും ഹർഷ് വർധനായിരുന്നു. ആകെയുള്ള 70 സീറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായെങ്കിലും അധികാരക്കസേര അകന്നു നിന്നു. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹർഷ് വർധനു പകരം കിരൺ ബേദിയെ മുന്നിൽ നിർത്തിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി തകർന്നടിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവിയുമായി സ്വസ്ഥമായിരുന്നു ഹർഷ് വർധൻ.

ഹർഷ് വർധൻ. ചിത്രം: PRAKASH SINGH / AFP

ആദ്യ പടിയിറക്കം

2014ൽ ഒന്നാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലും ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി തിര‍ഞ്ഞെടുത്തത് ഹർഷ് വർധനെയായിരുന്നു. 2014 മേയ് മാസത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് 6 മാസം തികയും മുൻപെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്നിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതെന്ന വാദം ബിജെപി ഉയർത്തിയെങ്കിലും പുകയില ലോബി ഹർഷ് വർധനെ ‘പുകച്ചുചാടിച്ചതായിരുന്നു’. പുകയില ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ഹർഷ് വർധൻ കർശന നിയമ നിർമാണത്തിനൊരുങ്ങിയതായിരുന്നു ആന്ധ്ര - കർണാടക സംസ്‌ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പുകയില ലോബിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതും ഹർഷ് വർധനെതിരായ നീക്കമായി മാറിയതും.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പുകയില ഉപയോഗത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും പുകയിലക്കൃഷി നിരുൽസാഹപ്പെടുത്താനുമുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഹർഷ് വർധൻ. സിഗററ്റ് ചില്ലറ വിൽപന തടയാനും പായ്ക്കറ്റിൽ മാത്രം വിൽപന അനുവദിക്കാനുമുള്ള നിർദേശവും ഹർഷ് വർധന്റെ പരിഗണനയിലായിരുന്നു. ഇതിനുള്ള നിയമഭേദഗതികൾക്കും അദ്ദേഹം തയാറെടുത്തിരുന്നു. പുകയില ലോബിയുടെ സമ്മർദത്തിനൊപ്പം വെങ്കയ്യനായിഡുവും ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പയുമെല്ലാം നിലപാട് എടുത്തത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്നു വിനയായത്.

ഹർഷ് വർധൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ.

രണ്ടാം പടിയിറക്കം

ഇക്കുറി കോവിഡിന്റെ പേരിലാണ് മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അതുമാത്രമാണ് കാരണമെന്നതു പകൽപോലെ വ്യക്തം. കോവിഡിലെ വീഴ്ച വ്യക്തിപരമല്ലെങ്കിലും കുറ്റം മുഴുവൻ ഹർഷ് വർധന്റേതായി. സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തിനു മറുപടി നൽകുന്നതിനു പോലും നേരിട്ടിറങ്ങിയ ആളാണ് ഹർഷ് വർധൻ. വാക്സീൻ നയം ചോദ്യം ചെയ്തു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ് മോദിക്കു നൽകിയ കത്തിനും വാക്സീൻ വില ചോദ്യം ചെയ്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റിനുമെല്ലാം ഹർഷ് വർധൻ മറുപടികളുമായി രംഗത്തു വന്നു. രാജിവച്ചൊഴിയുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾ മുൻപു പോലും രാഹുലിനെ ഹർഷ് വർധൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവു പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നതും പ്രധാന പോരായ്മയായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. ചെറുപ്രായം മുതൽ ആർഎസ്എസിന്റെ അച്ചടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകനാണ് ഹർഷ് വർധൻ. അതും പക്ഷേ മന്ത്രിപദവി നിലനിർത്താൻ തുണച്ചില്ല. സ്വാസ്ഥ വർധൻ എന്ന് 2001ൽ അടൽബിഹാരി വാജ്‍പേയി വിളിച്ചതും ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യ മന്ത്രിയെന്ന് മുൻപ്രധാനമന്ത്രി ഐ.കെ. ഗുജ്റാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം ബിജെപി നേതൃത്വം പോലും മറന്നുപോയതു പോലെ. കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ടയാൾ എന്ന വിശേഷണവുമായാണ് ‘ആരോഗ്യവർധന്റെ’ പടിയിറക്കം.

മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യയും നരേന്ദ്ര മോദിയും.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കാക്കുമോ മൻസൂഖ്?

മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം മുതലെ മോദിക്കു മനസ്സിൽ പിടിച്ചയാളാണു മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ. 2002ലായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലെ അരങ്ങേറ്റം. മോദിയുടെ കൺമുന്നിലായിരുന്നു മൻസൂഖ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ആ ധൈര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ മൻസൂഖിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മോദിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ലോകം ഇന്നു വരെ കാണാത്തതരം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇന്ത്യയും പതറി നിൽക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന പരിവേഷവുമായാണ് അദ്ദേഹം അതിപ്രധാനമായ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെയും കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വകുപ്പിന്റെയും ചുമതലയേറ്റെടുക്കുന്നത്.

‘ഗുജറാത്ത്’ മന്ത്രി

ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നേരിട്ടിടപെടുന്നതാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രീതി. അതു ബാലാക്കോട്ടെ വ്യോമാക്രമണമായാലും ഐഎസ്ആർഒയിലെ ഉപഗ്രഹ പരീക്ഷണമായാലും കോവിഡായാലും. താൻ ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുചുമതല ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ആളെ നേരിട്ടേൽപ്പിക്കുന്നതും മോദിയുടെ രീതി. അതുതന്നെ ഗുജറാത്തുകാരനോ, ഗുജറാത്തു കാലം മുതൽ അറിയുന്ന ആളോ ആയാൽ നല്ലത് എന്നതും മോദി സ്റ്റൈൽ. കേന്ദ്രത്തിലെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നിഴൽപോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അമിത് ഷാ മുതൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ തലപ്പത്ത് ആളെ നിയോഗിക്കുന്നതിൽ വരെ ഈ ഗുജറാത്ത് ടച്ച് കാണാം. കോവിഡ് എന്ന മഹാപ്രതിസന്ധിക്കു മുന്നിലും മോദി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തുകാരനെ തന്നെയാണ്. മൻസൂക് മാണ്ഡവ്യയെ. പുതിയ പദവി ലഭിച്ച ശേഷം നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിലും മൻസൂഖിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തം. ഒരിക്കൽകൂടി നരേന്ദ്ര മോദിജിയും അമിത് ഷായും എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം.

സൈക്കിളിൽ ഡൽഹിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

മൻസൂഖിന്റെ വളർച്ച

ഗുജറാത്ത് ഹാനോളിലെ കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു മൻസൂഖിന്റെ ഉദയം. ‌ഗുജറാത്ത് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ വെറ്ററിനറി സയൻസ് പഠിച്ച അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. പഠനകാലത്തുതന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സജീവമായി. എബിവിപിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ മൻസൂഖിന്റെ വളർച്ച പടിപടിയായിട്ടായിരുന്നു. 28–ാം വയസ്സിൽ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലെത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ എംഎൽഎ. ഗുജറാത്ത് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപറേഷന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയും അലങ്കരിച്ചു.

ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വിളി

2012ൽ രാജ്യസഭയിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി. അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള മോദി യാത്രയുടെ ഒരുക്കം തുടങ്ങുമ്പോഴെ മൻസൂഖ് ഡൽഹിയിലെത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായി ആദ്യം സത്യപ്രതി‍ജ്ഞ ചെയ്യാൻ 2016–ൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്കു സൈക്കിളിൽ വന്നു വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചയാളാണ് 49കാരനായ മൻസൂഖ്. തുടക്കത്തിൽ ഗതാഗതം–തുറമുഖം, െകമിക്കൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്നിവയുടെ സഹമന്ത്രിപദമാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയുടെ തുടക്കത്തിൽ തുറമുഖത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയും ലഭിച്ചു. ഏൽപ്പിച്ച ജോലികളിൽ ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയാണ് പുതിയ സ്ഥാനക്കയറ്റം.

പ്രവർത്തന മികവ്

മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 5100 ജൻ ഔഷധി സ്റ്റോറുകളുടെ പിന്നിൽ മൻസൂഖായിരുന്നു. കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈഴ്സ് സഹമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ഇതു വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി. 850ഓളം മരുന്നുകളാണ് ഇതുവഴി മിതമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഔഷധി കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി തുച്ഛമായ വിലയ്ക്കു 10 കോടി സാനിറ്ററി പാഡുകൾ വിൽപന നടത്തി ആർത്തവ ശുചിത്വത്തിന് പ്രചാരം നൽകിയതിന് യുണിസെഫിന്റെ പുരസ്കാരവും തേടിയെത്തിയിരുന്നു.

കോവാക്സീൻ നിർമിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ഹെസ്റ്റർ ബയോസയൻസസിന്റെ ലാബില്‍ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

മൻസൂഖിന് മുന്നിൽ

മന്ത്രി പദവി ഔദ്യോഗികമാകും മുൻപു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ വാക്സീൻ കമ്പനികളായ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സൈഡസ് കാഡില, ഭാരത് ബയോടെക് എന്നിവയുടെ പ്ലാന്റുകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സഹമന്ത്രിയെന്ന പദവി നേരത്തെയുണ്ടെന്നതിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പദവിയും സന്ദർശനവുമായി ആരും ചേർത്തുവായിക്കാതെ പോയെന്നു മാത്രം. ഇതു തന്നെയാണ് മൻസൂഖിന് മുന്നിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി–കോവിഡിനുള്ള ഏക പരിഹാരം എന്നുറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന വാക്സീൻ വിതരണം. രാജ്യത്തെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കെല്ലാം ഈ വർഷം തന്നെ വാക്സീൻ നൽകുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ കുത്തിവയ്പു വേഗം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്യം അകലെയാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുകയെന്നത് ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയ്ക്കു തന്നെ നിർണായകമാണ്.

ഇനിയൊരു കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കരുതിയിരിക്കെ, സർവനാശം വിതച്ച രണ്ടാം തരംഗമാണ് ഡോ. ഹർഷ് വർധന്റെ മന്ത്രിക്കസേര തെറിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ, മൂന്നാം തരംഗം എന്ന ആശങ്കയും പുതിയ മന്ത്രിയെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു. രണ്ടാം തരംഗം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ജാഗ്രതാ നടപടികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതാകും മൻസൂഖിനു മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി. കോവിഡ് പരിശോധന തുടരണം, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാതെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തണം തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്.

ഇനി ‘ഒരേയൊരാൾ’

ഭിന്നതാൽപര്യങ്ങളുള്ള ആരോഗ്യ, രാസവള മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ തലപ്പത്താണ് മൻസൂഖ് അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആദ്യമാണ്. വാണിജ്യമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ നിന്ന് 1991ൽ പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം ആയതു മുതൽ ആരോഗ്യത്തിനും രാസവളത്തിനും പ്രത്യേക മന്ത്രിമാരുണ്ട്. ആരോഗ്യസേവന രംഗത്താണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഊന്നലെങ്കിൽ രാസവള മന്ത്രാലയത്തിനു മരുന്നുകമ്പനികളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ കൂടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് പ്രശ്നമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത്, മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യയ്ക്കു ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും മരുന്നു കമ്പനികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും ആലോചിക്കേണ്ടിവരും.

എന്നാൽ, കോവിഡ് സാഹചര്യം മൂലം ഇരുമന്ത്രാലയങ്ങളും ഒന്നിച്ചുപോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന ന്യായമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉയർത്തുന്നത്. ഒരുകാര്യം വ്യക്തം. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതു പുതിയ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടിയാകും. പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നിൽ നിൽക്കുമെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിഴൽ മാത്രമായിരിക്കാൻ മൻസൂഖിന് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ, ക്ഷീണം മന്ത്രിക്കു മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കൂടിയാകും.

English Summary: Why Union Health Minister Harsh Vardhan Lose Cabinet Berth? Who is Mansukh L. Mandaviya?