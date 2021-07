നായയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന വിഡിയോ വൈറലായി; മേനക ഗാന്ധിയുടെ മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അടച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ തെരുവു നായയെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന വിഡിയോ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി മേനക ഗാന്ധിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ‍ഞ്ജയ് ഗാന്ധി ആനിമൽ കെയർ സെന്റർ അടച്ചു. ഉപദ്രവമേറ്റ നായ ചത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനാണ് അടയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് മേനക ഗാന്ധിയുടെ വിശദീകരണം

കോവിഡിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ കുറവുണ്ടെന്നും അടുത്തിടെ എത്തിയ രണ്ട് പാരാ വെറ്ററിനറിമാരാണ് മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ഒരു നായയെ സംരക്ഷണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വതവേ അക്രമകാരിയായ അത് പാരാ വെറ്ററിനറിയെ കടിക്കുകയും ദേഷ്യം വന്ന ഡോക്ടർ നായയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരുതരമായി മുറിവേറ്റ നായ ചത്തെന്നും മേനക ഗാന്ധി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.



ജൂലൈ അഞ്ചിന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയായ കാവേരി ഭരദ്വാജാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഈ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. ഭിത്തിയോട് ചേർത്തുനിർത്തി നായയെ തല്ലുന്നതും അവശയായ നായ താഴെവീഴുന്നതും കാണാം. രണ്ടു പേർ നായയുടെ വായിൽ അടിക്കുന്നതും കാണാം. വായിലും കയ്യിലുമായി ക്രൂരമായ മർദനമേറ്റതിന്റെ പാടുകളുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് വൈറലായത്. മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ സ്റ്റാഫ് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തുവിട്ട മറ്റൊരു വിഡിയോയിൽ നായ അനുഭവിച്ച പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങൾ മേനക ഗാന്ധിക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കി.



‘ആ സംഭവം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. ആ വിഡിയോ കണ്ടതു മുതൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമവും ദേഷ്യവും അനുഭവപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്നു തന്നെ പൊലീസിൽ കേസ് കൊടുക്കുകയും ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിന്റെ ചാർജുള്ള ഡോക്ടറെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മതിയാകില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.’– പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.



40 വർഷം പഴക്കമുള്ള മൃഗസംരക്ഷണകേന്ദ്രം അതിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായും വീണ്ടും പുനർനിർമിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൂർണമായ മാറ്റത്തിനായി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അടയ്ക്കുമെന്നും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി വീണ്ടും തുറക്കുമെന്നും മേനക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.



English Summary : After Video Of Cruelty Against Dog, Maneka Gandhi Shuts Her Animal Centre