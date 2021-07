അഫ്ഗാനിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്ക റഷ്യയോട് പങ്കുവച്ച് ഇന്ത്യ; ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്ക റഷ്യയുമായി പങ്കുവച്ച് ഇന്ത്യ. റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്‍ശങ്കർ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണു വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. അഫ്ഗാനിൽ ആക്രമണങ്ങൾ കുറയേണ്ടതും വികസനം വരേണ്ടതും മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ആവശ്യമാണെന്നു ജയ്ശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അഫ്ഗാനിലും ചുറ്റുമുള്ള മേഖലയിലും സമാധാനം നിലനിർത്താൻ റഷ്യയും ഇന്ത്യയും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നതും അതിന്റെ ‘നിയമാനുസൃത വശവും’ അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്നും ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അഫ്ഗാന്റെ 85 ശതമാനവും നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നു താലിബാൻ അവകാശപ്പെട്ട ദിവസമാണു ജയ്‌ശങ്കറിന്റെ പരാമർശമുണ്ടായത്.



താലിബാനുമായി സമാധാന ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന അഫ്ഗാനിലെ ഉന്നത സമിതി ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ല കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ രഹസ്യ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ‘വ്യക്തിപരമായ സന്ദർശനം’ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, യുഎസ് സൈന്യം പിൻ‌മാറിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആയതിനാൽ സന്ദർശനത്തിനു പ്രധാന്യമേറെയാണെന്നു നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു താലിബാനുമായി ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.



‌എന്നാൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് സായുധ സംഘവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് സേനയുടെ പിൻവാങ്ങലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച താലിബാൻ, അഫ്ഗാനിലെ വിദേശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നവും നേരിടേണ്ടിവരില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, താലിബാൻ ഭീകരർക്കു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ചാരസംഘടന ഐ‌എസ്‌ഐയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ ആശങ്കയിലാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

