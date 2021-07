കുട്ടികളിലേക്കു ‘താഴ്ന്ന’ കുട്ടിമ്മാൻ; ‘വലുപ്പം’ കാണിക്കാത്ത യശസ്സ്!

കോട്ടയ്ക്കൽ കൈലാസമന്ദിരത്തിലെ ‘ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടി’യായിരുന്നു പി.കെ.വാരിയർ. ഇഷ്ടമുള്ളവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ‘കുട്ടിമ്മാൻ’ എന്ന വിളിപ്പേരിൽ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതത്തിലും ആ കുട്ടിത്തം എപ്പോഴും തൊട്ടറിഞ്ഞു.

സദാ പ്രസന്നവദനം. തേജസ്സിന്റെ മറുമുഖം. നീളൻ കുറിവരച്ചല്ലാതെ ആ മുഖപ്രസാദം അധികമാരും കണ്ടിരിക്കില്ല. കൈലാസമന്ദിരത്തിന്റെ മുറ്റത്തുകൂടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് അതിവേഗം നടന്നുപോവുമ്പോഴും, വഴിയിലൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ അവരിലേക്കു ‘താഴും’ കുട്ടിമ്മാൻ. ഒരു കുട്ടിവിശേഷമെങ്കിലും ചോദിക്കാതെ ഒരു കുട്ടിയെയും അദ്ദേഹം കടന്നുപോവില്ല. ആ മുറ്റത്തു കളിച്ചുവളർന്ന് ഇന്നു കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സുപ്രധാന പദവികളിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും ആ സ്നേഹത്തണുപ്പ് അറിയാതെയിരുന്നിട്ടില്ല.

കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം കുട്ടിമ്മാൻ... കോട്ടയ്ക്കൽ കൈലാസമന്ദിര മുറ്റത്ത്‌ ഡോ. പി.കെ. വാരിയർ. ചിത്രം: പി. മുസ്തഫ.

വാത്സല്യം എന്ന മരുന്ന്

കണ്ടാൽ മാത്രമല്ല, മിണ്ടിയാലും കഷായക്കയ്പില്ലാതെ എങ്ങനെ കുട്ടിമ്മാനിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന വിസ്മയം വീട്ടുകാർക്കു മാത്രമല്ല, നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമുള്ളവർക്കുമുള്ളതാണ്. ഏതേതു നാടുകളിൽനിന്നെല്ലാം ആ വൈദ്യവൈഭവം തേടി രോഗികളെത്തിയിരിക്കുന്നു! മടങ്ങുമ്പോൾ അവരിലെ വേദന മറവിയിലേക്കു മായും. എന്നും ഓർമയിൽ നിലനിൽക്കും, ആ സാന്ത്വനവും കൈപ്പുണ്യവും.

മുന്നിലെത്തുന്ന ഓരോ രോഗിയോടും വാത്സല്യപൂർവമുള്ള ഈ കരുതൽ, ചികിത്സ തേടുന്നതു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടുന്നതു കാണാം. ഒരു ഉദാഹരണം. മാംസപിണ്ഡം എന്നു പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് 1991 ലെ മഴക്കാലത്തു ഡോ. പി.കെ.വാരിയരുടെ മുന്നിൽ ഒരു കുട്ടിയെ എത്തിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ദമ്പതികളുടെ ഏഴു മാസക്കാരൻ മകൻ. സന്ധികളുടെ സ്ഥാനംതെറ്റിയ വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അനക്കം മാത്രമേയുള്ളൂ. കുട്ടിയെ കണ്ടതോടെ വാരിയരുടെ മനസ്സാകെ അസ്വസ്ഥമായി. പക്ഷേ, കരുതലും വാത്സല്യവും മനോബലവും സമാസമം ചേർത്ത് അദ്ദേഹം ചികിത്സ തുടങ്ങി. രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് ഉറച്ചിരുന്നു. മൂന്നു കൊല്ലത്തോളം ചികിത്സ തുടർന്നു. ബുദ്ധിയിലും അവൻ വളർന്നു, സംസാരം തുടങ്ങി.

ഡോ.പി.കെ.വാരിയർ.

നല്ല പാട്ടുകാരിയായ അമ്മ പാടിക്കേട്ട്, അഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ ആ കുട്ടി എൺപതോളം കർണാടകസംഗീത രാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു! ഒൻപതു വയസ്സോടെ അവൻ ഉന്നതപഠനത്തിനു യോഗ്യത നേടി. ശിവകല്യാൺ എന്ന ആ കുട്ടിയുടെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മാത്രമല്ല, പിൽക്കാലത്ത് ആ കുടുംബം താമസം മാറിയെത്തിയ യുഎസിലെയും ഡോക്ടർമാരെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല വിസ്മയിപ്പിച്ചത്. ഏറെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ ഡോ. വാരിയർ വാഷിങ്ടണിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീൽ ചെയർ സ്വയം ചലിപ്പിച്ച്, അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം ശിവ കാണാനെത്തി. അന്നു വാരിയരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു വീണ ആനന്ദധാരയുടെ ഉപ്പാണ് ആ മനുഷ്യൻ.

പിന്നീടു നവതിക്കാലത്ത് ആ ഓർമകൾ വീണ്ടെടുത്ത് കുട്ടിമ്മാൻ പറഞ്ഞു: ‘ഫികിക്സിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ശിവയുടെ ആഗ്രഹം. അവനിപ്പോൾ വലിയ ആളായിട്ടുണ്ടാവും’–ഒരു മുത്തച്ഛൻ പേരക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അഭിമാനപൂർവം, അനുഗ്രഹഭാവത്തിൽ പറയുംപോലെ തോന്നിയിരുന്നു, അന്നേരം കുട്ടിമ്മാന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ.

വലുതായെന്നില്ലാതെ...

അറുപത്തേഴു വർഷമായി കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റിയാണ് അദ്ദേഹം. മുഖ്യ ചികിത്സകൻ എന്ന നിലയിൽക്കൂടി വൈദ്യശാലയുടെ അമരനായകനായി പതിറ്റാണ്ടുകൾ. പക്ഷേ, ‘വലുതായി’ എന്നൊരു ഭാവം കുട്ടിമ്മാന്റെ വാക്കിലോ ഭാവത്തിലോ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അനുഭവങ്ങളുടെ കടലറിവു കടന്നപ്പോഴും ഓരോ രോഗിയെയും അവരാഗ്രഹിക്കുംവിധം സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനേ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുള്ളൂ. അതിൽ ശരിയുടെ സ്വപക്ഷം ഒരിക്കലും വിട്ടുനടന്നുമില്ല.

രണ്ടു തുടകളിലും മുഴകൾ വന്നു മുപ്പതോളം ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തിയശേഷവും അസുഖം മാറാതെ മുംബൈയിൽനിന്നൊരു സ്ത്രീ ഒരിക്കൽ ഡോ. വാരിയരുടെ ചികിത്സ തേടിയെത്തി. ‘ഏറ്റെടുക്കണോ?’ എന്ന ആശങ്ക മറ്റു ഡോക്ടർമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ‘എന്നാപ്പിന്നെ ചാവാൻ വിടണോ?’ എന്ന മറുചോദ്യത്തിൽ അവരുടെ ശങ്ക പി.കെ.വാരിയർ അടക്കി. ദൃഢനിശ്ചയവും താൻ ചരിക്കുന്ന പാതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും ഈ വൈദ്യനോളം അധികമേറെപ്പേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് മാസങ്ങൾക്കകം ആ സ്ത്രീ സുഖപ്പെട്ടു മുംബൈയിലേക്കു മടങ്ങാനിടയായതും.

ഡോ. പി.കെ.വാരിയർ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം (ഫയൽ ചിത്രം.).

നൂറാം വയസ്സു പിന്നിട്ട ഈ ഇടവത്തിലെ കാർത്തിക കടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിമ്മാന് അവശതകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, പണ്ടു ക്വിറ്റിന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പഠിപ്പുപേക്ഷിച്ചു സമരവിപ്ലവത്തിനിറങ്ങിയ ആ മനസ്സിന്റെ ദൃഢത അപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം സ്നേഹമാണെന്നു ചിന്തിച്ച ആ ഹൃദയമിടിപ്പാണു താഴ്ന്നത്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം അവശേഷിപ്പിച്ച വൈദ്യത്തുടിപ്പ് വൈഭവങ്ങളുടെ മിടിപ്പായി ഇവിടയവശേഷിക്കും.

English Summary: PK Warrier and his values of human dignity