തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറന്‍ കാറ്റ് ശക്തിപ്രാപിച്ചതാണ് മഴകനക്കാന്‍ ഇടയാക്കിയത്. എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, ഇടുക്കി, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ടും മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ടുമുണ്ട്. ആന്ധ്ര, ഒഡിഷ തീരത്തിനടുത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ന്യൂനമര്‍ദം രൂപമെടുത്തേക്കും. ഇതും കാലവര്‍ഷം ശക്മാകാന്‍ സഹായിക്കും.

ജൂണ്‍ മുതല്‍ ഇതുവരെ കാലവര്‍ഷം ദുര്‍ബലമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 41 ശതമാനം മഴയുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും മഴ കുറഞ്ഞത്, 61 ശതമാനം വീതം. വരുന്ന ബുധനാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടാകും. കടല്‍ക്ഷോഭവും ഉണ്ടാകും. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കേരളതീരത്തുനിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ മല്‍സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നതിനു നിരോധനം ഏര്‍പ്പടുത്തി.



