‘269 ദിവസമായി ഭാര്യയെ കണ്ടിട്ടില്ല’; വീസ ചട്ടം ലംഘിച്ച വ്ലോഗർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിലക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വീസ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചു ന്യൂസിലൻഡ് യൂട്യൂബർ കാൾ റോക്കിനെ ഇന്ത്യ ഒരു വർഷത്തേക്കു കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നേരത്തേ, കോവിഡ് ഭേദമായതിനു പിന്നാലെ സർക്കാരിന്റെ പ്ലാസ്മ ബാങ്കിലേക്കു പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്തതിനു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‍രിവാൾ പ്രശംസിച്ചയാളാണു റോക്ക്.

ദുബായിലേക്കും പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കും പോകാനായി ഇന്ത്യ വിട്ടതിനുപിന്നാലെ ഒരു കാരണവും പറയാതെയാണു തന്നെ സർക്കാർ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയതെന്നു റോക്ക് ആരോപിച്ചു. ഈ നടപടി ഡൽഹിയിലുള്ള ഭാര്യയിൽനിന്നും കുടുംബത്തിൽനിന്നും തന്നെ വേർപെടുത്തിയെന്നും റോക്ക് പറഞ്ഞു. ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനാലാണു നടപടിയെന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ഭാര്യ മനീഷ മാലിക് ഹരിയാന സ്വദേശിയാണെന്നും കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയതിലൂടെ കുടുംബത്തിൽനിന്നു തന്നെ സർക്കാർ വേർപെടുത്തുകയാണെന്നും റോക്ക് പറഞ്ഞു. തന്റെ പ്രയാസവും ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ സമർപ്പിച്ച നിവേദനവും എടുത്തുകാട്ടി ന്യൂസിലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആർഡെർനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് റോക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 269 ദിവസമായി ഭാര്യയെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ റോക്ക് പരാതിപ്പെട്ടു.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ, മുതിർന്ന നയതന്ത്രജ്ഞർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ട്വീറ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങുന്നതു കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്യായമായി തടഞ്ഞുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഓൺലൈൻ പെറ്റീഷനും തുടങ്ങി. കരിമ്പട്ടികയിൽ ആരെയെങ്കിലും ചേർക്കുന്നതിനുമുൻപ് അതിന്റെ കാരണം നൽകണമെന്നും മറുപടി നൽകാൻ സമയം വേണമെന്നു പെറ്റീഷനിൽ പറയുന്നു.



English Summary: India blacklists New Zealand vlogger Karl Rock, cancels his visa. Here's why