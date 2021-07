എന്റെ പൂർവീകർ രജപുത്രർ: ബിഹാർ ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രി ജമാ ഖാൻ

പട്ന ∙ രാജസ്ഥാനിൽനിന്നു കുടിയേറിയ രജപുത്രരാണു തന്റെ പൂർവികരെന്നു ബിഹാർ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമമന്ത്രി ജമാ ഖാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. യുപിയിലെ മതപരിവർത്തന വിവാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായാണു മന്ത്രി കുടുംബ ചരിത്രം പരസ്യമാക്കിയത്. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നത്രേ മന്ത്രിയുടെ പൂർവികരായ ഭഗവാൻ സിങ്ങും സഹോദരൻ ജയറാം സിങ്ങും രാജസ്ഥാനിലെ ബെയ്സ്‌വാരയിൽനിന്നു ബിഹാറിലെ കൈമൂറിലെത്തിയത്.

ഭഗവാൻ സിങ് ഇസ്‌ലാം മതം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും സഹോദരൻ ജയറാം സിങ് ഹിന്ദുമതത്തിൽ തുടർന്നു. ജയറാം സിങ്ങിന്റെ പിന്മുറക്കാർ കൈമൂർ ജില്ലയിൽ മന്ത്രിയുടെ അയൽഗ്രാമമായ സരയ്യയിലുണ്ട്. മന്ത്രിയുടെ ഗ്രാമമായ നൗഖായിലെ മുസ്‌ലിംകളും സരയ്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളും ഇന്നും ബന്ധുക്കളായാണു കഴിയുന്നത്. ഇരുകൂട്ടരും കുടുംബ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പരസ്പരം ക്ഷണിക്കുകയും സന്ദർശിക്കുകയും പതിവുണ്ട്.



ബിഹാറിലെത്തിയ ഭഗവാൻ സിങ്ങും ജയറാം സിങ്ങും ചെയിൻപുർ രാജാവ് ശാലിവാഹനന്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നു. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ശാലിവാഹനൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഖിൽജിയുടെ സൈന്യം ഭഗവൻ സിങിനെയും കുടുംബത്തെയും ബലപ്രയോഗത്തിൽ ഇസ്‌ലാമിലേക്കു മതം മാറ്റിയതാണത്രേ. തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ സിങ്ങിനു മുന്നിൽ മറ്റു മാർഗമില്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎസ്പി ടിക്കറ്റിൽ വിജയിച്ച ജമാ ഖാൻ കൂറുമാറി ജെഡിയുവിൽ ചേർന്നാണു മന്ത്രിയായത്.



