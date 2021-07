ഭാര്യയാണ് ധനം, നന്മ കൈകോർത്ത വിവാഹം; അറിയണം, അട്ടപ്പാടി ഊരിലെ ‘പുരുഷധനം’

സ്ത്രീധനമെന്ന ഈ കളങ്കം ഇനി വേണോ എന്ന ചോദ്യവുമായി മലയാള മനോരമയിലെ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തയാറാക്കിയ ‘മാറാം മുഹൂർത്തമായി’ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും നിന്നും കയ്പേറിയ ചില ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഒപ്പം അറിയണം, പ്രതീക്ഷാതുരുത്താകുന്ന ചില ജീവിതകഥകളും...

∙ ലളിതം വിവാഹം

2012ൽ ആയിരുന്നു കുളക്കട മൂത്തേടത്തു വീട്ടിൽ ആർ.രാജേഷിന്റെയും സമീപവാസിയായ ജിസിഭവനിൽ ഷെലിൻ കെ.തോമസിന്റെയും വിവാഹം. രാജേഷ് ഹിന്ദുവും ഷെലിൻ ക്രിസ്ത്യാനിയുമായതിനാൽ സ്പെഷൽ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരം കലയപുരം സബ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ റജിസ്റ്റർ മാര്യേജ് നടത്തുകയായിരുന്നു. അന്നു വൈകിട്ട് 4ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമായി കലയപുരത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ലളിതമായ ഒരു ചായസൽക്കാരവും നടത്തി.

സ്ത്രീധനമായി ഒരു രൂപയോ മറ്റു പാരിതോഷികങ്ങളോ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നു രാജേഷ് പറയുന്നു. ഇഷ്ടത്തോടെ സ്വീകരിച്ച ഭാര്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം. ഇപ്പോൾ 7 വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ട്, ആര്യൻ എസ്. രാജേഷ്. അബുദാബിയിലെ സ്വകാര്യ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഷെലിൻ. രാജേഷ് കുളക്കട പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സിപിഎം കൊട്ടാരക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയംഗവുമാണ്.

∙ ഇങ്ങനെയും ചില നന്മകൾ

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണു സംഭവം. മലപ്പുറം തവനൂരിലെ കല്യാണവീട്. രേഷ്മയുടെ കല്യാണമാണ്. ഊട്ടുപുരയിൽ അതിഥികൾക്കു ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണു അയൽവാസിയായ രമേശൻ. ആഘോഷം നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നു അന്തരീക്ഷം മാറി. സ്ത്രീധനത്തുക പൂർണമായി നൽകിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു വരന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ബഹളം. പണമില്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിൽ നിന്നൊഴിയുമെന്നു ഭീഷണി. നാട്ടുകാർ ഒന്നാകെ പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്ന മട്ടില്ല. കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രേഷ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ രമേശന്റെ മനസ്സ് നൊന്തു. പെട്ടെന്നൊരു താലി സംഘടിപ്പിച്ച് രമേശൻ, രേഷ്മയ്ക്കു ചാർത്തി. ജാതി വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ആദ്യം ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളുമായി സന്തുഷ്ട കുടുംബ ജീവിതം.

∙ പണ്ടേ തന്നെ സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ

22 വർഷംമുൻപുതന്നെ സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ ചിന്തിച്ചുപ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ അരുവാപ്പുലം ഫാമേഴ്സ് സഹകരണബാങ്കിലെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സലില്‍ വയലാത്തല. സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ ജാതിയും മതവും ജാതകവും നോക്കാതെയായിരുന്നു1999 നവംബർ 25നു വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഭാര്യ ടി.എം. കവിതയുടെ വീട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഉദയംപേരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത്. മതവും സ്ത്രീധനവും ആർഭാടവുമില്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് താല്‍പര്യമുള്ളവർ വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കുക എന്ന പരസ്യമാണ് ഇവരെ ഒന്നിപ്പിച്ചത്. തനിച്ച് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പെണ്ണിനോടും അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരൻ എന്നിവരോട് സംസാരിച്ചു. എന്താണ് പഠിച്ചതെന്നും പത്രവും പുസ്തകവുമൊക്കെ വായിക്കുമോയെന്നും മാത്രമാണ് പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചത്.

രണ്ട് പേർക്കും വന്നെത്താവുന്ന കോട്ടയത്ത് ശക്തി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് വിവാഹം നടത്തി. 15 സുഹൃത്തുക്കളും പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള 15 പേരും ആകെ 30 പേർ മാത്രം. പത്തനംതിട്ട കോ ഓപ്ടെക്സിൽനിന്നു വാങ്ങിയ 600 രൂപയുടെ തുണിത്തരങ്ങളും 150 രൂപയുടെ രണ്ട് പൂമാലകളും മൂന്ന് ടാക്സി കാറുകളുമായിട്ടാണ് വിവാഹത്തിന് പോയത്. 125 രൂപയുടെ ഷര്‍ട്ടും 75 രൂപയുടെ മുണ്ടും വിവാഹവസ്ത്രമായി വാങ്ങി. വിവാഹസാരിക്ക് 250 രൂപമാത്രം.

വിവാഹത്തിന് മുഹൂർത്തമില്ലായിരുന്നു. അരുവാപ്പുലം ഫാര്‍മേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ക്ലാര്‍ക്കായിരുന്നു അന്ന്. ഇപ്പോള്‍ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ്. ഭാര്യ പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഓഡിറ്റ് ഓഫിസറാണ്. വിദ്യാര്‍ഥിനികളായ രണ്ടു പെണ്‍മക്കള്‍. അവരുടെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് നിര്‍ദേശമോ അഭിപ്രായമോ ഇല്ല. സ്ത്രീധനത്തിനായി നിക്ഷേപവും കരുതിവച്ചിട്ടില്ല. മക്കളില്‍ അഞ്ജിത നിയമ വിദ്യാർഥിനിയും ഇളയവൾ അർച്ചിത കോന്നി കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ എഴാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നു. അവർക്കു മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു മാതാപിതാക്കൾ.

∙ അട്ടപ്പാടിയുടെ പുരുഷധനം

ചില രീതികൾ മാറിയേ തീരൂ എന്നു പറയുമ്പോഴും അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി ഊരിലെ ‘പുരുഷധന’ ആചാരത്തിൽ പഠിക്കാനേറേയുണ്ട്. ഇരുളർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട റിട്ട.ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി.ആർ ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു: സ്ത്രീധനം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. വരൻ വധുവിന്റെ കുടുംബത്തിനു സമ്മാനിക്കുന്ന ‘പരിയപ്പണം’ ആണത്. ഇരു കുടുംബങ്ങളും ചേർന്നു തുക ധാരണയാകും. 1985ൽ 501 രൂപ നൽകിയായിരുന്നു എന്റെ വിവാഹം. എംബിഎ പൂർത്തിയാക്കിയ മകളുടെ വിവാഹത്തിനു വരൻ നൽകിയത് 2001 രൂപ. ഊരിലെ പരിയപ്പണം ഇതുവരെ 5,000 രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ പോയിട്ടില്ല.

ഞങ്ങളുടെ മുൻതലമുറയുടെ കാലംവരെ, പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പുരുഷൻ അവളുടെ വീട്ടിൽചെന്ന് താമസിച്ച് അവിടുത്തെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തു കാര്യപ്രാപ്തി തെളിയിച്ചു പ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റിയാൽ മാത്രം വിവാഹം എന്നായിരുന്നു ആചാരം. പുരുഷന് വേണ്ടെന്നു തോന്നിയാൽ മടങ്ങാം, പെൺവീട്ടുകാർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞുവിടാം. പുതിയ തലമുറയിൽ ഈ രീതി അപൂർവമാണ്. അന്നും ഇന്നും ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊന്നും പൊതുവേ സ്ത്രീപുരുഷ വിവേചനമില്ല.

∙ മാതൃക കാട്ടി മൃദുല മുരളി

ഇക്കാലമത്രയും പറഞ്ഞതു പോലെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സ്വർണം ധരിച്ചിട്ടില്ല.!

#nogold wedding എന്ന കുറിപ്പുമായാണ് തന്റെ വിവാഹചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ നടി മൃദുല മുരളി പങ്കുവച്ചത്. ആ ഹാഷ്ടാഗ് അഭിന്ദനപ്രവാഹത്തോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.



‘‘ വിവാഹം ബിഗ് ഡേ ആണെന്നു പറയാറുണ്ട്. വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്നാണോ.? ഞാനതിനോടു യോജിക്കുന്നില്ല. വിവാഹം ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം തന്നെ. ജോലി കിട്ടുന്നതു പോലെ, പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതു പോലെ, ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു സന്തോഷം !

പണ്ടുമുതൽ കൂട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കല്യാണത്തിന് കാണുന്നതാണ് പലരും കഴിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്വർണം വാങ്ങാനാണ് പാടുപെടുന്നത്. അന്നുതന്നെ മനസിലുണ്ട്, വിവാഹത്തിന് സ്വർണം വേണ്ടെന്ന്. ഞാൻ വിവാഹത്തിന് അണിഞ്ഞത് രണ്ടു മാല മാത്രമാണ്. കൂടാതെ കമ്മലും നെറ്റിച്ചുട്ടിയും. സെക്കൻഡ് സാരിക്കൊപ്പം ധരിച്ചത് ഒരു മാല മാത്രം. എല്ലാം സ്വർണം ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഡിസൈനർ ആഭരണങ്ങൾ.

നാലു വർഷം മുമ്പ് സ്വന്തമായി pure allure ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് ഞാൻ ധരിച്ചതും അതു തന്നെ. എന്റെ വിവാഹചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു പലരും മെസേജുകൾ അയച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിമൂലം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളെടുത്തതുകൊണ്ട് വരന്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായെന്ന അനുഭവമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത്, മൃദുല മുരളി പറയുന്നു.

