കൂട്ടക്കൊല പ്രതികളിലേക്ക് വഴികാട്ടിയ കത്ത്; സീലും സിസിടിവിയും പിടിക്കുമോ പ്രതിയെ?

കത്തുകൾ പലതുണ്ട്–‘ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ’ മുതൽ കാമുകിക്കു പ്രണയം തൊട്ടെഴുതിയതു വരെ. പക്ഷേ, കത്തിലൊരു ‘കുത്തു’ണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഊമക്കത്തായിരിക്കും. ഏറ്റവുമധികം ഊമക്കത്തുകൾ വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കേരള പൊലീസിനു മാത്രം. ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയാൻ ശേഷിയുള്ള കത്തുകളെ പക്ഷേ ഊമക്കത്തുകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നതിനു മാത്രം ന്യായീകരണമില്ല. ഭാഷാപ്രയോഗം അങ്ങനെയായിപ്പോയി. ഊമക്കത്തിലെ ഉള്ളടക്ക സ്വഭാവവും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും പലതാണെങ്കിലും കത്ത് എഴുതിയതാര് എന്നു കണ്ടെത്തുകയാണ് പൊലീസിനു മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.

കവർ, സീൽ, സിസിടിവി

കത്തിലെ ഇരുവശങ്ങളിലെയും പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് സീൽ പരിശോധിച്ചാണ് പൊലീസ് ഊമക്കത്തുകളിന്മേൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങുക. അന്യ ജില്ലകൾ, ചിലപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് പലപ്പോഴും ഊമക്കത്തുകൾ പോസ്റ്റു ചെയ്യുക. പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെയും ഡെലിവറി ചെയ്തതിന്റെയും തീയതിയും പരിശോധിക്കും. പോസ്റ്റ്കാർഡ്, ഇൻലൻഡ്, കവർ എന്നിവയിലാണ് ഊമക്കത്തുകളെത്തുക. വെള്ളക്കടലാസിൽ കവർ തയാറാക്കി കത്തയയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. കത്ത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന തപാൽപ്പെട്ടികൾക്കടുത്തുള്ള സിസിടിവികളിലും പൊലീസിന്റെ കണ്ണു പതിയും. ആരോപണം, വ്യക്തിഹത്യ, സ്വഭാവദൂഷ്യം, ഭീഷണി, വധഭീഷണി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഊമക്കത്തുകൾ.

കണ്ണൂർ ഫൊറൻസിക് ലാബ്.

ഫൊറൻസിക് പരിശോധന

കവറിനു പുറത്തെയും അകത്തെയും കയ്യക്ഷരവും പരിശോധിക്കും. സംശയിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത് ഇവിടെ വച്ചാണ്. സംശയിക്കുന്നവരുടെ മുൻകാല കത്തെഴുത്തുകളും ഒത്തു നോക്കും. കയ്യക്ഷരത്തിലൂടെ പ്രതിയെ ഉറപ്പിച്ചാൽ കത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംസ്ഥാന ഫൊറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡിവിഷനിലേക്ക് അയയ്ക്കും. വ്യക്തികളുടെ കയ്യക്ഷരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലൂടെ (Individual writing charactersitics) കത്ത് പരിശോധിച്ചും മുൻപെഴുതിയ എഴുത്തുകളും മറ്റും താരതമ്യം ചെയ്തും കത്ത് ആരുടേതെന്നു ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്താൻ നൂതന സംവിധാനമാണ് ഫൊറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിലുള്ളത്. കത്തെഴുതിയ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റും തുടർ നടപടികളും ഉണ്ടാകും. ഊമക്കത്തെഴുതിയതായി തെളിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 506 (വധഭീഷണി), 507 (അജ്ഞാത സന്ദേശം അയച്ചത്) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കാം. 2 വർഷം തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ.

വാക്കു ചതിക്കും, സൂക്ഷിച്ചോ!

എങ്ങനെ ഊമക്കത്തെഴുതിയാലും ചിലപ്പോൾ വാക്കു ചതിക്കും. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഊമക്കത്തെഴുത്ത് ശീലമാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരനെ പൊലീസ് പൊക്കിയത് ‘തുക കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു’ എന്ന വാക്കിൻ തുമ്പിൽ പിടിച്ചായിരുന്നു. നന്നായി പെരുമാറിയിട്ടും കുറ്റം സമ്മതിക്കാത്ത ജീവനക്കാരന്റെ കയ്യക്ഷര പരിശോധന നടത്താൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചു. തുക കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുവേ പലരും എഴുതുകുക. പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരൻ, ‘തുക കൈപ്പറ്റി ഇരിക്കുന്നു’ എന്നാണ് ഊമക്കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. പൊലീസിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഇതേ വാക്യങ്ങൾ ജീവനക്കാരൻ കടലാസിൽ പകർത്തിയതോടെ കള്ളം പൊളിഞ്ഞു.

ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ച് മേലധികാരികൾക്ക് നിരന്തരമായി ഊമക്കത്തെഴുതുക എന്നതായിരുന്നു മധ്യ കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു പൊലീസുകാരന്റെ പ്രധാന ഹോബി. ഡിടിപി എടുത്താണ് കത്തു പോസ്റ്റു ചെയ്യുക. എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും ഒരു അക്ഷരം സ്ഥിരമായി തെറ്റിക്കുന്ന പതിവ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നു. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സംശയക്കണ്ണുകൾ, ഈ അക്ഷരത്തിലുടക്കിയതോടെ കപ്പലിലെ കള്ളൻ മാപ്പു പറഞ്ഞു തടിയൂരി.

ഊമക്കത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം

സത്യം തുറന്നു പറയാനുള്ള ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതു കള്ളത്തരമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ്–ഊമക്കത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന 2 കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്. പോസ്റ്റുകാർഡും, ഇൻലൻഡിലുമാണ് ഒരിക്കൽ ഊമക്കത്തുകൾ പിറവിയെടുത്തിരുന്നത്. പിടി വീഴുമെന്നു കണ്ടതോടെ കത്തെഴുത്ത് ഇപ്പോൾ കയ്യെഴുത്തിൽനിന്നു ഡിടിപി കോപ്പിയിലേക്കു മാറി. സ്വന്തം കയ്യക്ഷരമെന്ന പരമസത്യം കത്തിൽ മറയ്ക്കാൻ ഡിടിപി കോപ്പിയിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് ഊമക്കത്തെഴുത്തുകാരുടെ ‘കണ്ടെത്തൽ’. കത്തെഴുതിയ വ്യക്തി പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കയ്യക്ഷരം വലിയ തെളിവാകും.

തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ.

ഊമക്കത്ത് അയ്ക്കുന്നയാൾ വിലാസക്കാരനെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കും. കത്തുകൾ ഇരയെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതു കാണുന്നതാണ് ഊമക്കത്തെഴുതിയ ആളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംതൃപ്തി. അതിനു വേണ്ടി അയാൾ കുറ്റം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കും. ഊമക്കത്ത് ഇരയെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തപടിയായി കത്തിന്റെ പകർപ്പുകൾ ഇരയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കു കൂടി അയയ്ക്കും. ഒന്നും കാര്യമായ ഫലം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ വിഷാദത്തിലേക്കു നീങ്ങും. ഇത്തരം കത്തുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദുർബല മനസ്സുള്ളവരാണ്. ഇരയുടെ ജനപ്രീതിയാണ് അവരെ ഏറ്റവും അധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം. ഊമക്കത്ത് ഇരയെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസം ആർജിച്ചു ശക്തമായ ആക്രമണം തുടരുന്നവരുമുണ്ട്.

പൊലീസിന്റെ എഴുത്തുപെട്ടി

കുറ്റകൃത്യത്തിനു തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ പൊലീസ് നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം അഭ്യർഥിക്കാറുണ്ട്. നിർണായക വിവരങ്ങൾ നേരിട്ടു പൊലീസിനു കൈമാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കു പേരുവയ്ക്കാതെ എഴുതി നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പെട്ടികൾ പൊലീസ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്. പൊലീസിനു ലഭിക്കുന്ന ഊമകത്തുകളിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം കത്തുകളും ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്കു ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതാകും.

കുറ്റവാളിക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തു വരാനുള്ള ഭീതിയാണ് ഇത്തരം ഊമക്കത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ വളർച്ചയിൽ അസൂയ തോന്നി അയാളെ പൊലീസിനും സമൂഹത്തിനും മുന്നിൽ താറടിക്കാൻ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കത്തയയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇതു വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊലീസിനു വിവരം പിടികിട്ടും. എന്നാലും വളരെ രഹസ്യമായി അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി കത്ത് അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഏത് ഊമക്കത്തും മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ ഇരയ്ക്കു പിടികിട്ടും പ്രതിയെ. ഇത്തരം കേസുകളിൽ, കൂടിയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ അതിൽ കൂടുതൽ പേരെ പൊലീസിനു ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല.

ലാവ്‌ലിനിലും ഊമക്കത്ത്

രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കിയ എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ അഴിമതിക്കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സിബിഐ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതു ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഊമക്കത്തിനെക്കുറിച്ചും കോടതി പരാമർശിച്ചു. വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ: ‘കേസ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിയശേഷം ചില ഊമക്കത്തുകൾ വന്നു. രാഷ്ട്രീയവും വർഗീയതയും കൂട്ടിക്കലർത്തി, കോടതിയെ മുൻവിധിയിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കത്തുകളായിരുന്നു ഇത്. കത്തുകളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതു രാഷ്ട്രീയ, വർഗീയ നേട്ടങ്ങളാണ്. പരിഷ്കൃതവും വിദ്യാസമ്പന്നവും യുക്തിസഹവുമായ സമൂഹത്തിനു ചേർന്ന ആരോഗ്യകരമായ പ്രവണതയല്ല ഇത്’

സുപ്രീംകോടതി

ഊമക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിലായിരുന്നു. കണിച്ചുകുളങ്ങര കൂട്ടക്കൊല കേസിലെ പ്രതികളുടെ പാലക്കാട്ടെ ഒളിത്താവളം പൊലീസ് അറിഞ്ഞത് ഊമക്കത്തിലൂടെയായിരുന്നു. ഊമക്കത്തുകൾ ലഭിക്കാത്ത പാർട്ടി ഓഫിസുകളും സർക്കാർ ഓഫിസുകളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ടോ? ഊമക്കത്തെഴുത്തുകാർ കത്തെഴുത്തു തുടരുകയാണ്, ഊണും ഉറക്കവും കളഞ്ഞ്.

