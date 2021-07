ഇനി വെല്ലുവിളിച്ചോട്ടെ? കെട്ടുകാഴ്ചയില്ലാതെ ഒന്നു കെട്ടി കാണിക്കാമോ സഹോ?

സ്ത്രീധനമില്ലാത്ത, ആഡംബരമില്ലാത്ത വിവാഹം അന്നു വലിയ വാർത്തയായി തോന്നാതിരുന്നതിനാലാണു കല്യാണക്കുറി ഒരു വാർത്തയുടെ രൂപത്തിലാക്കാൻ രാംമോഹൻ പാലിയത്തും ഭാര്യ കെ.എം.രശ്മിയും തീരുമാനിച്ചത്. 1995 നവംബർ 5 നു പറവൂർ ടൗൺഹാളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. ഇന്ന് എഴുത്തുകാരനും പിആർ കമ്പനി ഉടമയുമായ രാംമോഹനും കേരളാ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഗവ.പ്ലീഡറായ രശ്മിയും പുതിയകാലത്തെ ‘സ്ത്രീധന’ വാർത്തകൾക്കിടയിൽ അവരുടെ വിവാഹവും ജീവിതവും പൊന്നുപോലെ ഓർമിക്കുന്നു.

ആ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചു രശ്മി എഴുതിയ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ:

‘മാല്യങ്കര കോളജിൽ പ്രീഡിഗ്രിക്കു ചേർന്ന വർഷമാണു എസ്ഐഫ്ഐയുടെ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ കാംപയ്നിൽ ഭാഗഭാക്കാവുന്നത്. ഡോ. സുനിൽ പി. ഇളയിടം അന്ന് അവിടെ യുയുസിയാണ്. ജ്യോതിച്ചേച്ചിയും ബിന്ദുച്ചേച്ചിയും മുതിർന്ന വനിതാ നേതാക്കൾ. സജിത, നൈസ, രാജി എന്നിങ്ങനെ മധ്യനിര. ആവേശപൂർവമാണു ക്യാംപസിലെ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയും അനുബന്ധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ലോ കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കൂട്ടുകാരനെ വീട്ടുകാരനാക്കാൻ തീരുമാനമാവുന്നത്. വിവാഹം ഞങ്ങൾ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചതിനാൽ അതിനായി ഒരു ചടങ്ങും ഉണ്ടായില്ല. അന്ന് സഖാക്കൾ ധാരാളമായി ബിസ്കറ്റ് കല്യാണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കാലമാണ്. ചായയും ബിസ്കറ്റും ചുവന്ന മാലയും മതിയായിരുന്ന കല്യാണങ്ങൾ.

വാർത്തയുടെ രൂപത്തിൽ തയാറാക്കിയ കല്യാണക്കുറിയും അത് അച്ചടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ബ്ലോക്ക്സെറ്റും.

എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അത്യാവശ്യം ജാത്യാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തിലേതുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, റജിസ്റ്റർ വിവാഹം മതിയെന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനമാക്കി. എന്റെ തലമുറയിലെ ആദ്യ വിവാഹമാണ്. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ക്ഷണിക്കണമെന്നും സദ്യ കൊടുക്കണമെന്നും അച്ഛന് ആഗ്രഹം. സ്വർണമൊന്നും വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ പാവം അമ്മയുടെ മുഖത്തു പാരവശ്യം.

അച്ഛനമ്മമാർ വാങ്ങിത്തന്ന ഒരു മാല, രണ്ടു വളകൾ, മോതിരം, കമ്മൽ. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ സ്നേഹപൂർവം സമ്മാനിച്ച ഒന്നു രണ്ട് ഐറ്റംസ്. ഉണ്ണി രാജൻ ശങ്കർ വക ഹാൻഡ്‌ലൂം കസവ് സാരി, നീല നിറമുള്ള ഷർട്ട്. വത്സനും ബിനുവും കൂടി വാങ്ങിത്തന്ന രണ്ടാളുടെയും ചെരുപ്പുകൾ, സാരി ഉടുപ്പിച്ചു മുല്ലപ്പൂ ചൂടിച്ചു സെറ്റാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി രേഖ.

വിവാഹ ദിവസം വിവരമറിഞ്ഞും അല്ലാതെയും വന്ന അനവധിയായ ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, പരിചയക്കാർ.

ഇരിക്കാൻ കൂടി ഇടമില്ലാതെ തിങ്ങിനിന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മുൻപാകെ സ്പെഷൽ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരം റജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പു വച്ചു. ആചാരപ്രകാരം നീല ഷർട്ടുകാരൻ താലികെട്ടി. പറവൂർ മുഴുവൻ അച്ഛന്റെ സ്വന്തക്കാരായതിനാൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുന്നു. തിരക്കിൽ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി. ഒരാൾക്കു പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ആഹാരം വിളമ്പി ഉപചരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് ആ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. (അതിന് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു)

വൈകിയെത്തിയ ചിലർ മണവാട്ടിയെ കാണാൻ എന്റെ അരികിലൂടെ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു. എന്നത്തെയും പോലെ സാദാ കോസ്റ്റ്യൂമിലായതിനാൽ വധുവിന്റെ സങ്കോചമില്ലാതെ ടൗൺഹാളിൽ ഓടി നടന്നു.

ഇനി ഞാനൊന്നു വെല്ലുവിളിച്ചോട്ടെ? കെട്ടുകാഴ്ചയില്ലാതെ ഒന്നു കെട്ടി കാണിക്കാമോ സഹോ?’

അഡ്വ.രശ്മിയുടെ എസ്എസ്എൽസി ബുക്കിൽ ‘നോ റിലിജിയൻ’ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

രശ്മിയുടെ ഈ വെല്ലുവിളിയോട് അഭിപ്രായം തിരക്കിയപ്പോൾ രാംമോഹൻ പറഞ്ഞത്:

‘അന്നും ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ വിവാഹമാണു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ നിമിഷം. അതിന്റെ ലാളിത്യത്തെ എല്ലാവരും അന്നും ഇന്നും വാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ആഡംബര വിവാഹങ്ങൾക്കു ഞാനിന്ന് എതിരല്ല. നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഗുണമറിയാതെ സമ്പന്നർ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്ന പണം നമ്മുടെ കമ്പോളത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനാണ്. സവാള അരിയുന്ന ചേച്ചി മുതൽ വിളമ്പുകാരും പന്തലുപണിക്കാരും ഫൊട്ടോഗ്രഫറും മൈക്ക്സെറ്റുകാരനും പാട്ടുകാർക്കും വരെ പണം ലഭിക്കും. ഈ പണം അവരും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയും സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും വീണ്ടും കമ്പോളത്തിൽ എത്തിക്കും. സമൂഹത്തിനു പ്രത്യേകിച്ചു ഗുണമില്ലാതെ സ്വരുക്കൂട്ടിവയ്ക്കുന്ന പണം ആഡംബരകല്യാണത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ഇന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം.’

രേഖകളിൽ ജാതിയെഴുതുന്ന കാര്യത്തിലും ഇവർ വ്യത്യസ്തരാണ്. അഡ്വ.രശ്മിയുടെ എസ്എസ്എൽസി ബുക്കിൽ ‘ നോ റിലിജിയനാണ്’

ഇവരുടെ മകളുടെ സ്കൂൾ രേഖകളിലും ജാതിയില്ല. മകളുടെ പേരിൽ അച്ഛനൊപ്പം അമ്മയുടെ പേരുമുണ്ട്. ‘രചന രശ്മി രാംമോഹൻ.’

മാറാം മുഹൂർത്തമായി പരമ്പര വായിക്കാം:

