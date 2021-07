കണ്ണൂർ∙ സ്വർണം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കള്ളക്കടത്ത്. അത്യപൂർവമായ ആംബർഗ്രിസും ഇന്ത്യയിലൂടെ കള്ളക്കടത്തു നടത്തുന്നുണ്ട്. ആംബർഗ്രിസ്, അഥവാ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വർണമെന്ന വിളിപ്പേരുള്ള തിമിംഗല ഛർദിക്കു കിലോയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ മുതൽ 2 കോടി രൂപ വരെയാണു രാജ്യാന്തര വില. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗം. ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിലെ സ്ഥിരം ഉൽപന്നം. ആംബർഗ്രിസിനായി തിമിംഗലങ്ങളെ വൻ തോതിൽ വേട്ടയാടുന്നുമുണ്ട്.



കടലിലെ സ്വർണം



സ്പേം തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന, ഉറപ്പുള്ള വസ്തുവാണ് ആംബർഗ്രിസ്. തിമിംഗല ഛർദിയെന്നു മലയാളികൾ വിളിക്കുന്ന ആംബർഗ്രിസ് എങ്ങനെയാണു തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്നതെന്നതിനെ പറ്റി ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കൊന്നും കൃത്യമായ വിവരമില്ല. കാരണം, മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇതു രൂപപ്പെടുന്നതു സ്പേം തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിലാണ്. മനുഷ്യർക്ക് പഠനത്തിന് പിടികൊടുക്കാത്ത അപൂർവം സസ്തനികളിലൊന്നാണ് സ്പേം തിമിംഗലം. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പല്ലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണിത്. പല്ലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാംസഭോജി തിമിംഗലവും ഇതുതന്നെ. ജയന്റ് സ്ക്വിഡുകളും (ഭീമൻ കൂന്തൽ) ജയന്റ് കട്ടിൽഫിഷും (ഭീമൻ കണവ) ആണ് സ്േപം തിമിംഗലത്തിന്റെ പ്രധാന ഇരകൾ. ലോകത്തിൽ ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൽവച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മസ്തിഷ്കവും സ്പേം തിമിംഗലത്തിന്റേതാണ്.

ഇന്തൊനീഷ്യൻ കടൽത്തീരത്ത് സ്പേം തിമിംഗലങ്ങൾ അടിഞ്ഞപ്പോൾ. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ആഴക്കടലിലെ നാണക്കാരനാണ് ഇത്. മനുഷ്യരുടെയോ മറ്റു ജീവികളുടെയോ മുന്നിൽപ്പെട്ടാലും തന്ത്രപരമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്പേം തിമിംഗലങ്ങൾക്ക്. ലോകത്ത് ഇരുപതിൽതാഴെ മാത്രമാണ് ഇവയെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഗവേഷകരുടെ എണ്ണം. അതിനാൽത്തന്നെ ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും പരിമിതം. ആഴക്കടലിൽ ഇവ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് എന്നു കണ്ടെത്താനായി വർഷങ്ങളായി ഗവേഷകർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതും ഇതുവരെ വിജയം കണ്ടിട്ടില്ല. ആംബർഗ്രിസിന്റെ കാര്യത്തിലും ലഭ്യമായ സാംപിളുകൾ വച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണു ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനുള്ളത്. അതേസമയം, ആംബർഗ്രിസിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നതിനു വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ടുതാനും.

സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ



കടലിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണു സ്പേം തിമിംഗലങ്ങൾ. ഇത്രയും ആഴത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏക സസ്തനിയും സ്പേം തിമിംഗലമാണ്. കൂന്തലിന്റെയും കണവയുടെയുമെല്ലാം ഉള്ളിൽ, കൈറ്റിൻ കൊണ്ടുള്ള വലിയ നാവുണ്ട്. നമ്മുടെ നഖവും കൈറ്റിൻ കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഈ നാവുകൊണ്ട് സ്പേം തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിൽ മുറിവേൽക്കുക പതിവാണ്. ഇതു പരിഹരിക്കുന്നതിനു പാൻക്രിയാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കണവ നാവ് സ്പേം തിമിംഗലം പൊതിയും. ഇങ്ങനെ പൊതിയുന്ന സ്രവമാണു ക്രമേണ കട്ടിയായി ആംബർഗ്രിസ് ആകുന്നത്.



എത്ര വലുപ്പം വരെയാണെന്നതിനോ എത്ര നാളെടുക്കുമെന്നോ എത്ര കാലം വയറ്റിൽ കിടക്കുമെന്നോ കൃത്യമായ വിവരമില്ല. ആംബർഗ്രിസിൽനിന്നു പലപ്പോഴും കണവയുടെ നാവുകൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു: കടലിലും കരയിലും നടക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ സ്പേം തിമിംഗലം ഭീമൻ കണവയെയോ ഭീമൻ കൂന്തലിനെയോ വേട്ടയാടുമ്പോഴുള്ളതാകാം. സ്പേം തിമിംഗലത്തിനേറ്റതായി കണ്ടെത്തുന്ന മുറിവുകൾ അതാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



എങ്ങനെ പുറത്തെത്തുന്നു?



സ്പേം തിമിംഗലം അധികകാലം ആംബർഗ്രിസ് ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാറില്ലെന്നു സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ മേഖലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, എത്ര കാലം എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്കുമില്ല വ്യക്തത. പതിവു വിസർജ്യമായോ ഛർദിച്ചോ പുറത്തു കളയും. സാന്ദ്രത കുറവായതിനാൽ, കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും.



ആംബർഗ്രിസിൽ എന്തൊക്കെ?



ആൽക്കലോയ്ഡുകൾ, ആസിഡുകൾ, കൊളസ്ട്രോളിനു സമാനമായ ആംബറിൻ എന്നിവ ആംബർഗ്രിസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



എന്തിനു വേണ്ടി?



സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ മണം ദീർഘനേരം നിലനിർത്തുന്ന ഫിക്സേറ്റിവ് ആണ് ആംബർഗ്രിസ്. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചന്ദനത്തൈലം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതേ കാര്യത്തിനാണ്.



വേട്ടയാടലും ശക്തം



ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആംബർഗ്രിസിനു വൻ ഡിമാൻഡാണ്. കിലോയ്ക്ക് 2 കോടി രൂപ വരെ വില ലഭിക്കുന്നതും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ചതോടെ, ലോകത്താകമാനം സ്പേം തിമിംഗലത്തിനെ വേട്ടയാടുകയും ആംബർഗ്രിസിന്റെ കള്ളക്കടത്തു വർധിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ പല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ആംബർഗ്രിസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സ്പേം തിമിംഗലം വന്യജീവി നിയമത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ 2ൽ പെടുത്തി, സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ആംബർഗ്രിസ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതോ ശിക്ഷാർഹമാണ്. സ്പേം തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നൊരു വാർത്തയുണ്ട്: ആംബർഗ്രിസിനു സമാനമായ രാസവസ്തു ലാബുകളിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ജൈവ ആംബർഗ്രിസിനു വേണ്ടി വേട്ടയാടലുകൾ തുടരുകയാണ്. ഗുജറാത്ത് തീരം വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ആംബർഗ്രിസ് കള്ളക്കടത്തു നടക്കുന്നത്.



ആംബർഗ്രിസ്.

ഊഹക്കച്ചടവടവും തട്ടിപ്പും



കള്ളക്കടത്തും ഊഹക്കച്ചടവും തട്ടിപ്പും കുറവല്ല, ആംബർഗ്രിസിന്റെ പേരിൽ. നിറംപിടിപ്പിച്ച കഥകൾ കേട്ടതോടെ, പതിവു തെറ്റിക്കാതെ മലയാളികളും ഈ രംഗത്തു സജീവമാണ്. വ്യാജ ആംബർഗ്രിസിന്റെ പേരിൽ പലരും തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിമൂങ്ങയും നാഗമാണിക്യവുമൊക്കെ പോലെ, പുതിയ തട്ടിപ്പു മേഖലയായേക്കാം ആംബർഗ്രിസും. തട്ടിപ്പായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആംബർഗ്രിസ് കച്ചവടത്തിനിറങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക: യഥാർഥ ആംബർഗ്രിസുമായി പിടിയിലായാൽ ജാമ്യം പോലും കിട്ടില്ല.

എന്തു കൊണ്ട് നിയമവിരുദ്ധം?

1970 മുതൽ സ്പേം തിമിംഗലങ്ങളെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ആംബർഗ്രിസ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് കുറ്റകരമായി. ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളതിനാൽ ഇതിന്റെ സംഭരണവും വിൽപനയും ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവയുടെ വ്യാപാരം നിയമവിധേയമാണ്. എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1972ലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ആക്ടിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടു പ്രകാരം സ്പേം തിമിംഗലം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നവയാണ്. ആക്ടിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടിൽ സ്പേം തിമിംഗലത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്.

ഇത് വരെ പിടികൂടിയത്

അടുത്തിടെ ആന്ധ്ര, ബെംഗളൂരു, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് തിമിംഗല ഛർദി പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് തിമിംഗല ഛർദി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു പേരെ പിടികൂടിയത്. 7.75 കോടിയുടെ ആംബർഗ്രിസ് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മുൻ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

English Summary: What is Ambergris and how this ‘Whale Vomit’ Smuggling Connected to India and Kerala?