യുപിയിൽ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തിന് ഗൂഢാലോചന; രണ്ടു ഭീകരർ പിടിയിൽ

ലക്നൗ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ചാവേര്‍ ആക്രമണം നടത്താന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ രണ്ടു ഭീകരരെ പിടികൂടിയതായി പൊലീസ്. ലക്നൗവില്‍ മിന്‍ഹാജ് അഹമദും ജുആന്‍പൂരില്‍ മസീറുദ്ധീനുമാണ് യുപി പൊലീസിന്‍റെ ഭീകരവിരുദ്ധ സംഘത്തിന്‍റെ പിടിയിലായത്. ഇവര്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലെ പെഷവാര്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അൽ ഖായിദ ഗസ്‌വത്തുല്‍ ഹിന്ദുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഇവരില്‍നിന്ന് പിടികൂടിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്മാരകങ്ങളുള്‍പ്പെടേയുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ അക്രമിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നും ഇവരുടെ കൂട്ടാളികള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കക്കോരിയിലെ ദബ്ബാഗ പ്രദേശത്തെ ഒരു വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് എടിഎസ് ഐജി ജി.കെ ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഭീകരരെ പിടികൂടിയത്. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Al Qaeda Module Busted In UP Planned Suicide Attacks In Lucknow: Police